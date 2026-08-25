Exercice de la totalité des BSA HSI 1 (ABO) restants : 1,65 M€ de trésorerie nouvelle et extinction définitive des instruments liés aux OCEANE-BSA

Vitry-le-François, France – 25 août 2026, 8h00 (CEST)

Haffner Energy informe ses actionnaires avoir reçu de Hanover Square Investments 1 (« HSI 1 »), véhicule d’investissement géré par ABO (Alpha Blue Ocean), une notification portant sur l’exercice de la totalité des 5 689 655 bons de souscription d’actions (BSA) qu’elle détenait encore, représentant 3,19 % du capital, et à un apport en trésorerie de 1 649 825,95 euros pour la Société.

Cette opération permet d’éteindre définitivement les instruments liés au financement des OCEANE-BSA mis en place en novembre 2025. Elle fait suite à l’exercice de 2 586 207 BSA annoncé le 20 août 2026. Elle porte ainsi à 8 275 862 le nombre total de BSA exercés par HSI 1, soit la totalité des BSA émis dans le cadre du financement OCEANE-BSA.

ABO a indiqué par ailleurs à Haffner Energy s’engager à limiter ses éventuelles cessions sur le marché à un maximum de 500 000 actions Haffner Energy par jour, afin d’en limiter l’impact sur le marché et de ne pas contribuer à une pression vendeuse significative sur le titre.

Un prix fixé dès novembre 2025 et une décision d’exercice appartenant exclusivement à HSI 1

Haffner Energy rappelle que le prix d’exercice de 0,29 euro par action avait été fixé contractuellement lors de l’émission des BSA en novembre 2025 et communiqué au marché à cette date. Il en va de même pour le nombre de BSA émis.

La décision d’exercer les BSA, ainsi que le moment choisi pour leur exercice, relèvent exclusivement de leur détenteur et non de Haffner Energy. Dès lors que leur détenteur exerce valablement ses BSA conformément à leurs conditions d’émission, la Société est tenue d’émettre les actions correspondantes en contrepartie du versement du prix d’exercice.

Le prix d’exercice doit donc être apprécié au regard des conditions contractuelles arrêtées lors de l’émission des BSA et non au regard du cours de bourse de Haffner Energy au moment de leur exercice.

La dernière dilution liée au financement HSI 1 (ABO)

L’exercice des BSA conduit à l’émission de 5 689 655 actions nouvelles, représentant 3,19 % du capital de Haffner Energy à l’issue de l’opération. Cette opération ne crée aucune nouvelle source de dilution : elle matérialise la dernière partie de la dilution potentielle attachée aux BSA émis et annoncés au marché en novembre 2025.

Le programme OCEANE, qui avait permis à Haffner Energy de lever 4,8 millions d’euros hors BSA, avait déjà pris fin le 19 mai 2026 avec la conversion de la dernière tranche d’OCEANE. À l’issue de l’exercice aujourd’hui notifié, HSI 1 ne détiendra plus aucun BSA et plus aucun instrument financier émis dans le cadre de ce financement ne restera en circulation. Il n’existera donc plus aucune dilution potentielle future liée à ce dispositif.

1,65 million d’euros de trésorerie nouvelle

L’exercice du solde des BSA représentera un apport en trésorerie de 1,65 million d’euros pour Haffner Energy.

En incluant les 750 000 euros apportés par l’exercice annoncé le 20 août, l’exercice de la totalité des BSA Hanover représentera au total un apport en trésorerie de 2,4 millions d’euros pour la Société.

Ces ressources seront disponibles pour financer les besoins de Haffner Energy et réduiront à due concurrence le besoin de recourir à d’autres sources de financement. Sur la base du niveau actuel de consommation de trésorerie de la Société, les 1,65 million d’euros supplémentaires attendus au titre du présent exercice représentent environ 4 mois de consommation de trésorerie.

À propos de Haffner Energy

Haffner Energy conçoit et fournit des solutions innovantes pour la production de carburants renouvelables compétitifs à partir de biomasse. Forte de plus de 33 ans d'expérience dans la valorisation de tous types de biomasse, la Société a développé des technologies propriétaires de thermolyse et de gazéification permettant de produire du gaz renouvelable, de l'hydrogène, du méthanol renouvelable ainsi que du Carburant d'aviation Durable (SAF).

Au-delà de la fourniture de technologies, Haffner Energy accompagne ses clients dans le développement de projets industriels destinés à accélérer la décarbonation des secteurs de l'énergie, de l'industrie et des transports. Ses solutions contribuent également à la production de CO₂ biogénique et de biocarbone (biochar), participant ainsi à la transition énergétique et à la valorisation durable de la biomasse.

Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF)

Contact presse

Laetitia Mailhes

laetitia.mailhes@haffner-energy.com

Contact investisseurs

investisseurs@haffner-energy.com

Pièce jointe