Rapport sur l’inflation des prix des aliments du mois d’août de Loblaw

TORONTO, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Loblaw a publié la plus récente édition de son Rapport sur l’inflation des prix des aliments, à la suite de la publication par Statistique Canada des données de l’IPC pour le mois de juillet.

Les données de l’IPC publiées en juillet par Statistique Canada ont été encourageantes : l’inflation des prix des aliments achetés en magasin a ralenti pour s’établir à 3,1 % d’une année sur l’autre, soit une baisse par rapport aux 3,9 % enregistrés en juin. Bien que ce ralentissement soit une bonne nouvelle, les pressions sur les prix des aliments demeurent élevées, les Canadiens continuant à être confrontés à des difficultés liées à l'abordabilité. Cette pression persistante affecte de nombreux aspects des habitudes de vie et d’achat des Canadiens.

Dans le secteur de l’alimentation, compte tenu des nombreuses pressions sur les coûts qui pèsent sur le système alimentaire – notamment les conditions météorologiques, le fret, les coûts des fournisseurs, les fluctuations des devises et l’incertitude liée aux tarifs douaniers – Loblaw observe des signes évidents indiquant que les consommateurs font des choix délibérés pour étirer leur budget. Le Rapport sur l’inflation des prix des aliments de Loblaw met en perspective cette réalité et présente les mesures prises par l’entreprise pour offrir de la valeur là où cela compte le plus.

Pour plus d’information, communiquez avec pr@loblaw.ca.