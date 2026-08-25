Accélération du développement souterrain et transition opérationnelle stratégique

ROUYN-NORANDA, Québec, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (Bourse de Croissance TSX : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d'annoncer les résultats opérationnels pour le mois de juillet 2026 ainsi que l’avancement des chantiers longs-trous à ce jour. Cette mise à jour souligne l'avancement soutenu du plan de développement minier et la transition vers des méthodes d'exploitation optimisées, visant une production à plus haute teneur ainsi que des tonnes plus abondantes.

Bilan opérationnel : Juillet 2026

Le mois de juillet a été marqué par une phase de transition technique essentielle. L’augmentation notable des coulées d’or observée ce mois-ci reflète principalement la liquidation des inventaires accumulés dans les circuits de traitement. De plus, la priorité accordée au développement souterrain a temporairement affectée les teneurs extraites, une situation appelée à se normaliser à mesure que les travaux rejoignent les zones de production à plus hautes teneurs.

Indicateur Juin 2026 Juillet 2026 Tonnes usinées 5 229 t 4 736 t Teneur moyenne (g/t) 2,30 1,36 Onces d'or entrant 393 oz 207 oz Taux de récupération 92,4% 86,8% Onces produites 363 oz 180 oz Coulée d'or (oz) 175 oz 715 oz



Stratégie de développement, possibilités de croissance et prochaines cibles à atteindre

La priorité absolue d’Abcourt reste l’accès aux zones les plus riches du gisement, celles de plus de 5 g/t. Le tableau suivant détaille l'avancement des chantiers et la fenêtre opérationnelle prévue pour les prochains mois.

Secteur État d'avancement Période de production prévue 295-DAC5 512 m / 790 m Minage en cours,

fin prévue décembre 2026 235-Zone 20 434 m / 516 m septembre – décembre 2026 235-Zone 3 181,5 m / 405 m À venir (post-développement) 355-Zone 3N Début du développement À venir 235-Zone 4_5 Galerie au minerai complétée. Début des galeries sur rail en septembre 2026 Pluriannuel



Vers une production plus importante

La transition vers la méthode de minage par « long-trou » (LT) génère des résultats probants. Les premiers chantiers de ce type ont débuté en juillet et devraient se terminer vers la mi-septembre. Les données préliminaires du mois d'août confirment leur efficacité, notamment avec le dynamitage des premières 1 055 tonnes de juillet à une teneur non réconciliée de 6,45 g/t dans le secteur 295-DAC5. Ces tonnes ont été usinées au début du mois d’août. D’autres chantiers seront développés dans cette zone. La Société prévoit pouvoir y produire jusqu’en décembre 2026.

« Nous structurons nos opérations pour maximiser la rentabilité de chaque once », déclare la direction d’Abcourt. Avec l’entrée en production imminente de la Zone 20 et le développement soutenu de la Zone 3, la mine s'inscrit dans une trajectoire de croissance robuste. Grâce à notre rigueur d'échantillonnage et à l'affinage constant de nos procédures de minage LT, nous sommes en excellente position pour accroître nos rendements dès la fin du troisième trimestre. »

La Société réitère son engagement envers la transparence et la création de valeur durable pour toutes ses parties prenantes. L’objectif est toujours de faire en sorte que nos projets soient le plus rentables possible.

Personne qualifiée : Pascal Hamelin, ing., président et chef de la direction de la Société, a révisé et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Hamelin est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert Président et chef de la direction VP Communication et Développement Corporatif T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : ir@abcourt.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

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