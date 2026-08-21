Ressources Kobo annonce les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

QUÉBEC, Québec, 21 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) (FWB : Q1Z) est heureuse d’annoncer les résultats de vote de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui a été tenue en personne à Québec (Québec) (l’ « assemblée ») le jeudi 20 août 2026, ainsi qu’une modification à son régime incitatif à long terme (le « régime »).

Élection des administrateurs

Chacun des candidats au poste d’administrateur figurant dans la circulaire d’information de la direction de la société datée du 22 juillet 2026 (la « circulaire »), soit MM. Edouard Gosselin, Paul Sarjeant, Frank Ricciuti, Patrick Gagnon, Jeff Hussey, Brian Scott et Vivek Dharni, a été élu administrateur de la société.

Nomination de l’auditeur

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée à titre d’auditeur indépendant de la société pour l’année à venir.

Régime incitatif à long terme

Lors de l’assemblée, les actionnaires de la société ont approuvé une modification au régime visant à augmenter le nombre maximal d’actions ordinaires de la société (les « actions ») pouvant être émises à la suite de l’exercice d’options aux termes du régime, le faisant passer d’un maximum fixe de 7 308 193 actions à un maximum variable égal à 10 % des actions émises et en circulation à la date de toute attribution, soit environ 13 532 586 actions en date des présentes, sous réserve de l’obtention de l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). Une description des principales modalités du régime figure dans la circulaire disponible sur le profil d’émetteur de la société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. La mise en œuvre de la modification apportée au régime demeure assujettie à l’approbation finale de la TSXV.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée d’installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 43 000 mètres de forage au diamant, près de 5 887 mètres de forage à circulation inverse (RC) et plus de 7 200 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l’ampleur et du potentiel de son projet aurifère de Kossou. L’exploration s’est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques très prometteuses pour l’or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie. La dernière phase de forage a permis d’affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d’exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l’exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d’Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d’exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l’Afrique de l’Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d’une équipe chevronnée dotée d’une expérience dans le pays.

Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la TSXV sous le symbole « KRI » et à la Bourse de Francfort sous le symbole « Q1Z ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edouard Gosselin

Chef de la direction et administrateur

1-418-609-3587

ir@kobores.com

X : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

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Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

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