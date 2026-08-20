Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc fait progresser plusieurs cibles de cuivre à haute teneur dans son district de l’Haut-Atlas occidental

MONTRÉAL, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc (TSXV : MCC) (« Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc » ou la « Corporation ») est heureuse d’annoncer les résultats d’un échantillonnage systématique par tranchées souterraines et en surface à Ouneine, ainsi que d’une récente série d’échantillons sélectifs prélevés à Tanfit et à Ijoukak, alors que la Société poursuit la définition de ses cibles de forage dans son district de l’Haut-Atlas occidental au Maroc.

Faits saillants

Galerie A souterraine d’Ouneine : 77 échantillons en rainures ont été prélevés dans 15 sections. Huit sections ont donné plus de 1,0 % de Cu sur des longueurs échantillonnées allant de 1,6 à 3,0 mètres, avec en tête 5,74 % de Cu et 39 g/t d’Ag sur 2,1 mètres , dont 13,18 % de Cu et 88 g/t d’Ag sur 0,9 mètre .

77 échantillons en rainures ont été prélevés dans 15 sections. Huit sections ont donné plus de 1,0 % de Cu sur des longueurs échantillonnées allant de 1,6 à 3,0 mètres, avec en tête , dont . Échantillonnage en tranchée en surface à Ouneine : 34 échantillons ont été prélevés dans 13 tranchées. Six tranchées ont donné plus de 1,0 % de Cu, dont 1,55 % de Cu et 199 g/t d’Ag sur 2,0 mètres et 1,25 % de Cu sur 4,0 mètres .

34 échantillons ont été prélevés dans 13 tranchées. Six tranchées ont donné plus de 1,0 % de Cu, dont et . Tanfit : Cinq des six échantillons ponctuels souterrains prélevés dans la galerie 17 ont donné plus de 2,0 % de Cu, avec des teneurs allant jusqu’à 7,76 % de Cu et 42 g/t d’Ag . L’échantillonnage des stocks historiques a également révélé de multiples teneurs élevées en cuivre, notamment jusqu’à 23,60 % de Cu et 40 g/t d’Ag , 22,00 % de Cu et 50 g/t d’Ag , ainsi que 16,32 % de Cu et 115 g/t d’Ag .

Cinq des six échantillons ponctuels souterrains prélevés dans la galerie 17 ont donné plus de 2,0 % de Cu, avec des teneurs allant jusqu’à . L’échantillonnage des stocks historiques a également révélé de multiples teneurs élevées en cuivre, notamment jusqu’à , , ainsi que . Ijoukak : Quinze des seize échantillons ponctuels souterrains prélevés dans les galeries historiques des niveaux 1670 et 1700 ont donné plus de 1,0 % de Cu. Les onze échantillons prélevés au niveau 1670 ont tous donné plus de 1,0 % de Cu, dont neuf dépassaient 4,0 % de Cu et présentaient des teneurs allant jusqu’à 27,68 % de Cu . Les galeries du niveau 1700 ont donné des teneurs allant jusqu’à 26,43 % de Cu et 23,47 % de Cu . Les cinq échantillons prélevés sur les stocks historiques ont tous donné plus de 1,0 % de Cu.

Quinze des seize échantillons ponctuels souterrains prélevés dans les galeries historiques des niveaux 1670 et 1700 ont donné plus de 1,0 % de Cu. Les onze échantillons prélevés au niveau 1670 ont tous donné plus de 1,0 % de Cu, dont neuf dépassaient 4,0 % de Cu et présentaient des teneurs allant jusqu’à . Les galeries du niveau 1700 ont donné des teneurs allant jusqu’à . Les cinq échantillons prélevés sur les stocks historiques ont tous donné plus de 1,0 % de Cu. Ces résultats sont actuellement intégrés à la cartographie géologique et structurale afin d’affiner et de classer les cibles de forage prioritaires dans l’ensemble du district de l’Haut-Atlas occidental, tandis qu’un échantillonnage systématique en rainures et une interprétation tridimensionnelle visent à faire progresser les cibles les mieux définies vers la phase de forage.





Échantillonnage en rainures souterrain à Ouneine

Au total, 77 échantillons en rainure ont été prélevés dans 15 sections d’échantillonnage réparties le long des parties accessibles de la galerie souterraine A à Ouneine.

