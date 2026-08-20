Shufti aide les entités assujetties à l’AMLR de l’UE à se préparer à la mise en œuvre avant la date butoir de juillet 2027

LONDRES, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Règlement européen sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLR, Règlement (UE) 2024/1624) entrera en vigueur dans l’ensemble des 27 États membres le 10 juillet 2027. Il remplacera les régimes nationaux fragmentés par un ensemble unique et harmonisé de règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT), supervisé par la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA).

Cela modifie non seulement les règles, mais aussi le niveau de preuve : les entités assujetties doivent être en mesure de démontrer l’efficacité de leurs contrôles de lutte contre le blanchiment. Shufti, une plateforme glocale consacrée à la vérification d’identité et à la prévention de la criminalité financière, a fait correspondre les exigences de l’AMLR aux mesures à mettre en œuvre et accompagne les entreprises à chacune de ces étapes via sa plateforme unique.

Ce que change l’AMLR

Une fois en vigueur, un ensemble unique de règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’appliquera dans tous les États membres et couvrira les banques, les établissements de paiement et de monnaie électronique, les fintechs, les prestataires de services liés aux actifs numériques, les plateformes de financement participatif et les négociants en biens de grande valeur opérant dans l’UE. Ces obligations s’étendront également à certaines entreprises non européennes exerçant leurs activités dans le périmètre territorial d’application de l’AMLR.

La vérification d’identité est au cœur de ces obligations. En vertu de l’article 22, les entreprises doivent s’appuyer sur des sources fiables et indépendantes, et les projets de normes techniques de réglementation (RTS) prévus à l’article 28, paragraphe 1, de l’AMLA, actuellement en consultation, établissent la vérification de la conformité au Règlement eIDAS comme référence.

Ce dispositif associe le niveau de garantie « substantiel » aux mesures de vigilance standard à l’égard de la clientèle (CDD), et le niveau « élevé » aux mesures de vigilance renforcées (EDD). Dans le cadre du Règlement eIDAS 2.0, les portefeuilles d’identité numérique de l’UE (EUDI) seront disponibles à partir de fin 2026, et les entreprises seront tenues de les accepter à compter de 2027, lorsqu’ils seront déployés.

L’AMLR s’applique également aux clients existants. En vertu de l’article 26, les entreprises doivent tenir à jour leurs registres en fonction des risques et, en vertu des articles 51 et 52, elles doivent identifier les bénéficiaires effectifs détenant 25 % ou plus. C’est là que réside le principal défi en matière de KYB : à mesure que la structure de propriété et la direction de l’entreprise évoluent au fil du temps, la revérification KYB devient une obligation permanente plutôt qu’un exercice ponctuel.

Les RTS incitent également les entreprises à adopter une approche de vigilance continue fondée sur les risques, en s’appuyant sur un suivi permanent et des indicateurs comportementaux pour réévaluer le risque client tout au long de la relation.

L’entité assujettie demeure responsable. L’article 18 autorise l’externalisation des tâches liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux, mais la responsabilité n’est pas transférée : une entreprise doit superviser chaque prestataire et sous-prestataire et démontrer au régulateur que ces contrôles sont efficaces.

Comment Shufti répond à chaque nouvelle exigence

Shufti, une plateforme technologique d’identité développée intégralement en interne, aide les organisations à répondre à ces exigences grâce à ses solutions AMLR, disponibles sur une plateforme unique qui combine :

Intégration à distance conforme au Règlement eIDAS : Shufti procède à la vérification des nouveaux utilisateurs à distance conformément aux exigences du Règlement eIDAS et de l’AMLR. La plateforme lit la pièce d’identité et sa puce NFC, compare le visage et confirme qu’il s’agit d’une personne réelle grâce à une détection passive de présence réelle certifiée iBeta PAD de niveau 3, conçue pour résister aux deepfakes, aux attaques par présentation et par relecture ainsi qu’aux identités synthétiques.

Shufti procède à la vérification des nouveaux utilisateurs à distance conformément aux exigences du Règlement eIDAS et de l’AMLR. La plateforme lit la pièce d’identité et sa puce NFC, compare le visage et confirme qu’il s’agit d’une personne réelle grâce à une détection passive de présence réelle certifiée iBeta PAD de niveau 3, conçue pour résister aux deepfakes, aux attaques par présentation et par relecture ainsi qu’aux identités synthétiques. Signatures électroniques qualifiées (QES) juridiquement contraignantes : Shufti intègre les signatures électroniques qualifiées au même processus, permettant ainsi aux utilisateurs de passer de la vérification d’identité à une signature juridiquement contraignante reconnue dans l’ensemble de l’UE et de l’EEE, en une seule étape, en vertu de l’article 25 du Règlement eIDAS. Chaque vérification est consignée sous la forme d’une chaîne de contrôle sécurisée et horodatée, ce qui crée une piste d’audit exportable à l’intention des régulateurs et des auditeurs.

