Grands Défis Canada et l’AVPN lancent Nexa Lighthouse pour financer l’innovation en matière de climat et de santé en Asie et dans le Pacifique

— Nexa, l’initiative mondiale d’innovation en matière de climat et de santé, s’associe au Lighthouse Fund pour soutenir des solutions locales face aux menaces sanitaires liées au changement climatique en Asie et dans le Pacifique —

NEW DELHI, Inde, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grands Défis Canada (GDC), l’AVPN et des partenaires internationaux ont lancé aujourd’hui, lors de la Conférence mondiale de l’AVPN 2026, « Nexa Lighthouse », une nouvelle initiative visant à financer des innovations menées localement pour faire face aux impacts croissants du changement climatique sur la santé en Asie et dans le Pacifique. Nexa Lighthouse réunit Nexa, une initiative mondiale sur le climat et la santé codirigée par GDC et la Fondation Science for Africa, et The Lighthouse Fund, une initiative menée par l’AVPN qui investit à la croisée du climat et de la santé. Nexa Lighthouse est codirigée par le GDC, qui bénéficie d’un financement du gouvernement du Canada, et par l’AVPN, en collaboration avec la Fondation Bayer, l’India Health Fund, la Fondation Novo Nordisk, la Fondation Sanofi et la Fondation Temasek.

Le premier appel à projets de Nexa Lighthouse sera lancé en octobre 2026 et recevra les candidatures d’innovateur.trice.s de toute l’Asie et du Pacifique.

Nexa est une initiative mondiale d’innovation en matière de climat et de santé codirigée par Grands Défis Canada et la Fondation Science for Africa. Elle a été lancée en juin 2026 lors de la Semaine de l'action pour le climat de Londres, et son premier appel à projets visait à identifier des solutions prometteuses en Afrique et dans les Amériques. Les priorités de financement de Nexa ont été définies à partir de la plus grande enquête jamais menée sur le climat et la santé, à laquelle ont participé 6 400 personnes — professionnel·le·s de santé, scientifiques, innovateur·rice·s, décideur·rice·s et travailleur·rice·s humanitaires — dans 107 pays à revenu faible ou intermédiaire. Nexa Lighthouse étend ce travail à l’Asie et au Pacifique.

La hausse des températures, l’évolution des schémas épidémiologiques et les phénomènes météorologiques extrêmes touchent de manière disproportionnée les populations vulnérables, notamment les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques, les enfants et les communautés défavorisées ayant un accès limité aux soins de santé. Nexa Lighthouse soutiendra des innovations audacieuses s’attaquant à trois facteurs clés liés au climat qui constituent des risques sanitaires : l’évolution des schémas de transmission des vecteurs (à l’origine du paludisme et de la dengue), les vagues de chaleur extrêmes et la mauvaise qualité de l’air.

« Pour faire face aux impacts du changement climatique, il faut des idées audacieuses et des partenariats solides », a déclaré l’honorable Randeep Sarai, secrétaire d’État du Canada chargé du Développement international. « À travers notre partenariat avec Grands Défis Canada, les Affaires mondiales Canada soutiennent des initiatives telles que Nexa Lighthouse, qui aident les innovateur.trice.s à développer des solutions visant à protéger la santé et à renforcer la résilience dans toute l’Asie et le Pacifique. »

La crise climatique a été décrite par « The Lancet » comme la plus grande menace sanitaire mondiale du XXIe siècle, mais le financement mondial destiné à relever ce défi demeure faible. Seuls 0,5 % des fonds alloués à la lutte contre le changement climatique sont consacrés à l’amélioration des résultats en matière de santé.i L’Asie et le Pacifique constituent la région la plus exposée aux catastrophes naturelles au monde, où plus de quatre personnes sur cinq sont confrontées à des risques multiples liés à des phénomènes climatiques à évolution lente ou soudaine.ii Nexa Lighthouse répond aux pressions auxquelles sont confrontées les communautés, alors que l’intensification de la chaleur, l’évolution des schémas épidémiologiques et la détérioration de la qualité de l’air engendrent de nouveaux risques sanitaires et mettent à rude épreuve des systèmes de santé déjà surchargés.

