Revier Therapeutics startet mit 6 Mio. € Seed-Finanzierung zur Entwicklung von Klasse-IIa-HDAC-Inhibitoren für kardiometabolische Erkrankungen

Heidelberg, Deutschland, 25. August 2026 – Revier Therapeutics („Revier“ oder „das Unternehmen“) gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen € sowie die offizielle Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit bekannt. Das Unternehmen hat den ersten therapeutischen Ansatz entwickelt, der selektiv Histondeacetylasen (HDACs) der Klasse-IIa zur Behandlung kardiometabolischer Erkrankungen adressiert. Die Finanzierungsrunde wurde vom KHAN Technology Transfer Fund II angeführt, unter Beteiligung des High-Tech Gründerfonds (HTGF), VORNvc sowie privater Investoren über Revier Invest Heidelberg.

Die Mittel aus der Finanzierungsrunde werden die Weiterentwicklung der präklinischen Pipeline von Revier im Bereich kardiometabolischer Erkrankungen unterstützen. Dazu gehören das Leitprogramm zur Behandlung der Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) sowie ein zweites Programm für atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen (ASCVD). Darüber hinaus sollen die operativen, wissenschaftlichen und klinischen Strukturen des Unternehmens ausgebaut werden.

„Trotz bedeutender Fortschritte in der Herz-Kreislauf-Medizin stehen Millionen von Patientinnen und Patienten mit HFpEF und ASCVD nach wie vor nur begrenzte zielgerichtete Behandlungsoptionen zur Verfügung“, sagte Prof. Dr. Eva van Rooij, Mitgründerin und Chief Executive Officer von Revier Therapeutics. „Wir sind überzeugt, dass die nächste Generation kardiometabolischer Therapien an den zugrunde liegenden krankheitstreibenden biologischen Mechanismen ansetzen muss, um wirksame und langfristige Lösungen für Patientinnen und Patienten zu schaffen. Unsere Mission ist es, das wissenschaftliche Potenzial der Hemmung von Klasse-IIa-HDACs in eine Pipeline neuartiger Therapeutika zu überführen und unsere führenden Programme zügig in Richtung klinischer Entwicklung voranzutreiben. Damit wollen wir langfristigen Nutzen für Patientinnen und Patienten sowie für das gesamte Gesundheitssystem schaffen.“

HDACs sind Enzyme, die bei einer Vielzahl schwerwiegender Erkrankungen eine wichtige funktionelle Rolle spielen. Wegweisende wissenschaftliche Erkenntnisse, darunter grundlegende Arbeiten der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. med. Johannes Backs an der Universität Heidelberg, wissenschaftlicher Gründer von Revier, haben den spezifischen Einfluss von Klasse-IIa-HDACs auf kardiometabolische Erkrankungen aufgezeigt.

Prof. Dr. med. Johannes Backs, wissenschaftlicher Gründer von Revier Therapeutics, ergänzte: „Während HDAC-Inhibitoren der ersten Generation mehrere HDAC-Klassen gleichzeitig adressierten und dadurch dosislimitierende Nebenwirkungen verursachten, richten sich die First-in-Class niedermolekulare Verbindungen von Revier selektiv gegen Klasse-IIa-HDACs. Diese Wirkstoffe hemmen gezielt die krankheitsfördernde enzymatische Aktivität und erhalten gleichzeitig die essenziellen Funktionen der Klasse-IIa-HDACs sowie der kanonischen Klasse-I-HDACs. Dieser präzise Wirkmechanismus wurde mit dem Ziel entwickelt, therapeutische Wirksamkeit mit einem günstigen Sicherheitsprofil zu verbinden.“

„Der differenzierte Ansatz von Revier, Klasse-IIa-HDACs bei kardiometabolischen Erkrankungen selektiv zu hemmen, hat das Potenzial, die therapeutischen Möglichkeiten der HDAC-Biologie zu erschließen und gleichzeitig die Limitationen früherer Ansätze mit Klasse-I-HDAC-Inhibitoren zu überwinden“, sagte Dr. Michael Hamacher, Managing Partner und CFO des KHAN Technology Transfer Fund II. „In Kombination mit einem herausragenden Führungsteam und umfassender wissenschaftlicher Expertise bietet sich dem Unternehmen die einzigartige Chance, krankheitsmodifizierende Therapien zu entwickeln und den Behandlungsstandard für Patientinnen und Patienten mit HFpEF, ASCVD und verwandten kardiometabolischen Erkrankungen nachhaltig zu verändern.“

Die Seed-Finanzierung umfasst die Unterstützung eines Netzwerks regionaler Stakeholder und Investoren, angeführt vom Unternehmensentwickler Daniel Stern (Gründer von Revier Invest Heidelberg). Dies unterstreicht die strategische Bedeutung der Biotechnologie sowohl für die Region als auch für das Land Baden-Württemberg.

Im Zuge des Unternehmensstarts stellte Revier zudem sein Führungsteam vor, das renommierte Expertinnen und Experten aus den Bereichen Herz-Kreislauf-Forschung, Wirkstoffentwicklung, klinische Entwicklung und Biotechnologie vereint.

Das Führungsteam umfasst:

Prof. Dr. med. Johannes Backs, Wissenschaftlicher Gründer – Direktor des Instituts für Experimentelle Kardiologie der Universität Heidelberg, Interims-Direktor des Helmholtz-Instituts für Translationale AngioCardioScience (HI-TAC) sowie Professor am Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK).

– Direktor des Instituts für Experimentelle Kardiologie der Universität Heidelberg, Interims-Direktor des Helmholtz-Instituts für Translationale AngioCardioScience (HI-TAC) sowie Professor am Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK). Prof. Dr. Eva van Rooij, Chief Executive Officer – Serienunternehmerin im Biotechnologiesektor und Professorin für Molekulare Kardiologie am Universitätsklinikum Utrecht mit umfassender Expertise in der translationalen Herz-Kreislauf-Forschung.

