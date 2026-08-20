Compagnie de Financement Foncier : Avis de mise à disposition de l'Amendement au DEU 2025

Paris, le 20 août 2026

Mise à disposition de l’Amendement au Document d’enregistrement universel 2025

incluant le Rapport financier semestriel 2026

La Compagnie de Financement Foncier annonce avoir mis à disposition du public son Amendement au Document d’enregistrement universel 2025 incluant le Rapport financier semestriel 2026.

Ce document a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 août 2026 sous le numéro de dépôt D26-0100-A01.

Il est disponible sur le site de la société à l’adresse https://foncier.fr/ dans les rubriques :

« Communication financière / Informations réglementées ».

Des exemplaires de ce document sont également disponibles sur demande à l’adresse suivante :

COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

182, Avenue de France

75013 PARIS

Contact : Communication Financière - bal-comfi@creditfoncier.fr

Pièce jointe