La FCI investit 118 M$ pour outiller les chercheurs et chercheuses qui dessinent l’avenir du Canada

OTTAWA, Ontario, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd’hui que la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) allouait plus de 118 millions de dollars à 357 projets d’infrastructures de recherche de 68 établissements d’enseignement postsecondaire canadiens.

Les cerveaux, les investissements et le leadership technologique faisant l’objet d’une forte concurrence internationale, le Canada doit munir ses établissements d’infrastructures de recherche stratégiques afin d’assurer leur succès à long terme.

Les investissements annoncés aujourd’hui se feront par l’intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans (FLJE) et du Fonds des collèges de la FCI. Le FLJE permet aux universités d’attirer et de retenir au pays des chercheurs et chercheuses de calibre mondial en leur offrant les infrastructures de pointe indispensables à leur essor. Quant au Fonds des collèges, il stimule la recherche appliquée et le développement technologique en collaboration avec des entreprises et des communautés canadiennes afin de dynamiser l’économie nationale et d’améliorer la qualité de vie de la population.

Les projets financés par le Fonds des leaders John-R.-Evans comprennent :

Lutte contre les maladies infectieuses (Québec) : L’Université McGill utilisera les fonds de la FCI pour mettre sur pied une installation unique en son genre, dotée de capacités de confinement biologique et d’analyse génétique visant à améliorer la surveillance des maladies infectieuses. Le Laboratoire de recherche en microbiologie intégrant la science citoyenne au service de l'approche « une seule santé » (MICRO-ONE) invitera la population canadienne à fournir des échantillons dans le cadre de projets à grande échelle de surveillance des maladies. En jumelant science citoyenne et infrastructure de recherche de pointe, cette initiative améliorera la compréhension du grand public par rapport aux maladies infectieuses, favorisera le développement de technologies visant à prévenir leur propagation et générera des données qui éclaireront la prise de décisions en santé publique.





L’Université McGill utilisera les fonds de la FCI pour mettre sur pied une installation unique en son genre, dotée de capacités de confinement biologique et d’analyse génétique visant à améliorer la surveillance des maladies infectieuses. Le Laboratoire de recherche en microbiologie intégrant la science citoyenne au service de l'approche « une seule santé » (MICRO-ONE) invitera la population canadienne à fournir des échantillons dans le cadre de projets à grande échelle de surveillance des maladies. En jumelant science citoyenne et infrastructure de recherche de pointe, cette initiative améliorera la compréhension du grand public par rapport aux maladies infectieuses, favorisera le développement de technologies visant à prévenir leur propagation et générera des données qui éclaireront la prise de décisions en santé publique. Engrais écologique à base d’algues (Terre-Neuve-et-Labrador) : Grâce à des analyseurs de gaz, des fours, un spectrophotomètre et du matériel de microbiologie connexe financés par la FCI, les équipes de recherche de l’Université Memorial de Terre-Neuve étudieront le potentiel des algues pour améliorer les sols et accroître le rendement des cultures. En comparant les engrais à base d’algues et les engrais synthétiques, l’équipe vise à mettre au point des pratiques agricoles durables et rentables qui réduiront la dépendance aux engrais synthétiques importés, dynamiseront les économies côtières et les entreprises émergentes, et aideront le Canada à atteindre ses objectifs climatiques.





Grâce à des analyseurs de gaz, des fours, un spectrophotomètre et du matériel de microbiologie connexe financés par la FCI, les équipes de recherche de l’Université Memorial de Terre-Neuve étudieront le potentiel des algues pour améliorer les sols et accroître le rendement des cultures. En comparant les engrais à base d’algues et les engrais synthétiques, l’équipe vise à mettre au point des pratiques agricoles durables et rentables qui réduiront la dépendance aux engrais synthétiques importés, dynamiseront les économies côtières et les entreprises émergentes, et aideront le Canada à atteindre ses objectifs climatiques. Surveillance à long terme du climat arctique (Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest) : À l’aide de véhicules tout-terrain, de drones, de caméras et de matériel informatique financés par la FCI, une équipe de recherche de l’Université de la Colombie-Britannique, en collaboration avec l’Université du Yukon, l’Institut de recherche Aurora et des partenaires communautaires autochtones, documentera la dégradation du pergélisol, la transformation des paysages et les réactions de la flore aux changements climatiques dans le Nord. Les données recueillies à long terme permettront de mieux comprendre les répercussions des vagues de chaleur et du réchauffement climatique sur les écosystèmes de la toundra, ce qui contribuera à soutenir des systèmes alimentaires durables, la faune et le bien-être des collectivités du Nord.





