Tilray renforce son leadership mondial dans le cannabis médical grâce à une forte hausse de sa production pour répondre à la demande internationale

NEW YORK et TORONTO, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), entreprise internationale de premier plan dans le secteur du cannabis et des biens de consommation courante, à l’avant-garde des secteurs du cannabis, des boissons, de l’hôtellerie et du bien-être, annonce ce jour une importante expansion de ses capacités mondiales de culture de cannabis afin de répondre à l’essor de la demande internationale en cannabis médical. À l’échelle de ses activités mondiales, Tilray dispose désormais d’une capacité annuelle de culture d’environ 275 tonnes métriques, contre 210 tonnes métriques auparavant, grâce notamment à l’accroissement de la production de son site québécois, au Canada, et de son site certifié EU-GMP au Portugal.

Irwin D. Simon, président-directeur général de Tilray Brands, a déclaré : « Tilray redéfinit ce que signifie être un leader mondial dans le secteur du cannabis. Nous développons notre production au Canada et en Europe, portant notre capacité mondiale à environ 275 tonnes métriques, et renforçons les infrastructures d’approvisionnement nécessaires pour servir les patients et nos partenaires sur les marchés du cannabis médical les plus importants au monde. Alors que la demande s’accélère, Tilray prend les devants grâce à une plateforme internationale différenciée, fondée sur l’envergure et la rigueur, et conçue pour assurer une croissance à long terme. »

Sur son site québécois, Tilray a augmenté de 30 tonnes métriques la capacité annuelle de culture, ce qui lui permet de constituer des stocks nettement plus importants pour le marché local tout en approvisionnant davantage l’Europe, l’Australie et d’autres marchés internationaux réglementés. Le site devrait par ailleurs obtenir la certification EU-GMP au cours des 12 prochains mois, renforçant ainsi la capacité de Tilray à produire du cannabis médical selon des normes de qualité reconnues à l’échelle mondiale. Tilray expédie désormais directement du cannabis en vrac cultivé au Québec vers ses sites au Portugal et en Australie. L’entreprise a également accru la production de son site certifié EU-GMP au Portugal, l’un des plus grands sites de production de cannabis médical d’Europe et pilier de la chaîne d’approvisionnement européenne de Tilray, renforçant ainsi l’approvisionnement en Allemagne, au Royaume-Uni et sur d’autres marchés européens. En Allemagne, Tilray a également consolidé ses activités de culture : son site Aphria RX fonctionne désormais à pleine capacité et sa nouvelle marque ARX a été lancée avec succès, bénéficiant d’un accueil très favorable de la part des patients dès son lancement.

L’expansion des activités internationales de Tilray dans le secteur du cannabis renforce encore sa position de leader mondial. Pionnière du secteur, Tilray continue de s’appuyer sur une plateforme mondiale différenciée qui associe une culture à grande échelle, une distribution pharmaceutique et des plateformes verticalement intégrées qui facilitent l’accès des patients, notamment HelloMD au Canada et Lyphe Clinic au Royaume-Uni, afin d’améliorer l’accès des patients au cannabis médical sur les marchés internationaux les plus porteurs.

À mesure que les marchés du cannabis médical arrivent à maturité, Tilray met en place les infrastructures internationales de confiance nécessaires pour s’imposer dans le secteur réglementé du cannabis à grande échelle, en élargissant l’accès des patients, en accompagnant les professionnels de santé et les partenaires gouvernementaux, et en établissant de nouvelles références en matière de croissance responsable à l’échelle mondiale.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical a pour mission d’améliorer la qualité de vie des patients en difficulté et de préserver leur dignité en leur offrant un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de produits à base de cannabis médicinal, notamment Tilray Medical, Good Supply, Redecan, ARX et Broken Coast. Après être devenue l’une des premières sociétés de production à obtenir le statut de producteur agréé de cannabis thérapeutique au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF (GMP) en Europe, d’abord au Portugal, puis en Allemagne. Présente dans 20 pays sur cinq continents, Tilray Medical est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de cannabis médical destiné aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements.

Pour plus d’informations sur Tilray Medical, consultez les sites Internet de Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australia-New Zealand.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est une entreprise internationale de premier plan dans les secteurs du lifestyle et des produits de grande consommation emballés, présente au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine. Tilray développe une plateforme transformatrice à la croisée du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, avec l’ambition d’améliorer la qualité de vie de chacun grâce à des moments de partage. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui procurent de la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des produits alimentaires à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour plus d’informations sur la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments de partage, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations exprimées dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, soumises aux dispositions dites « Safe Harbor » (ou « sphère de sécurité ») instituées par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projeter », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions figurant dans les déclarations prospectives de la présente communication. Les déclarations prospectives comprennent des évocations de nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à commercialiser de nouveaux produits innovants à l’échelle mondiale. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes actuellement non connus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans la présente communication. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué comprennent notamment les déclarations relatives aux augmentations attendues des capacités mondiales et locales de culture, y compris la capacité annuelle anticipée d’environ 260 à 275 tonnes métriques et l’augmentation de la production des sites de l’entreprise au Québec et au Portugal ; au calendrier prévu pour l’obtention de la certification EU-GMP du site québécois et aux projets de l’entreprise de lancer des produits conformes aux normes EU-GMP ; aux prévisions concernant les expéditions de cannabis en vrac depuis le Québec vers les sites de l’entreprise au Portugal et en Australie ; à la disponibilité des stocks destinés à approvisionner les marchés internationaux ; à l’intégration et à l’expansion de la plateforme britannique de l’entreprise à la suite de l’acquisition de Lyphe Group ; ainsi qu’à la position de l’entreprise et à ses perspectives de croissance au sein du secteur international du cannabis. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel et le dernier rapport annuel (formulaire 10-K) de Tilray, ainsi que les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC et disponibles sur EDGAR. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de leur publication, et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouvelles informations, événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

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