– Serienunternehmerin im Biotechnologiesektor und Professorin für Molekulare Kardiologie am Universitätsklinikum Utrecht mit umfassender Expertise in der translationalen Herz-Kreislauf-Forschung. Dr. Mike Nolan, Chief Technology Officer – Korrespondierender Autor der ersten Publikationen zu selektiven Klasse-IIa-HDAC-Inhibitoren mit mehr als 20 Jahren Industrieerfahrung in Wirkstoffforschung, innovativen Forschungsplattformen und Unternehmensgründungen.

– Korrespondierender Autor der ersten Publikationen zu selektiven Klasse-IIa-HDAC-Inhibitoren mit mehr als 20 Jahren Industrieerfahrung in Wirkstoffforschung, innovativen Forschungsplattformen und Unternehmensgründungen. Dr. Matthias Dewenter, Chief Scientific Officer – Experte für translationale Herz-Kreislauf-Forschung sowie die präklinische Entwicklung innovativer Therapieansätze für Herzinsuffizienz und kardiometabolische Erkrankungen.

– Experte für translationale Herz-Kreislauf-Forschung sowie die präklinische Entwicklung innovativer Therapieansätze für Herzinsuffizienz und kardiometabolische Erkrankungen. Prof. Dr. med. Norbert Frey, Chief Medical Officer – Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie des Universitätsklinikums Heidelberg, translationaler Forscher und Leiter klinischer Studien mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung neuer Therapien für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Ausführliche Biografien stehen auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.





Über Revier Therapeutics

Revier hat den ersten therapeutischen Ansatz entwickelt, der selektiv auf Klasse-IIa-HDACs zur Behandlung kardiometabolischer Erkrankungen abzielt. Die oral verfügbaren niedermolekularen Wirkstoffe des Unternehmens wurden entwickelt, um die krankheitsverursachende enzymatische Aktivität gezielt zu hemmen, während gesunde biologische Funktionen erhalten und kanonische HDAC-Hemmung vermieden werden. Revier entwickelt eine Pipeline neuartiger Wirkstoffe, die gezielt in Krankheitsprozesse eingreifen. Die ersten Indikationen sind Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) und atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen (ASCVD). Ziel des Unternehmens ist es, eine neue Klasse von Therapien zu etablieren, welche die kardiometabolische Gesundheit direkt verbessert und Patientinnen und Patienten langfristigen, lebensrettenden Nutzen bietet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.revier.bio.

Über den KHAN Technology Transfer Fund II (KHAN-II)

KHAN-II ist ein Venture-Capital-Fonds für Frühphaseninvestitionen im Bereich Life Sciences mit Fokus auf First-in-Class-Therapien für Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf. Der Fonds arbeitet mit akademischen Innovatoren in ganz Europa zusammen. Verwaltet von Khanu Fondsverwaltung und unterstützt durch ein erstklassiges Team für Wirkstoffforschung, profitiert KHAN-II von einem einzigartigen Zugang zu Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft sowie führenden europäischen Forschungsinstitutionen. Gemeinsam mit der Lead Discovery Center GmbH treibt der Fonds die effiziente Entwicklung neuer Wirkstoffe voran.

Zu den Investoren von KHAN-II zählen der Europäische Investitionsfonds (InvestEU Equity und ERP-EIF Facility), Akros Pharma, die Max-Planck-Förderstiftung sowie die Thyssen’sche Handelsgesellschaft.

Weitere Informationen: info@khanu.de

Über den HTGF – High-Tech Gründerfonds

Deutschland und Europa brauchen ein neues Wirtschaftswunder, wir legen das Fundament.​ Wir sind der aktivste VC-Investor Deutschlands und finanzieren die Deep-Tech-, Life-Sciences- und Digital-Tech-Unternehmen, die technologische Souveränität sichern und industrielle Substanz schaffen. Von der ersten Idee bis zur internationalen Skalierung begleiten wir mutige Gründer:innen als Multi-Stage-VC-Plattform – nahtlos, verlässlich und langfristig.​

350 aktive Startups, 200+ Exits und 5 Unicorns. Über 10 Mrd. € Folgefinanzierungen mobilisiert.​

Gemeinsam mit dem DTCF bündeln wir mehr als 3 Mrd. € Fondsvolumen – und machen aus deutschen und europäischen Innovationen globale Tech-Champions.​

Weitere Informationen unter HTGF.de oder auf LinkedIn.

Über VORNvc

VORNvc ist ein Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Dortmund, an dem verschiedene Sparkassen aus dem Umland (derzeit die Sparkassen Hamm, An Volme und Ruhr, UnnaKamen, An der Lippe und Dortmund), die NRW.BANK als Förderbank für Nordrhein-Westfalen und private Unternehmer beteiligt sind. Er wird gezielt in junge, wachstumsstarke Unternehmen, die mit ihren Ideen den Mittelstand von morgen prägen können, investieren.

Weitere Informationen unter: www.vorn.vc

Über Revier Invest Heidelberg

Revier Invest Heidelberg wurde kürzlich von einer Gruppe aus neun privaten Investoren aus der Metropolregion Rhein-Neckar, Lünen und Detroit gegründet, um Wachstumskapital für die weitere Expansion von Revier bereitzustellen. Darüber hinaus unterstützt das von Daniel Stern geführte Managementteam die Business-Development-Aktivitäten des Unternehmens in Baden-Württemberg, dem Heimatstandort von Revier und einer der führenden Innovationsregionen Deutschlands.





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