« Les effets du changement climatique sur la santé sont une réalité, et les personnes les plus touchées mettent en place des solutions. Ce dont elles ont besoin, c’est de capitaux et d’un soutien qui s’adaptent à leur rythme », a déclaré Rahul Chandran, directeur de la stratégie et des partenariats chez Grands Défis Canada. « Nexa Lighthouse change la donne. Nous sommes fiers que Nexa s’associe au Lighthouse Fund et à des partenaires de toute l’Asie et du Pacifique qui connaissent ces marchés et ces innovateur.trice.S, et se joindront à nous pour les soutenir. »

« L’Asie et le Pacifique seront confrontés à certains des impacts sanitaires les plus importants liés au changement climatique, mais la région abrite également des innovateur.trice.s qui développent déjà des solutions », a déclaré Dhun Davar, responsable des programmes et directeur général adjoint de l’AVPN. « L’AVPN s’efforce d’apporter des capitaux et de favoriser la collaboration autour de ces solutions menées localement par le biais du Lighthouse Fund. Nexa Lighthouse s’appuie sur ce travail en réunissant des partenaires, nouveaux et existants, afin d’aider les innovations prometteuses en matière de climat et de santé à passer du stade des idées naissantes à celui de solutions déployables à grande échelle. »

Nexa Lighthouse apportera un financement catalyseur aux innovations en matière de climat et de santé en phase de croissance qui renforcent l’adaptation et la résilience des systèmes de santé et présentent un fort potentiel d’impact et de déploiement à grande échelle. Les solutions ayant fait leurs preuves recevront chacune un financement de déploiement à l’échelle d’environ 250 000 à 2 000 000 de dollars américains, en fonction du degré de maturité de l’innovation.

Ces innovations peuvent prendre la forme d’un produit, d’un processus, d’un service ou d’un modèle de prestation, capables d’offrir de meilleurs résultats que les approches existantes et d’avoir un impact transformateur.

Les partenaires philanthropiques, du secteur public et du secteur privé souhaitant rejoindre Nexa Lighthouse, ainsi que les candidats potentiels, peuvent consulter le site www.nexalighthouse.org pour en savoir plus.

À propos de Nexa Lighthouse :

Nexa Lighthouse est une initiative sur le climat et la santé codirigée par Grands Défis Canada, en partenariat avec le gouvernement du Canada et l’AVPN, qui réunit Nexa et The Lighthouse Fund au sein d’une coalition de partenaires financiers. Elle soutient des innovations menées localement qui aident les communautés d’Asie et du Pacifique à anticiper, à s’adapter et à réagir aux menaces sanitaires liées au climat, en mettant l’accent sur les vagues de chaleur extrême, les infections transmises par les moustiques et la mauvaise qualité de l’air. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nexalighthouse.org

Parmi les partenaires de Nexa Lighthouse figurent Grands Défis Canada , l’AVPN, la Fondation Bayer, l’India Health Fund, la Fondation Novo Nordisk, la Fondation Sanofi et la Fondation Temasek.

À propos de Grands Défis Canada :

Grands Défis Canada (GDC) soutient les idées audacieuses ayant un grand impact®. Grâce à un financement de base du gouvernement du Canada, GDC investit dans des innovations audacieuses menées au niveau local qui apportent des réponses aux défis majeurs en matière de santé et de développement, et aide les solutions les plus prometteuses à bénéficier à des millions de personnes à travers le monde. GDC a soutenu plus de 1 600 innovations dans 110 pays et vise à atteindre 700 millions de personnes d’ici 2035. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.grandchallenges.ca

À propos de l’AVPN :

AVPN est la plus grande plateforme asiatique dédiée à l’impact social, où plus de 700 bailleurs de fonds, innovateur.trice.s et intermédiaires issus de 43 marchés collaborent pour mobiliser des capitaux. S’appuyant sur une expertise régionale approfondie et sur des partenariats solides, AVPN construit un écosystème florissant qui accélère les progrès mesurables vers une croissance inclusive, permettant ainsi à l’Asie de montrer la voie en matière d’impact mondial. La mission d’AVPN est de transformer les intentions en résultats concrets en rassemblant des personnes, des idées et des ressources au service de l’Asie. Pour ce faire, elle renforce les partenariats, encourage une collaboration ouverte et facilite la circulation coordonnée des ressources à travers les marchés et au-delà des frontières. En collaboration avec les communautés, AVPN construit un écosystème d’impact florissant qui favorise une Asie prospère et inclusive. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.avpn.asia

Contacts presse

Grands Défis Canada : Gillian Mathurin,media@grandchallenges.ca

AVPN : Mehar Kakkar,mehar.kakkar@avpn.asia

i Fondation Rockefeller, « Financer les solutions en matière de climat et de santé ». https://www.rockefellerfoundation.org/initiatives/financing-climate-health-solutions/

ii CESAP des Nations unies, Rapport 2023 sur les catastrophes en Asie-Pacifique. https://un-ggim-ap.org/sites/default/files/media/docs/Asia-Pacific%20Disaster%20Report%202023-Full%20report.pdf