: À l’aide de véhicules tout-terrain, de drones, de caméras et de matériel informatique financés par la FCI, une équipe de recherche de l’Université de la Colombie-Britannique, en collaboration avec l’Université du Yukon, l’Institut de recherche Aurora et des partenaires communautaires autochtones, documentera la dégradation du pergélisol, la transformation des paysages et les réactions de la flore aux changements climatiques dans le Nord. Les données recueillies à long terme permettront de mieux comprendre les répercussions des vagues de chaleur et du réchauffement climatique sur les écosystèmes de la toundra, ce qui contribuera à soutenir des systèmes alimentaires durables, la faune et le bien-être des collectivités du Nord. Imagerie des réactions moléculaires (Ontario) : Grâce à du financement de la FCI, des chercheurs et chercheuses de l’université Trent vont acquérir un laser au saphir titane afin de créer un laboratoire unique au monde, capable de visualiser les réactions chimiques au fur et à mesure qu’elles se produisent au niveau moléculaire. En recourant à des réactions induites par la lumière plutôt qu’à des produits chimiques toxiques pour concevoir de nouveaux traitements, les travaux menés au laboratoire de spectroscopie et d’optique de Trent Lightsource (SPOTLIGHT) ouvriront la voie à des avancées dans le stockage des gaz à effet de serre, la fabrication et le développement de médicaments.





Les projets financés par le Fonds des collèges comprennent :

Extraction de pétrole plus propre et de minéraux critiques (Alberta) : Le Centre d’innovation de l’Institut de technologie du Sud de l’Alberta (SAIT) utilisera les fonds de la FCI pour réaménager ses locaux afin d’y installer le Laboratoire TOW (tailings, ore, water – résidus miniers, minerai, eau). Alors que la demande mondiale en énergie et en minéraux critiques indispensables à la transition énergétique ne cesse de croître, les équipes de recherche collaboreront avec des partenaires du secteur à l’élaboration de technologies favorisant une extraction des ressources plus durable. Le laboratoire étudiera les moyens de réduire les conséquences environnementales de l’analyse des échantillons de roches, de l’extraction du pétrole et du minerai, ainsi que de la gestion des résidus miniers.





Le Centre d’innovation de l’Institut de technologie du Sud de l’Alberta (SAIT) utilisera les fonds de la FCI pour réaménager ses locaux afin d’y installer le Laboratoire TOW (tailings, ore, water – résidus miniers, minerai, eau). Alors que la demande mondiale en énergie et en minéraux critiques indispensables à la transition énergétique ne cesse de croître, les équipes de recherche collaboreront avec des partenaires du secteur à l’élaboration de technologies favorisant une extraction des ressources plus durable. Le laboratoire étudiera les moyens de réduire les conséquences environnementales de l’analyse des échantillons de roches, de l’extraction du pétrole et du minerai, ainsi que de la gestion des résidus miniers. Centres de données carboneutres (Saskatchewan) : Afin de répondre aux besoins énergétiques croissants liés à l’intelligence artificielle (IA), l’École polytechnique de la Saskatchewan utilisera les fonds de la FCI pour construire un centre de données dédié à l’IA, évolutif et alimenté par des énergies renouvelables. Cette installation servira de projet pilote pour trouver une façon de récupérer la chaleur résiduelle et de l’utiliser pour chauffer les laboratoires situés à proximité. Grâce à une IA mise au point à l’École polytechnique, les chercheurs et chercheuses optimiseront l’intégration des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour accroître l’efficacité énergétique et réduire la consommation d’énergie globale.