: Shufti intègre les signatures électroniques qualifiées au même processus, permettant ainsi aux utilisateurs de passer de la vérification d’identité à une signature juridiquement contraignante reconnue dans l’ensemble de l’UE et de l’EEE, en une seule étape, en vertu de l’article 25 du Règlement eIDAS. Chaque vérification est consignée sous la forme d’une chaîne de contrôle sécurisée et horodatée, ce qui crée une piste d’audit exportable à l’intention des régulateurs et des auditeurs. Vérification des entreprises et revérification continue des bénéficiaires effectifs (UBO) : Shufti vérifie les informations relatives à une entreprise en les recoupant avec les registres officiels et identifie ses bénéficiaires effectifs (UBO). Elle procède à une vérification continue des entités, des structures de propriété et des dirigeants dans plus de 100 registres du commerce, en signalant les changements significatifs sans nécessiter une nouvelle procédure d’enregistrement complète.

Shufti vérifie les informations relatives à une entreprise en les recoupant avec les registres officiels et identifie ses bénéficiaires effectifs (UBO). Elle procède à une vérification continue des entités, des structures de propriété et des dirigeants dans plus de 100 registres du commerce, en signalant les changements significatifs sans nécessiter une nouvelle procédure d’enregistrement complète. Détection des risques liés au blanchiment d’argent et suivi continu : Les solutions Perpetual KYC (pKYC) et KYB procèdent à une vérification continue de chaque utilisateur et bénéficiaire effectif en les comparant à plus de 4 000 listes de surveillance, plus de 215 régimes de sanctions, 2,6 millions de personnes politiquement exposées (PPE) et leurs proches collaborateurs ainsi qu’à des actualités défavorables issues de plus de 50 000 sources, en associant chaque alerte à une identité vérifiée. Les signaux en ligne, transactionnels et comportementaux permettent de détecter en temps réel les évolutions du risque client, avec des éléments de preuve pouvant servir à l’établissement de déclarations d’opérations suspectes (STR) ou de déclarations d’activités suspectes (SAR).

Les solutions Perpetual KYC (pKYC) et KYB procèdent à une vérification continue de chaque utilisateur et bénéficiaire effectif en les comparant à plus de 4 000 listes de surveillance, plus de 215 régimes de sanctions, 2,6 millions de personnes politiquement exposées (PPE) et leurs proches collaborateurs ainsi qu’à des actualités défavorables issues de plus de 50 000 sources, en associant chaque alerte à une identité vérifiée. Les signaux en ligne, transactionnels et comportementaux permettent de détecter en temps réel les évolutions du risque client, avec des éléments de preuve pouvant servir à l’établissement de déclarations d’opérations suspectes (STR) ou de déclarations d’activités suspectes (SAR). Lutte contre la fraude et suivi comportemental : au-delà de la vérification des documents et du filtrage, la biométrie comportementale de Shufti analyse la manière dont les utilisateurs tapent au clavier, naviguent et interagissent avec leurs appareils, en combinant ces informations comportementales avec les données relatives aux appareils et les signaux d’identité. Cela permet de distinguer les utilisateurs authentiques des fraudeurs, de détecter les réseaux de fraude et les inscriptions en double et de déclencher une vérification supplémentaire uniquement lorsque les indicateurs de risque évoluent, sans compliquer le parcours des utilisateurs légitimes.

au-delà de la vérification des documents et du filtrage, la biométrie comportementale de Shufti analyse la manière dont les utilisateurs tapent au clavier, naviguent et interagissent avec leurs appareils, en combinant ces informations comportementales avec les données relatives aux appareils et les signaux d’identité. Cela permet de distinguer les utilisateurs authentiques des fraudeurs, de détecter les réseaux de fraude et les inscriptions en double et de déclencher une vérification supplémentaire uniquement lorsque les indicateurs de risque évoluent, sans compliquer le parcours des utilisateurs légitimes. Mise en conformité et diligence raisonnable renforcée : Shufti procède à une nouvelle vérification et à une mise à jour des données des utilisateurs et des entreprises existants afin de se conformer aux normes AMLR, en utilisant les mêmes contrôles automatisés que ceux appliqués lors de la procédure d’enregistrement, ce qui permet à la fois la mise en conformité des dossiers historiques et une diligence raisonnable continue fondée sur les risques. Pour les utilisateurs à haut risque, les PPE à haut risque et les cas complexes, elle applique des mesures de vigilance renforcées, notamment la vérification de l’origine des fonds, la recherche d’actualités négatives, le traçage indirect des causes profondes et l’authentification des documents d’entreprise.