Les longueurs échantillonnées des 15 sections varient de 1,6 à 3,0 mètres. Les teneurs composites ont été calculées à l’aide de valeurs d’analyse pondérées en fonction de la longueur. Les teneurs en cuivre par section varient de 0,17 % à 5,74 % de Cu, huit sections affichant une teneur moyenne supérieure à 1,0 % de Cu et trois sections une teneur moyenne supérieure à 2,0 % de Cu.

Les quinze sections sont résumées ci-dessous :

Tableau 1 – Résultats de l’échantillonnage par canaux souterrains dans la galerie A d’Ouneine

Section Longueur Échantillonnée

(m) Ag

(g/t) Cu

(%) Intervalle inclus / à teneur plus élevée Section 1A 2,00 18 1,25 Dont 5,38 % de Cu et 69 g/t d’Ag sur 0,40 m Section 2A 2,20 17 1,87 Dont 3,90 % de Cu et 35 g/t d’Ag sur 1,00 m Section 3A 1,78 5 0,38 Dont 1,48 % de Cu sur 0,33 m Section 4A 2,10 39 5,74 Dont 13,18 % de Cu et 88 g/t d’Ag sur 0,90 m Section 5A 1,75 1 0,17 — Section 6A 1,60 2 0,31 — Section 7A 1,60 6 1,23 Dont 4,62 % de Cu sur 0,40 m Section 8A 1,90 7 1,41 Dont 2,38 % de Cu sur 1,10 m Section 9A 2,10 11 2,29 Dont 5,29 % de Cu sur 0,90 m Section 10A 2,67 7 0,74 Dont 1,31 % de Cu sur 0,95 m Section 11A 2,15 6 0,67 Dont 1,18 % de Cu sur 1,10 m Section 12A 2,40 2 0,38 Dont 1,18 % de Cu sur 1,10 m Section 13A 3,00 8 1,12 Dont 3,55 % de Cu sur 0,90 m Section 14A 2,00 11 2,97 Dont 9,60 % de Cu sur 0,60 m Section 15A 2,35 1 0,21 Dont 0,48 % de Cu sur 0,80 m



Le plan de la galerie A montre que la minéralisation cuprifère se présente sous forme de multiples sections réparties sur une partie importante des galeries souterraines accessibles. Plusieurs de ces sections minéralisées plus larges contiennent des intervalles plus étroits et à plus haute teneur qui font actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre des travaux d’interprétation structurale et de ciblage de forage menés par la Corporation.

Le permis d’Ouneine comprend plusieurs galeries souterraines historiques désignées sous les noms de galeries A, B, C et D. Le programme initial de sondages en rainures souterraines systématiques de la Société s’est concentré sur les parties accessibles de la galerie A.







Figure 1 : Plan de la galerie A d’Ouneine indiquant les emplacements, les longueurs échantillonnées et les teneurs moyennes composites en cuivre de chaque section de tranchée souterraine.

Échantillonnage par tranchées en surface à Ouneine

Au total, 34 échantillons de tranchées, à l’exclusion des échantillons blancs, des échantillons étalons et des échantillons de contrôle de la qualité en double, ont été prélevés dans 13 tranchées de surface à Ouneine.

Six des 13 tranchées de surface ont donné des teneurs composites supérieures à 1,0 % de Cu. Les résultats confirment la présence d’une minéralisation locale de cuivre-argent en surface et indiquent des zones supplémentaires à explorer sur le plan géologique et structurel.

Les treize sections sont résumées ci-dessous :

Tableau 2 – Résultats de l'échantillonnage du chenal de surface de l'Ouneine

Canal N° Échantillons De (m) Jusqu’à (m) Échantillonné

(m) Ag (g/t) Cu (%) Intervalle à teneur plus élevée ON-CH1 2 0,00 1,20 1,20 116 0,84 1,52 % de Cu sur 0,60 m ON-CH2 3 0,00 2,00 2,00 199 1,55 3,07 % de Cu sur 0,60 m ON-CH3 3 0,00 1,40 1,40 10 1,04 3,45 % de Cu sur 0,40 m ON-CH4 2 0,00 0,90 0,90 10 0,43 — ON-CH5 3 0,00 3,00 3,00 4 0,14 — ON-CH6 2 0,00 1,00 1,00 4 0,59 — ON-CH7 2 0,00 1,00 1,00 19 1,68 — ON-CH8 3 0,00 1,00 1,00 4 0,19 — ON-CH9 3 0,00 2,37 2,37 33 1,61 1,86 % de Cu sur 2,04 m ON-CH10 3 0,00 1,70 1,70 4 0,31 — ON-CH11 3 0,00 2,40 2,40 15 1,33 2,02 % de Cu sur 1,50 m ON-CH12 3 0,00 4,00 4,00 10 1,25 1,64 % de cuivre sur 3,00 m ON-CH13 2 0,00 4,00 4,00 3 0,26 —



Les résultats de surface fournissent des cibles supplémentaires de cuivre-argent à l’extérieur de la portion échantillonnée de la galerie A et seront intégrés à l’interprétation géologique et structurale en cours du permis d’Ouneine.

