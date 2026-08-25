OP Osuuskunta

OP Yrityspankki Oyj

OP Asuntoluottopankki Oyj

Pörssitiedote

25.8.2026 klo 9.00

OP Pohjolan, OP Yrityspankki Oyj:n ja OP Asuntoluottopankki Oyj:n tulosjulkistukset vuonna 2027

OP Pohjola, OP Yrityspankki Oyj ja OP Asuntoluottopankki Oyj julkistavat taloudelliset raporttinsa vuonna 2027 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2026 10.2.2027 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2026 Viikko 11, 2027 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 2026 Viikko 11, 2027 Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2027 29.4.2027 Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2027 28.7.2027 Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2027 28.10.2027 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 31.3.2027 Viikko 18 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.6.2027 Viikko 32 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.9.2027 Viikko 44



OP Pohjolan ja OP Yrityspankin tilinpäätöstiedotteet, puolivuosikatsaukset ja osavuosikatsaukset julkistetaan vuonna 2027 arviolta klo 9.00. Raportit ovat saatavilla OP Pohjolan verkkosivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

OP Asuntoluottopankin tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsaus ja osavuosikatsaukset julkistetaan arviolta klo 10. Raportit ovat saatavilla verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi.

OP Pohjola julkistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan sekä kokonaisuutta täydentävän vuosikatsauksen. Toimintakertomus sisältää kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja ESRS-kestävyysraportointistandardien mukaisen kestävyysraportin.

OP Yrityspankki Oyj ja OP Asuntoluottopankki Oyj julkistavat toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.



OP Osuuskunta

OP Yrityspankki Oyj

OP Asuntoluottopankki Oyj

Lisätiedot:

Sanna Eriksson, puh. 010 252 2517

OP Pohjolan sijoittajasuhteet, ir@op.fi

Lisätiedot medialle:

OP Pohjolan viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

Keskeiset tiedotusvälineet

op.fi

OP Pohjola on Suomen suurin finanssialan toimija, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 15 000 työntekijää.Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Pohjolan muodostavat osuuspankit sekä OP Pohjolan keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo yli 120 vuoden ajan. www.op.fi