Shufti procède à une nouvelle vérification et à une mise à jour des données des utilisateurs et des entreprises existants afin de se conformer aux normes AMLR, en utilisant les mêmes contrôles automatisés que ceux appliqués lors de la procédure d’enregistrement, ce qui permet à la fois la mise en conformité des dossiers historiques et une diligence raisonnable continue fondée sur les risques. Pour les utilisateurs à haut risque, les PPE à haut risque et les cas complexes, elle applique des mesures de vigilance renforcées, notamment la vérification de l’origine des fonds, la recherche d’actualités négatives, le traçage indirect des causes profondes et l’authentification des documents d’entreprise. Cycle de vie automatisé de conformité en matière de lutte contre le blanchiment : l’entreprise se contente de transmettre les informations de base concernant l’utilisateur ou les coordonnées des personnes de contact d’une entité, et Shufti automatise l’intégralité du cycle de conformité, de bout en bout. Elle prend en charge tous les processus, de la collecte des données à la vérification des identités et à l’authentification des informations, en passant par le filtrage des utilisateurs, l’aide à la prise de décisions fondées sur les risques, ainsi que le suivi et la revérification continus au fil du temps. Chaque étape est consignée dans une piste d’audit, ce qui permet aux entreprises de disposer de décisions dûment étayées et de dossiers de conformité prêts à être présentés comme preuves.





Toutes ces fonctionnalités s’appuient sur la technologie développée intégralement en interne par Shufti et sont accessibles via une API unique, ce qui permet aux entreprises de s’appuyer sur un seul prestataire responsable plutôt que sur plusieurs fournisseurs, tout en bénéficiant d’une souveraineté totale sur leurs données et d’une piste d’audit complète.

Pour les équipes qui ne disposent pas d’un service de conformité interne, Shufti propose également le MLRO en tant que service : un responsable de la lutte contre le blanchiment dédié, doté de l’expertise nécessaire pour gérer l’ensemble du programme en leur nom, de la régularisation du portefeuille historique au suivi continu.

Le cabinet de conseil AMLR de Shufti propose également un accompagnement spécialisé aux organisations qui cherchent à s’adapter aux exigences réglementaires et aux changements opérationnels introduits par l’AMLR.

« L’AMLR renforce non seulement les règles, mais aussi le niveau de preuve requis. Les entreprises doivent pouvoir démontrer à un régulateur que leurs contrôles sont rigoureux, que les dossiers clients sont tenus à jour et que le suivi est assuré en permanence. Nous avons conçu Shufti comme une plateforme unique couvrant l’ensemble du cycle de vie du client, afin que les entreprises puissent se conformer à cette norme et en apporter la preuve, en s’appuyant sur un prestataire unique et responsable, et en apporter la preuve », a déclaré Shahid Hanif, PDG de Shufti.

Cela a donné lieu à une plateforme unique couvrant l’ensemble du cycle de vie de la conformité, allant de l’intégration des clients aux vérifications KYC et KYB, en passant par le filtrage anti-blanchiment, la surveillance des transactions, la diligence raisonnable continue et la gestion des dossiers. Plutôt que d’être constituée d’éléments provenant de plusieurs fournisseurs tiers, cette plateforme repose entièrement sur la technologie développée en interne par Shufti.

Préparez-vous à la mise en œuvre de l’AMLR de l’UE avec Shufti. Consultez le Guide de préparation à la mise en conformité avec l’AMLR de l’UE de Shufti pour comprendre les changements à venir, identifier les lacunes en matière de conformité, définir les priorités de mise en œuvre et établir une feuille de route avant la date butoir de juillet 2027.

Demandez une évaluation AMLR sur mesure et bénéficiez de conseils d’experts pour les prochaines étapes.

À propos de Shufti

Shufti est une plateforme de vérification d’identité glocale, de KYC, de KYB et de contrôle anti-blanchiment à laquelle font confiance plus de 2 000 entreprises à travers le monde. Sa technologie, développée intégralement en interne, permet de vérifier l’identité des utilisateurs dans plus de 240 pays et régions et traite activement plus de 10 000 types de documents dans plus de 150 langues, en combinant la vérification des documents, l’authentification biométrique, la vérification des entreprises et le filtrage anti-blanchiment au sein d’une seule API. Reconnue comme leader G2 dans le domaine de l’identification des utilisateurs en ligne (IDV), Shufti aide les entreprises réglementées à accélérer la procédure d’inscription de leurs utilisateurs, à prévenir la fraude et à respecter les exigences de conformité internationales.

Contact presse

Aroosa Virk

Responsable de la marque et de la communication

Shufti

partnership@shuftipro.com

Clause de non-responsabilité :

Le présent communiqué de presse est uniquement publié à titre informatif et ne saurait constituer un conseil juridique ou de conformité. Les références à l’AMLR (Règlement (UE) 2024/1624) et au Règlement eIDAS 2.0 renvoient à la situation en août 2026 ; certaines normes techniques sont encore à l’état de projets et pourraient évoluer avant le 10 juillet 2027.