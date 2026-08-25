Anmodning om ophør af suspension af afdelinger under Investeringsforeningen Sydinvest.

(Selskabsmeddelelse 20/2026)
De tekniske udfordringer er nu løst. Derfor anmoder vi om ophør af suspension af alle afdelinger.
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
| Source: Sydinvest Sydinvest
(Selskabsmeddelelse 20/2026)
De tekniske udfordringer er nu løst. Derfor anmoder vi om ophør af suspension af alle afdelinger.
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
(Selskabsmeddelelse 19/2026) På grund af tekniske udfordringer anmodes om suspension af alle afdelinger. Med venlig hilsen Syd Fund Management A/S Tlf. 74 37 33 00 ...Read More
(Selskabsmeddelelse 18/2026) Følgende ændringer er gennemført i prospektet: Emissionstillæg er ændret for følgende afdelinger: AfdelingEmissionstillæg, førÆndringEmissionstillæg, efterHøjrenteLande...Read More