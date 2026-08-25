Nu-Tek BioSciences participera au salon BPI East 2026 à Boston pour établir des liens entre ses nutriments pour milieux de culture sans composants d’origine animale et les stratégies de croissance de ses clients du secteur pharmaceutique

Nu-Tek rencontrera des dirigeants de l’industrie pharmaceutique lors du salon BioProcess International East, du 22 au 25 septembre à Boston, afin de discuter de peptones et d’hydrolysats de protéines 100 % sans composants d’origine animale, en mettant l’accent sur la qualité des produits et la sécurité d’approvisionnement.



MINNETONKA, Minnesota, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, leader du marché des peptones et des hydrolysats de protéines 100 % sans composants d’origine animale, rencontrera les leaders du secteur lors du salon BioProcess International East (BPI East), qui se tiendra du 22 au 25 septembre 2026 au Hynes Convention Center de Boston, Massachusetts. Nu-Tek échangera avec des décideurs responsables de la sélection et de la qualification des matières premières pour les milieux de culture cellulaire, en mettant l’accent sur la performance, la fiabilité et la continuité d’approvisionnement.

Nu-Tek propose au secteur pharmaceutique une gamme de produits différenciés et sans composants d’origine animale qui sous-tendent les applications de culture cellulaire et de fermentation microbienne pour les vaccins, les produits thérapeutiques et autres produits biologiques. Les nutriments pour milieux de culture à base de plantes et de levures de la société sont conçus pour aider les équipes à réduire les risques liés au développement des milieux, à renforcer la sécurité d’approvisionnement et à répondre aux exigences techniques des bioprocédés modernes.

« La bioproduction repose sur le contrôle des matières premières critiques du début à la fin du processus », a déclaré Joy Aho, PhD, directrice de la gestion des programmes techniques chez Nu-Tek. « Nu-Tek propose des produits uniques offrant une qualité, un contrôle et des options de personnalisation de pointe, qui confèrent à nos clients un avantage stratégique en matière de production. BPI est le forum idéal pour échanger avec les leaders pharmaceutiques souhaitant améliorer leurs procédés tout en réduisant les risques et les contraintes réglementaires liés à leurs milieux de culture. »

Nu-Tek invite les participants à planifier des rencontres avec Nu-Tek pendant le salon. Les dirigeants souhaitant améliorer la constance des milieux, réduire les risques réglementaires ou exploiter le programme de réduction de variabilité de Nu-Tek sont encouragés à entrer en contact lors du salon.

À propos de Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences est le leader du marché dans le développement et la fabrication de peptones et d’hydrolysats de protéines de haute qualité, 100 % sans origine animale (AOF). Basée à Minnetonka, dans le Minnesota, la société exploite une usine de fabrication ultramoderne, spécialement conçue pour produire des matières premières de qualité supérieure destinées à l’industrie biopharmaceutique. Les solutions innovantes de Nu-Tek sont essentielles à la culture cellulaire et à la fermentation microbienne, soutenant la production de vaccins, de produits thérapeutiques et d’autres produits biologiques vitaux. Plus d’informations sur les produits sont disponibles à www.nu-tekbiosciences.com.

Contact presse :

Courtney Jones

Directrice du développement commercial

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936.3614

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