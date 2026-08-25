Hertz Kompressoren baut internationale Präsenz in vier weiteren Ländern aus

BAMBERG, Deutschland, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hertz Kompressoren hat neue Niederlassungen in Großbritannien, Polen, Ägypten und Australien eröffnet. An allen vier Standorten stehen jeweils eigene Teams für Anwendungstechnik, Ersatzteilversorgung, Service und Vertrieb zur Verfügung.

Die Teams arbeiten eng mit den jeweiligen Vertriebshändlern und Servicepartnern des Unternehmens zusammen. Damit bringt Hertz Kompressoren seine technische Kompetenz noch näher zu seinen Kunden, verbessert die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und verkürzt die Reaktionszeiten für Anwender.

Die vier neuen Niederlassungen ergänzen das bestehende internationale Netzwerk des Unternehmens. Das globale Produktions- und Engineering-Zentrum von Hertz Kompressoren befindet sich in der Türkei. Dort beschäftigt das Unternehmen mehr als 1.000 Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionsfläche von mehr als 72.000 Quadratmetern. Deutschland dient als europäisches Zentrum. Die Vereinigten Staaten decken den nordamerikanischen Markt ab, während die Ukraine Engineering und Produktion für die globalen Aktivitäten unterstützt.

In all diesen Märkten gehört die Versorgung mit öleingespritzten und ölfreien Schraubenkompressoren zum Kerngeschäft von Hertz Kompressoren. Für kleinere Anwendungen und Hochdruckanwendungen bietet das Unternehmen Kolbenkompressoren an. Turboverdichter kommen bei Anwendungen mit hohen Volumenströmen zum Einsatz. Darüber hinaus umfasst das Portfolio Lösungen für die Druckluftaufbereitung, darunter Trockner, Filtrationssysteme und Anlagen zur Stickstofferzeugung. Auch die Verdichtung von Prozessgasen für die Chemie-, Energie- und prozessintensive Industrie gehört zum Leistungsspektrum des Unternehmens. Die neuen Niederlassungen können Kunden damit von Beginn an über das gesamte Portfolio hinweg unterstützen.

„Unsere Kunden kaufen keine Kompressoren. Sie kaufen Verfügbarkeit – und niedrige Kosten pro Kubikmeter. Deshalb statten wir jede neue Niederlassung von Anfang an mit Ingenieuren und Ersatzteilen aus. Denn genau vor Ort entscheidet sich, wie gut diese Ziele erreicht werden.“

— Vertriebsleiter, Hertz Kompressoren

Hertz Kompressoren verbindet die Produktionsstärke der Türkei mit leistungsfähigen lokalen Teams in den einzelnen Regionen. So stellt das Unternehmen weltweit einheitliche Engineering-Standards sicher und kann gleichzeitig schnell auf die Anforderungen seiner Kunden reagieren.

Über Hertz Kompressoren

Hertz Kompressoren ist die internationale Marke von Dalgakıran Kompresör, einem Hersteller von Druckluftsystemen, der Kunden in mehr als 130 Ländern beliefert. Das Produktportfolio umfasst öleingespritzte und ölfreie Schraubenkompressoren, Kolbenkompressoren und Turboverdichter, Systeme für die Druckluftaufbereitung und Stickstofferzeugung sowie Lösungen für die Prozessgasverdichtung. Das globale Produktions- und Engineering-Zentrum des Unternehmens befindet sich in der Türkei. Hinzu kommen regionale Aktivitäten in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum.

Pressekontakt

export@hertz-kompressoren.com ercan.asmaz@dalgakiran.com

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