*Toutes les longueurs de tranchées souterraines et de surface mentionnées dans le présent communiqué correspondent aux longueurs d’échantillonnage mesurées. La relation entre les longueurs échantillonnées et les largeurs réelles des structures minéralisées n’a pas encore été déterminée.





Figure 2 : Emplacements des tranchées de surface à Ouneine et résultats moyens de cuivre-argent pour chaque échantillon de tranchée.

Résultats d’échantillonnage à Tanfit et Ijoukak

De plus, la Société a poursuivi son programme d’exploration à l’échelle du district en effectuant un échantillonnage d’exploration initial sur les permis de Tanfit et d’Ijoukak, en ciblant les galeries souterraines historiques et les stocks associés.

À Tanfit, la Société a prélevé des échantillons de roche sélectifs provenant à la fois des galeries souterraines accessibles et des tas de stocks historiques. L’échantillonnage souterrain dans la galerie 17 a consisté en six échantillons ponctuels, dont cinq ont donné des teneurs supérieures à 2,0 % de Cu. Voici certains des résultats :

TF-17-4 , galerie 17 : 7,76 % de Cu et 42 g/t d’Ag ;

, galerie 17 : ; TF-17-1 , galerie 17 : 3,22 % de Cu et 27 g/t d’Ag ;

, galerie 17 : ; TF-17-3 , galerie 17 : 2,39 % de Cu et 39 g/t d’Ag ;

, galerie 17 : ; TF-17-5 , galerie 17 : 2,36 % de Cu et 12 g/t d’Ag ;

, galerie 17 : ; TF-17-6, galerie 17 : 2,01 % de Cu et 8 g/t d’Ag.





L'échantillonnage historique des stocks à Tanfit comprenait dix échantillons d'exploration provenant de matériaux associés aux niveaux 50 et 145 et à la galerie 17. Huit des dix échantillons ont donné des teneurs supérieures à 1,0 % de Cu. Voici quelques-uns des résultats :

TF-SP-50-1 , tas de résidus associé au niveau 50 : 23,60 % de Cu et 40 g/t d’Ag

, tas de résidus associé au niveau 50 : TF-SP-17-1 , tas de stockage associé à la galerie 17 : 22,00 % de Cu et 50 g/t d’Ag

, tas de stockage associé à la galerie 17 : TF-145-1 , tas de stockage associé au niveau 145 : 16,32 % de Cu et 115 g/t d’Ag

, tas de stockage associé au niveau 145 : TF-145-3 , tas de stockage associé au niveau 145 : 14,97 % de Cu, 70 g/t d’Ag et 0,12 g/t d’Au

, tas de stockage associé au niveau 145 : TF-SP-17-2 , tas de stockage associé à la galerie 17 : 5,00 % de Cu et 21 g/t d’Ag

, tas de stockage associé à la galerie 17 : TF-SP-17-6 , tas de stockage associé à la galerie 17 : 3,02 % de Cu et 10 g/t d’Ag

, tas de stockage associé à la galerie 17 : TF-145-2 , tas de stockage associé au niveau 145 : 1,79 % de Cu et 37 g/t d’Ag

, tas de stockage associé au niveau 145 : TF-SP-17-4, tas de stockage associé à la galerie 17 : 1,44 % de Cu et 10 g/t d’Ag





Au total, 13 des 16 échantillons d’exploration prélevés dans les galeries souterraines de Tanfit et les stocks historiques ont donné des teneurs supérieures à 1,0 % de Cu. Les résultats de la galerie 17 justifient la réalisation d’une cartographie géologique et structurale détaillée ainsi qu’un échantillonnage systématique par tranchées des galeries souterraines accessibles afin de déterminer l’orientation, la largeur échantillonnée et la continuité potentielle des structures cuprifères.

