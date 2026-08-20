Tilray festigt seine weltweite Führungsposition bei medizinischem Cannabis durch eine erhebliche Steigerung der Produktion, um der internationalen Nachfrage gerecht zu werden

NEW YORK und TORONTO, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. („Tilray“) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Cannabis, Getränke, Gastgewerbe und Wellness, gab heute eine erhebliche Erweiterung seiner globalen Anbaukapazitäten für Cannabis bekannt, um der steigenden internationalen Nachfrage nach medizinischem Cannabis gerecht zu werden. Tilray hat seine jährliche Anbaukapazität weltweit von 210 Tonnen auf rund 275 Tonnen gesteigert. Dies ist vor allem auf die Produktionssteigerung in seinem Werk in Quebec (Kanada) und in seinem EU-GMP-zertifizierten Werk in Portugal zurückzuführen.

Irwin D. Simon, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Tilray Brands, erklärte: „Tilray setzt neue Maßstäbe für globale Marktführerschaft in der Cannabisbranche. Wir bauen unsere Produktion in Kanada und Europa aus, erhöhen die weltweite Kapazität auf rund 275 Tonnen und stärken die Lieferinfrastruktur, die erforderlich ist, um Patienten und Partner in den weltweit wichtigsten Märkten für medizinisches Cannabis zu versorgen. Angesichts der steigenden Nachfrage nimmt Tilray dank seiner Größe, seiner Disziplin und einer einzigartigen internationalen Plattform, die auf langfristiges Wachstum ausgelegt ist, eine führende Position ein.“

Tilray hat die jährliche Anbaukapazität an seinem Standort in Quebec um 30 Tonnen erhöht und damit die Lagerbestände für den Markt in Quebec deutlich aufgestockt sowie das Angebot für Europa, Australien und andere regulierte internationale Märkte erweitert. Die Anlage in Quebec ist zudem auf dem besten Weg, innerhalb der nächsten 12 Monate die EU-GMP-Zertifizierung zu erhalten, was Tilrays Fähigkeit, medizinisches Cannabis nach weltweit anerkannten Qualitätsstandards herzustellen, weiter stärkt. Tilray liefert nun in Quebec angebautes Cannabis in Großmengen direkt an seine Standorte in Portugal und Australien. Das Unternehmen hat zudem die Produktion in seinem nach EU-GMP zertifizierten Werk in Portugal gesteigert, das zu den größten Produktionsstätten für medizinisches Cannabis in Europa zählt und das Herzstück der europäischen Lieferkette von Tilray bildet. Damit wird die Versorgung von Deutschland, dem Vereinigten Königreich und anderen europäischen Märkten gestärkt. Auch in Deutschland hat Tilray seine Anbauaktivitäten ausgeweitet: Die Anlage „Aphria RX“ ist voll ausgelastet, und die neue Marke „ARX“ wurde erfolgreich eingeführt und stößt bei den Patienten bereits in der Anfangsphase auf große Resonanz.

Die Ausweitung der internationalen Cannabis-Aktivitäten von Tilray festigt die Position des Unternehmens als weltweit führender Anbieter von Cannabis weiter. Als Pionier der Branche behauptet Tilray weiterhin seine Führungsposition mit einer einzigartigen globalen Plattform, die groß angelegten Anbau, den Vertrieb von Arzneimitteln und vertikal integrierte Plattformen für den Patientenzugang – darunter HelloMD in Kanada und die Lyphe Clinic im Vereinigten Königreich – miteinander verbindet, um den Zugang in den weltweit wichtigsten Wachstumsmärkten für medizinisches Cannabis auszuweiten.

Während sich die Märkte für medizinisches Cannabis weiter entwickeln, baut Tilray die zuverlässige internationale Infrastruktur auf, die erforderlich ist, um den regulierten Cannabismarkt in großem Maßstab anzuführen – indem das Unternehmen den Zugang für Patienten erweitert, Gesundheitsdienstleister und staatliche Partner unterstützt und Maßstäbe für ein verantwortungsbewusstes globales Wachstum setzt.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not zu verbessern und ihre Würde zu fördern, indem es ihnen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken bietet, darunter Tilray Medical, Good Supply, Redecan, ARX und Broken Coast. Tilray hat sich von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, zu einem Unternehmen entwickelt, das die ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen Europas errichtete, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und Regierungen in 20 Ländern.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada und Tilray Medical Australia-New Zealand.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. („Tilray“) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lifestyle und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika. Tilray baut eine transformative Plattform an der Schnittstelle zwischen Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung auf, die das Leben der Menschen durch Momente der Verbundenheit bereichert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern und umfasst unter anderem ein vielfältiges Angebot an Cannabisprodukten, Lebensmittel auf Hanfbasis sowie handwerklich hergestellte Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), für die die in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetzen vorgesehene „Safe Harbor“-Regelung gelten soll. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „Prognose“, „Zukunft“, „sollte“, „könnte“, „ermöglichen“, „potenziell“, „erwägen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“, „planen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „projizieren“, „werden“, „würden“ und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu erwarteten Steigerungen der Anbaukapazitäten auf globaler Ebene und auf Standortebene, einschließlich der prognostizierten Jahreskapazität von etwa 260 bis 275 metrischen Tonnen und der Produktionsausweitung an den Standorten des Unternehmens in Quebec und Portugal; den erwarteten Zeitplan für die EU-GMP-Zertifizierung des Standorts in Quebec und die Pläne des Unternehmens, Produkte nach EU-GMP-Standards auf den Markt zu bringen; Erwartungen hinsichtlich Großlieferungen von Quebec an die Standorte des Unternehmens in Portugal und Australien; die Verfügbarkeit von Lagerbeständen zur Versorgung internationaler Märkte; die Integration und den Ausbau der britischen Plattform des Unternehmens nach der Übernahme der Lyphe Group; sowie die Position und die Wachstumsaussichten des Unternehmens innerhalb der internationalen Cannabisbranche. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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