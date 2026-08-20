Shufti lance une série de podcasts phare intitulée Built By Shufti, qui met en avant une décennie d’innovations personnalisées au service de plus de 2 000 entreprises

LONDRES, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, une plateforme glocale de vérification d’identité et de conformité, a lancé Built By Shufti, une série de podcasts en trois épisodes qui s’interroge sur les raisons pour lesquelles la vérification d’identité ne peut reposer sur une approche unique et universelle.

Au service de plus de 2 000 entreprises actives sur les marchés internationaux, Shufti a développé une technologie de vérification interne afin de répondre aux exigences, types de documents d’identité, cadres réglementaires, profils de risque et parcours clients propres à chaque pays.

De Gibraltar à Tokyo et de Dubaï à Sydney, les besoins des entreprises en matière de vérification d’identité peuvent varier considérablement selon le secteur d’activité, la région et l’objectif de la vérification.

Enregistré en direct et en présentiel, Built By Shufti vous emmène dans les coulisses de la conception de son système de vérification d’identité. Animée par Jiad Cheema aux côtés de Daniela Marin, responsable senior du marketing produit, cette série croise les perspectives produit et marché afin d’examiner comment les exigences réglementaires, les spécificités sectorielles et les besoins des clients façonnent la conception et l’adaptation des solutions de vérification d’identité.

Le premier épisode sera diffusé le 20 août, suivi d’autres épisodes les 27 août et 3 septembre 2026.

Cette série s’articule autour d’une idée simple : le secteur d’activité définit qui fait l’objet de la vérification, la région définit où celle-ci a lieu, et le cas d’utilisation définit l’objectif que la vérification doit atteindre.

Épisode 1 — « Tous les secteurs » | 20 août

Le premier épisode examine comment les exigences de vérification varient d’un secteur à l’autre.

Une entreprise spécialisée dans les actifs numériques peut être amenée à concilier la nécessité d’intégrer rapidement les clients avec la mise en place de dispositifs de prévention de la fraude et de maîtrise des risques. Un établissement financier réglementé peut exiger que la vérification s’intègre aux processus et à l’infrastructure de conformité déjà en place. Une entreprise du secteur de l’iGaming peut accorder une plus grande importance aux critères d’éligibilité liés à l’âge, à l’identité et au pays.

Ainsi, une même technologie de vérification peut s’adapter à des environnements de risque, des obligations réglementaires et des parcours clients très différents. Cet épisode explique comment la vérification d’identité peut être configurée en fonction de ces exigences plutôt que d’imposer à toutes les entreprises le même processus.

« Ce sont les entreprises avec lesquelles nous travaillons qui ont façonné la technologie que nous développons. Plus de 2 000 entreprises ont fait appel à Shufti pour répondre à diverses exigences réglementaires, traiter des documents d’identité, gérer les risques et optimiser le parcours client. Chacune de ces expériences a enrichi nos connaissances en matière de conception de systèmes de vérification d’identité à grande échelle. « Built By Shufti place ces expériences au centre de la conversation et explore les éléments nécessaires à la conception d’une technologie capable de s’y adapter », a déclaré Shahid Hanif, PDG de Shufti.

Épisode 2 — « Toutes les régions » | 27 août

Le deuxième épisode va plus loin en s’intéressant non plus à la personne faisant l’objet de la vérification, mais au lieu où celle-ci est effectuée.

La vérification d’identité ne fonctionne pas de la même manière dans toutes les régions. Les documents, les scripts, les conventions de dénomination, les exigences réglementaires, les obligations en matière de sanctions, les justificatifs d’adresse et les tendances en matière de fraude peuvent varier considérablement d’une juridiction à l’autre.

La solution d’analyse documentaire de Shufti traite activement plus de 10 000 types de documents et prend en charge la vérification dans plus de 240 pays et territoires et dans plus de 150 langues et alphabets, reflétant ainsi la diversité des écosystèmes d’identité auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles opèrent sur différents marchés.

En outre, elle permet aux entreprises d’accompagner leurs clients sur l’ensemble des marchés, sans pour autant considérer que toutes les identités ou tous les contextes réglementaires soient identiques.

Épisode 3 — « Tous les cas d’utilisation » | 3 septembre

Dans le prolongement des deux premiers épisodes, le dernier ne s’intéresse plus ni à l’identité de la personne ni au lieu de la vérification, mais à l’objectif qu’elle vise à atteindre.

Si la vérification de l’identité peut débuter dès l’inscription d’un client, il peut s’avérer nécessaire de la prouver ou de la confirmer à différents stades du cycle de vie du client. Une même technologie sous-jacente peut prendre en charge l’intégration, l’authentification, les vérifications d’éligibilité et le suivi continu en fonction de l’activité, de la région et de l’objectif de l’interaction.

Au-delà de l’intégration, ces cas d’utilisation montrent comment la vérification d’identité peut s’intégrer à un cycle de vie client interconnecté plutôt que de constituer un contrôle ponctuel au moment de l’inscription.

Un autre thème revient constamment tout au long des trois épisodes : une vérification efficace allie automatisation et discernement humain. Si les systèmes automatisés permettent de traiter rapidement et à grande échelle les dossiers sans ambiguïté, les analystes humains peuvent se charger de l’examen de ceux nécessitant une analyse plus approfondie.

Le podcast sera diffusé pour la première fois le 20 août 2026, et un nouvel épisode sera mis en ligne chaque semaine jusqu’au 3 septembre 2026.

Inscrivez-vous dès maintenant à Built By Shufti

Découvrez les enjeux liés à la conception d’un système de vérification d’identité dans un monde où les solutions universelles n’existent pas.

Inscrivez-vous à l’épisode 1 : Tous les secteurs | 20 août

Inscrivez-vous à l’épisode 2 : Toutes les régions | 27 août

Inscrivez-vous à l’épisode 3 : Tous les cas d’utilisation | 3 septembre

Rejoignez la conversation et découvrez les coulisses de la technologie avec Shufti.

À propos de Shufti

Shufti est une plateforme de vérification d’identité et de conformité qui aide les entreprises à vérifier l’identité des clients, gérer les risques et respecter les exigences réglementaires tout au long du cycle de vie du client. Au service de plus de 2 000 entreprises dans les secteurs de la banque, de la fintech, des paiements, de l’assurance et de l’iGaming, Shufti conjugue une technologie d’envergure mondiale et une expertise régionale et sectorielle afin de faciliter la vérification d’identité sur différents marchés et dans divers cas d’utilisation. Reconnue comme leader G2 dans le domaine de l’identification des utilisateurs en ligne, Shufti aide les entreprises réglementées à accélérer la procédure d’inscription de leurs utilisateurs, à prévenir la fraude et à respecter les exigences de conformité internationales.

Contact presse

Aroosa Virk

Responsable de la marque et de la communication

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