Citation

« Le Canada investit dans les chercheurs, chercheuses et les innovateurs et innovatrices dont les idées seront le moteur de notre prospérité future. Grâce à un financement de plus de 118 millions de dollars, versé par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation, nous dotons les chercheurs et chercheuses des infrastructures de pointe dont ils et elles ont besoin pour faire des découvertes plus rapidement, attirer les personnes qui ont le plus de talent et renforcer la croissance économique et la résilience du Canada. »

– L’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Investir aujourd’hui dans la science et la recherche donne à nos chercheurs et chercheuses de calibre mondial les moyens d’agir, d’une part, pour trouver des solutions aux défis les plus complexes et, d’autre part, pour saisir les opportunités émergentes. En soutenant 357 projets menés dans 68 établissements à travers le Canada, cet investissement renforce notre capacité de recherche, favorise l’innovation et contribue à bâtir une économie plus résiliente et plus compétitive. »

– Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Industrie

« Cet investissement reconnaît le rôle important de cheville ouvrière que jouent les universités — comme le joue l’Université Trent — vis-à-vis de l’innovation et des découvertes. En offrant aux chercheurs et chercheuses l’accès à des infrastructures de pointe, nous pouvons multiplier les possibilités de collaboration, attirer à Peterborough les personnes ayant le plus de talent, et mener des travaux de recherche qui apportent des solutions concrètes aux communautés de notre circonscription. Peterborough a toujours été fière de contribuer à l’excellence de la recherche et à la prospérité future du Canada. »

– Emma Harrison, députée de Peterborough

« Qu’il s’agisse de mettre au point des infrastructures d’IA de nouvelle génération, de faire progresser la transition énergétique ou d’aider les communautés du Nord à prospérer, les projets d’infrastructures de recherche que nous finançons aujourd’hui permettent au Canada de conserver son avantage en recherche de pointe dans divers secteurs clés. Ils témoignent de l’engagement de la FCI à investir dans du matériel et des installations qui répondent aux besoins du pays et procurent des avantages à long terme à la population canadienne. »

– Sylvain Charbonneau, président-directeur général de la Fondation canadienne pour l’innovation

En bref

Ces investissements dans les infrastructures de recherche s’élèvent à 118 188 220 $. 334 projets reçoivent du financement par l’intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI, pour un montant total de 97 511 622 $. 23 projets reçoivent du financement par l’intermédiaire du Fonds des collèges de la FCI, pour un montant total de 20 676 598 $. La somme totale de 118 188 220 $ comprend une enveloppe de 27 274 205 $ au titre du Fonds d’exploitation des infrastructures de la FCI, afin de couvrir les coûts d’exploitation de l’infrastructure de recherche.

La FCI contribue généralement à un maximum de 40 % des coûts d’infrastructure de recherche d’un projet. Les établissements bénéficiaires obtiennent les 60 % de fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux ou territoriaux, des secteurs public ou privé ou d’organismes à but non lucratif.

Ce modèle de financement est unique en son genre et permet d’attirer le cofinancement de partenaires stratégiques et d’optimiser les investissements du gouvernement du Canada dans l’infrastructure de recherche du pays.

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À propos de la Fondation canadienne pour l’innovation

Avec son mandat audacieux et sa vision stratégique, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) donne aux chercheurs et chercheuses les moyens d’être des leaders mondiaux dans leur domaine et de répondre aux grands enjeux de société. La FCI contribue au financement d’outils, d’équipements et de laboratoires à la fine pointe de la technologie. Cette infrastructure est nécessaire à la recherche fondamentale et permet de relever des missions de recherche qui transcendent les disciplines et unissent tous les secteurs. Les infrastructures de recherche financées par la FCI favorisent la mobilisation des connaissances, stimulent l’innovation et la commercialisation et offrent un milieu exceptionnel pour assurer la formation de la nouvelle génération.

Produits connexes

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