À Ijoukak, la Société a prélevé des échantillons de roches ciblés dans des galeries souterraines historiques accessibles, dans la minéralisation en surface et dans un stock historique. L’échantillonnage ponctuel souterrain comprenait 16 échantillons d’exploration provenant des galeries historiques des niveaux 1670 et 1700. Les 11 échantillons prélevés dans les galeries du niveau 1670 ont tous affiché une teneur supérieure à 1,0 % de Cu, variant de 1,35 % à 27,68 % de Cu, dont neuf présentaient une teneur supérieure à 4,0 % de Cu.

Voici certains des résultats souterrains :

IJ-1670-11 , galeries historiques du niveau 1670 : 27,68 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1670 : IJ-1700B-3 , galeries historiques du niveau 1700 : 26,43 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1700 : IJ-1700A-2 , galeries historiques du niveau 1700 : 23,47 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1700 : IJ-1670-6 , galeries historiques du niveau 1670 : 13,28 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1670 : IJ-1670-8 , galeries historiques du niveau 1670 : 12,12 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1670 : IJ-1670-10 , galeries historiques du niveau 1670 : 10,81 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1670 : IJ-1670-1 , galeries historiques du niveau 1670 : 8,16 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1670 : IJ-1670-4 , galeries historiques du niveau 1670 : 8,08 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1670 : IJ-1670-3 , galeries historiques du niveau 1670 : 4,82 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1670 : IJ-1670-9 , galeries historiques du niveau 1670 : 4,15 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1670 : IJ-1670-7 , galeries historiques du niveau 1670 : 4,13 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1670 : IJ-1700B-1 , galeries historiques du niveau 1700 : 2,62 % de Cu

, galeries historiques du niveau 1700 : IJ-1700B-2, galeries historiques du niveau 1700 : 1,87 % de Cu





Un échantillon ponctuel en surface distinct, IJ-GB-1, a donné 0,60 % de Cu.

L’échantillonnage des stocks historiques à Ijoukak comprenait cinq échantillons d’exploration, qui ont tous donné des teneurs supérieures à 1,0 % de Cu, allant de 1,11 % à 2,69 % de Cu. Les résultats sont les suivants :

IJ-SP-4 , tas de stockage historique : 2,69 % de Cu

, tas de stockage historique : IJ-SP-3 , tas de stockage historique : 1,67 % de Cu

, tas de stockage historique : IJ-SP-2 , tas de stockage historique : 1,38 % de Cu

, tas de stockage historique : IJ-SP-5 , tas de stockage historique : 1,20 % de Cu

, tas de stockage historique : IJ-SP-1, tas de stockage historique : 1,11 % de Cu





Au total, 20 des 22 échantillons d’exploration prélevés à Ijoukak ont donné des teneurs supérieures à 1,0 % de Cu. Les multiples teneurs élevées en cuivre identifiées dans les galeries historiques des niveaux 1670 et 1700 sont actuellement intégrées à la cartographie géologique et structurale afin d’affiner et de classer les cibles prioritaires pour le forage. Les travaux à court terme porteront sur l’échantillonnage systématique par tranchées et l’interprétation structurale des zones minéralisées les plus prometteuses afin de mieux définir leur orientation, leur largeur d’échantillonnage et leur continuité potentielle, dans le but de faire progresser les cibles les mieux définies vers une première campagne de forage.

*Les échantillons prélevés au hasard sont de nature sélective et peuvent ne pas être représentatifs de la teneur moyenne, de la largeur ou de la continuité de la minéralisation sous-jacente. Les échantillons historiques provenant des stocks sont également sélectifs et peuvent être constitués de matériaux extraits ou triés par le passé; ils peuvent donc ne pas être représentatifs de la teneur moyenne, du volume ou du potentiel économique des matériaux stockés ou de la minéralisation in situ sous-jacente.

Intégration à l’échelle du district et prochaines étapes

Aux fins de la planification de l’exploration et de la définition de cibles, MCC considère Ouneine comme une composante à part entière de son district de l’Haut-Atlas occidental. Ce district comprend les propriétés faisant l’objet d’une option d’acquisition par la Société d’une participation pouvant aller jusqu’à 80 % auprès de MNF Groupe Inc. (« MNF »), ainsi que la licence d’exploitation 393512 à Ouneine, qui fait l’objet d’une option distincte permettant à MCC d’acquérir une participation de 100 %. Le portefeuille de MNF comprend cinq permis d’exploitation, deux permis de recherche et l’autorisation environnementale pour une usine de flottation centrale proposée dans la vallée d’Ouneine. Bien que les ententes d’option sous-jacentes demeurent distinctes, la Société évalue les propriétés dans le cadre d’une stratégie coordonnée d’exploration et de mise en valeur à l’échelle du district.

