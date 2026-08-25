Hertz Kompressoren renforce sa présence mondiale avec quatre nouvelles implantations

BAMBERG, Allemagne, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hertz Kompressoren a établi de nouvelles structures opérationnelles au Royaume-Uni, en Pologne, en Égypte et en Australie. Chacune dispose de sa propre équipe dédiée à l’ingénierie des applications, aux pièces détachées, au service après-vente et aux ventes.

Ces équipes travaillent en étroite collaboration avec les distributeurs et partenaires de service de l’entreprise dans chacun de ces pays. Elles permettent de rapprocher l’expertise technique des clients, de maintenir les pièces détachées au plus près des utilisateurs et de réduire les délais d’intervention.

Les quatre nouvelles implantations viennent compléter une structure internationale déjà bien établie. La Turquie constitue le centre mondial de fabrication et d’ingénierie de l’entreprise, avec plus de 1 000 employés et plus de 72 000 mètres carrés de capacité de production. L’Allemagne fait office de hub européen. Les États-Unis couvrent le marché nord-américain, tandis que l’Ukraine assure des activités d’ingénierie et de production pour les opérations internationales.

Sur l’ensemble de ces marchés, Hertz Kompressoren propose principalement des compresseurs à vis lubrifiés à l’huile et sans huile. Les compresseurs à pistons répondent aux besoins de plus faible capacité et aux applications haute pression, tandis que les compresseurs turbo sont destinées aux installations nécessitant des débits élevés. L’entreprise fournit également des solutions de traitement de l’air, notamment des sécheurs, des systèmes de filtration et des générateurs d’azote. Elle développe par ailleurs des solutions de compression de gaz de procédé pour les secteurs de la chimie, de l’énergie et des industries de transformation lourde. Les nouvelles implantations proposent l’ensemble de cette gamme dès leur lancement.

« Nos clients n’achètent pas des compresseurs. Ils achètent un taux de disponibilité et un coût par mètre cube d’air comprimé. Chaque fois que nous ouvrons un bureau, nous y déployons des ingénieurs et des pièces détachées, car c’est là que se jouent ces indicateurs. »

— Directeur commercial, Hertz Kompressoren

L’entreprise s’appuie sur une capacité de production à grande échelle en Turquie ainsi que sur de solides équipes locales dans chacune de ses régions d’activité. Cette organisation permet de garantir des normes d’ingénierie homogènes tout en maintenant des délais d’intervention courts.

À propos de Hertz Kompressoren

Hertz Kompressoren est la marque internationale de Dalgakıran Kompresör, fabricant de systèmes d’air comprimé qui fournit des clients dans plus de 130 pays. Son portefeuille comprend des compresseurs à vis lubrifiés à l’huile et sans huile, des machines à pistons et turbo, des systèmes de traitement de l’air et de production d’azote, ainsi que des solutions de compression de gaz de procédé. Le centre mondial de fabrication et d’ingénierie de l’entreprise est situé en Turquie, avec des activités régionales en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique.

Contact médias

export@hertz-kompressoren.com ercan.asmaz@dalgakiran.com

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