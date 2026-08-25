PHOTONIS DEFENSE SE VOIT ATTRIBUER UNE PREMIÈRE COMMANDE POUR LE PROGRAMME BINOD DE L’U.S. ARMY, MARQUANT UNE ÉTAPE CLÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT D’EXOSENS AUX ÉTATS-UNIS

Photonis Defense, filiale américaine d’Exosens, s’est vu attribuer une première commande portant sur la livraison de 1 600 systèmes complets dans le cadre du programme de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD ( Binocular Night Observation Device ) de l’U.S. Army, avec de premières livraisons attendues d’ici fin 2026 et la majorité des livraisons prévue tout au long de l’année 2027

Cette commande correspond à la phase de production initiale à faible cadence (LRIP – Low-Rate Initial Production ) du programme BiNOD, marquant le passage du développement et des essais à la production initiale

Photonis Defense assurera la fabrication et les essais des systèmes BiNOD complets aux États-Unis, intégrant les tubes intensificateurs d’image haute performance d’Exosens

Cette première commande passée dans le cadre du contrat de type IDIQ (Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity) de 352,6 millions de dollars américains annoncé en mars 2026 ouvre une nouvelle phase dans le développement d’Exosens aux États-Unis et soutient sa croissance à long terme sur le marché américain de la défense, le marché de la vision nocturne le plus exigeant au monde

Communiqué de presse, Mérignac (France), 25 août 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd’hui que sa filiale américaine, Photonis Defense, s’est vu attribuer une commande portant sur la livraison de 1 600 systèmes complets dans le cadre du programme de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD (Binocular Night Observation Device) de l’U.S. Army, au titre du contrat plus large de type IDIQ (Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity) annoncé en mars 2026.

Cette commande constitue une étape importante du programme BiNOD, marquant le démarrage de la production initiale à faible cadence (LRIP – Low-Rate Initial Production) à l’issue de tests clés et de la phase de qualification. Les premières livraisons sont attendues d’ici fin 2026, la majorité des livraisons étant prévue tout au long de l’année 2027. Les conditions financières associées à cette commande ne sont pas communiquées. Celle-ci pose les bases d’une production régulière des systèmes BiNOD au sein de l’usine américaine de Photonis Defense.

L’exécution du programme s’appuie sur les capacités de Photonis Defense aux États-Unis en matière de développement, de production et d’essais des systèmes BiNOD, ainsi que sur le leadership technologique mondial d’Exosens dans les tubes intensificateurs d’image haute performance. Cette combinaison permet à Photonis Defense de fournir des systèmes de vision nocturne légers, immédiatement opérationnels et compétitifs, conçus pour procurer aux soldats un avantage opérationnel décisif dans les environnements les plus exigeants, tout en répondant aux standards les plus élevés de l’U.S. Army en matière de performance, de qualité et de respect des délais de livraison.

« Cette nouvelle phase du programme BiNOD marque une étape clé dans le développement d’Exosens aux États-Unis et confirme la pertinence de notre stratégie industrielle locale. En associant notre leadership technologique dans la vision nocturne à des capacités industrielles évolutives aux États-Unis, nous réaffirmons notre engagement à être un partenaire de confiance de l’U.S. Army. Cette étape renforce également nos perspectives de croissance à long terme sur le marché américain de la défense », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

« Photonis Defense est honorée d’accompagner l’U.S. Army dans le cadre du programme BiNOD. Notre engagement auprès des soldats américains est sans faille et nous restons pleinement mobilisés pour fournir des capacités avancées de vision nocturne offrant un avantage opérationnel décisif dans les environnements les plus exigeants », a déclaré Shanna Owens, Directrice générale de Photonis Defense. « Au sein d’Exosens, nous associons des décennies d’innovation à une équipe américaine dédiée, engagée à répondre aux standards les plus élevés de l’U.S. Army en matière de performance, de qualité et de respect des délais de livraison. Ensemble, nous sommes fiers de contribuer à la modernisation des capacités de vision nocturne des soldats et au succès de leurs missions. »

Exosens communiquera sur les prochaines évolutions conformément à ses pratiques habituelles de communication.

À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons et gamma, et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 13 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap et MSCI France Small Cap. Pour plus d'informations : www.exosens.com.

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