Le programme d’exploration actuel marque une progression, passant de la cartographie de reconnaissance et de l’échantillonnage sélectif à l’échantillonnage systématique en tranchées, à l’interprétation géologique et structurelle tridimensionnelle, ainsi qu’à la définition de cibles de forage. À Ouneine, les nouveaux résultats d’échantillonnage en tranchée en surface et souterrains sont intégrés à la cartographie géologique, aux galeries minières historiques, à la topographie obtenue par drone et au levé laser 3D achevé des galeries souterraines accessibles. Les résultats de Tanfit et d’Ijoukak sont intégrés dans le même cadre de classement des cibles, l’accent étant mis en particulier sur la définition de la géométrie et de la continuité potentielle des zones minéralisées à haute teneur identifiées au sein des galeries historiques.

Pierre-Olivier Goulet, président et chef de la direction de MCC, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés dans la définition des cibles de forage dans notre district de l’Haut-Atlas occidental. L’échantillonnage systématique par tranchées à Ouneine fournit les données de teneur et de largeur nécessaires pour affiner notre modèle géologique, tandis que les résultats récents de Tanfit et d’Ijoukak confirment la présence d’une minéralisation cuprifère à haute teneur dans plusieurs zones du district. »

« Les structures minéralisées à haute teneur qui ressortent de l’interprétation actuelle constituent des cibles de forage intéressantes, et nous avons l’intention de lancer la première phase de forage dès que possible, sous réserve de la validation technique finale, de l’obtention des permis, d’un accès sécuritaire et de la disponibilité des entrepreneurs. »





Figure 3 : Le district de l’Haut-Atlas occidental de MCC, montrant le portefeuille sous option de MNF, la licence d’Ouneine sous option distincte et l’emplacement des zones d’exploration actuelles d’Ouneine, de Tanfit et d’Ijoukak.

À propos de Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc

Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc est une société canadienne d’exploration minière qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration et, le cas échéant, au développement de propriétés de ressources naturelles prometteuses au Canada et au Maroc.

Personne qualifiée

Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans le présent communiqué de presse ont été approuvés par Merouane Rachidi, Ph. D., P.Géo., une personne qualifiée indépendante au sens de la Norme nationale 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers (« NI 43-101 »).

Échantillonnage, méthodes d’analyse et assurance de la qualité / contrôle de la qualité

Tous les échantillons ont été soumis à l’African Laboratory for Mining and Environment (Afrilab) à Marrakech, au Maroc. Les échantillons ont été analysés pour déterminer leur teneur en argent, en cuivre, en fer, en plomb et en zinc à l’aide d’une digestion à l’eau régale suivie d’une spectroscopie d’absorption atomique. Les échantillons contenant plus de 5 % de Cu ont été réanalysés par titrage, et l’or a été dosé par essai au feu.

Le programme d’assurance qualité et de contrôle de la qualité de la Société prévoit l’insertion de matériaux de référence certifiés, d’échantillons blancs et d’échantillons en double dans le flux d’échantillonnage. Les résultats du contrôle de la qualité sont examinés par la personne qualifiée indépendante de la Société avant que les résultats d’analyse ne soient approuvés en vue de leur divulgation publique.

Coordonnées

Pierre-Olivier Goulet

Président et chef de la direction

Courriel : info@moroccosm.com

Énoncés prospectifs et mise en garde

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. Les renseignements prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les énoncés concernant les interprétations géologiques et structurales; l’orientation, la continuité et l’étendue potentielles de la minéralisation; la définition, la validation et la hiérarchisation des cibles de forage; la cartographie supplémentaire, l’échantillonnage en tranchées, la remise en état et la modélisation tridimensionnelle; l’accès aux anciens chantiers miniers; le calendrier et le début des travaux de forage; l’obtention des permis et la disponibilité des entrepreneurs; l’exercice ou le maintien des droits d’option; ainsi que le potentiel d’exploration et de mise en valeur du district de l’Haut-Atlas occidental.

En règle générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que « prévoit », « s’attend à », « a l’intention de », « pourrait », « va », « serait en mesure de », « devrait » ou des variantes de ces mots et expressions. Les renseignements prospectifs reposent sur les estimations, les attentes et les hypothèses de la Société à la date du présent communiqué et sont assujettis à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus.

Les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces renseignements, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation, au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX, n’assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

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