Troilus sélectionne Metso pour la fourniture d’équipements majeurs de traitement alors que le projet progresse vers la construction

MONTRÉAL, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus ( TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5 ) (« Troilus » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la sélection de Metso Corporation (« Metso ») pour la première phase d’approvisionnement en équipements majeurs de procédé pour le projet d’or et de cuivre Troilus, situé dans le centre-nord du Québec.

À la suite d’une évaluation exhaustive des aspects techniques et commerciaux, ainsi que de la mise en service, de la montée en régime et des services liés au cycle de vie, Troilus a récemment émis à Metso une lettre d’attribution (« LA ») et un ordre restreint de démarrage des travaux (« ORDT »). L’attribution porte sur plusieurs ensembles d’équipements majeurs, notamment les concasseurs giratoires et à cône, les alimentateurs à tablier et à courroie, les cribles humides et secs, les broyeurs à rouleaux à haute pression (« HPGR ») et les broyeurs à boulets.

La lettre d’attribution et l’ordre restreint de démarrage des travaux permettent à Troilus et à Metso de sécuriser les principales modalités commerciales, de préserver l’échéancier du Projet et de faire progresser immédiatement les activités critiques d’ingénierie détaillée pendant que les ententes définitives de fourniture d’équipements et de services sont finalisées.

Préparation à la phase d’exécution

Metso a déjà été intégré au programme d’ingénierie détaillée de Troilus, et une série d’ateliers techniques est en cours afin de faire progresser les interfaces entre les équipements et l’aménagement de l’usine, la modélisation 3D et la planification de la construction.

Parallèlement, Troilus amorce une série de démarches d’implication précoce des entrepreneurs (« IPE ») auprès d’entrepreneurs spécialisés, intégrant ainsi au Projet une expertise clé en construction en amont de l’exécution. Cette implication précoce des principaux fabricants d’équipement d’origine (« FEO ») et entrepreneurs vise à améliorer la constructibilité, à accroître la certitude quant aux coûts et à l’échéancier et à réduire les risques d’exécution avant le début de la construction.

Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : « La sélection de Metso pour notre premier ensemble majeur d’équipements de traitement constitue une autre étape importante alors que Troilus progresse vers la construction. L’intégration, à ce stade, d’un fabricant d’équipement d’origine reconnu mondialement au processus d’ingénierie contribue à préserver l’échéancier, à accroître la certitude d’exécution et à assurer que les interfaces des équipements soient prises en compte dès le départ. La solide offre technique de Metso, combinée à ses capacités de service bien établies au Québec et ailleurs au Canada, en faisait un choix naturel pour un projet de cette envergure.»

Capacités de service locales et soutien opérationnel à long terme

La présence bien établie de Metso en matière de services au Québec et au Canada, ainsi que sa capacité à fournir un soutien à long terme pour les équipements tout au long de la mise en service, de la montée en régime et des opérations, ont constitué des facteurs importants dans le processus de sélection de Troilus.

Parallèlement aux ententes relatives aux équipements, Troilus et Metso négocient un cadre élargi de services liés au cycle de vie (« SLCV »). Le cadre proposé comprend un soutien prolongé à la mise en service et à la montée en régime assuré au Canada et au Québec, des pièces de rechange d’immobilisations, des dispositions de garantie prolongée, ainsi qu’un centre de service HPGR proposé sur le site, conçu pour réduire les temps d’arrêt potentiels des équipements et offrir une flexibilité accrue pendant la construction et les opérations.

Metso a également proposé une stratégie de formation dans le cadre des SLCV, comprenant des possibilités de formation et de participation de la main-d’œuvre.

Troilus vise à finaliser les ententes définitives relatives aux équipements et aux services connexes en septembre 2026.

Avancement de l’ingénierie détaillée et de l’approvisionnement

Troilus continue de faire progresser l’ingénierie détaillée et la préparation à la construction dans le cadre de plusieurs volets menés en parallèle, notamment :

l’intégration des principaux FEO à l’ingénierie détaillée;

l’implication précoce d’entrepreneurs spécialisés en construction;

la stratégie d’attribution des contrats de construction et la préparation des appels d’offres pour les différents lots de travaux;

la planification détaillée de la structure organisationnelle et des effectifs; et

la préparation du site et la préparation contractuelle.





Ces activités progressent parallèlement à l’obtention des permis et au financement du Projet afin de favoriser une transition efficace vers la construction une fois les étapes de développement requises franchies. D’autres commandes d’équipements majeurs, ainsi que l’attribution de contrats clés de construction et d’exploitation minière, devraient progresser au cours du deuxième semestre de 2026.

Denis Rivard, vice-président exécutif, Projets, a commenté : « Notre priorité est de réduire les risques d’exécution avant le début de la construction. En intégrant directement à l’ingénierie détaillée des FEO clés comme Metso et en faisant appel tôt à des entrepreneurs spécialisés, nous pouvons résoudre les interfaces critiques, améliorer la constructibilité et accroître la certitude quant à l’échéancier avant la mobilisation. L’attribution à Metso constitue une étape importante de ce processus et témoigne de l’approche rigoureuse en matière d’exécution que nous appliquons à l’ensemble du Projet.»

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les énoncés concernant l’incidence de la sélection de Metso pour la première phase d’approvisionnement en équipements majeurs de traitement sur la Société, ainsi que la probabilité que cette sélection mène à la conclusion d’une entente définitive selon l’échéancier prévu ou qu’une telle entente soit conclue. De façon générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes prospectifs tels que « prévoit », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « devrait », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention de », « continue », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou de variantes de ces mots et expressions, ou par des énoncés selon lesquels certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront », « pourraient éventuellement » ou « seront pris », « se produire » ou « être atteints ». Les énoncés prospectifs sont formulés sur la base de certaines hypothèses et d’autres faits importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Troilus diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces énoncés et renseignements reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures ainsi que l’environnement dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Parmi les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs figurent notamment les fluctuations des devises, la conjoncture économique mondiale, la dilution, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, notamment, sans s’y limiter : l’absence de garantie que le ou les programmes d’exploration de la Société entraîneront une augmentation des ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources et des réserves minérales; le degré élevé d’incertitude inhérent aux études de faisabilité et aux autres études minières et économiques, lesquelles reposent dans une large mesure sur diverses hypothèses; les variations du prix de l’or et d’autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement nécessaire au développement du Projet; les incertitudes et les risques liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et d’autres métaux; les accidents, les conflits de travail et les pénuries de main-d’œuvre; ainsi que les risques environnementaux et autres risques propres à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, les risques et incertitudes décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société, ses rapports techniques et ses autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+. Bien que Troilus ait tenté d’identifier les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux attentes, aux estimations ou aux intentions. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.