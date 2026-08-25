Anmodning om suspension af afdelinger under Værdipapirfonden Sydinvest.

 | Source: Værdipapirfonden Sydinvest Værdipapirfonden Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 11/2026)

På grund af tekniske udfordringer anmodes om suspension af alle afdelinger.

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00


GlobeNewswire

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