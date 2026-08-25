CIRA et MERLIN proposent aux écoles du Manitoba un service de surveillance et d’intervention 24/7 face aux cybermenaces

OTTAWA, Ontario, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les cybermenaces continuent de mettre en péril les établissements publics canadiens, CIRA et les Manitoba Education Research and Learning Information Networks (MERLIN, Réseaux d’information sur la recherche et l’apprentissage en éducation du Manitoba) annoncent aujourd’hui le lancement d’une nouvelle offre de services CIRA MDR destinée aux membres du secteur de l’éducation et du secteur public de la province.

Cette collaboration élargie aidera les organismes manitobains à améliorer leur position en matière de cybersécurité grâce à une surveillance continue, à une chasse aux cybermenaces proactive, à des enquêtes menées par des expert·es et à un soutien rapide en matière d’intervention, sans les coûts et les difficultés associés à la mise en place et à la dotation d’un centre d’opérations interne en matière de sécurité.

Depuis 1995, MERLIN, une agence spéciale du gouvernement du Manitoba, soutient le milieu de l’éducation en offrant des services technologiques sécuritaires et fiables conçus pour garantir la connectivité et la protection des milieux d’apprentissage.

« Le partenariat de MERLIN avec CIRA est fructueux depuis de nombreuses années et repose sur notre engagement commun à soutenir le milieu de l’éducation au Canada », a déclaré Kiley Bender, chef de l’exploitation de MERLIN. « Les services DNS et de cybersécurité de CIRA constituent un atout précieux pour les protections que nous offrons, contribuant ainsi à assurer la sécurité en ligne des établissements d’enseignement du Manitoba, de leur personnel et de leurs élèves. »

En proposant le service CIRA MDR à un prix abordable dans le cadre de son programme de sécurité, MERLIN aide les districts scolaires, les établissements d’enseignement supérieur, les centres de formation pour adultes et les organismes du secteur public à bénéficier d’une protection de qualité professionnelle fondée sur une expertise canadienne, une infrastructure canadienne et un engagement commun à protéger les systèmes sur lesquels dépend la population du Manitoba pour apprendre et s’épanouir en ligne.

« L’apprentissage repose sur la confiance : que les systèmes vont bien fonctionner, que l’information sera protégée et que les écoles peuvent continuer à s’occuper des élèves. Les incidents informatiques peuvent ébranler cette confiance en perturbant l’apprentissage et en publiant des renseignements confidentiels sur les élèves, les familles et le personnel, a déclaré Jon Ferguson, vice-président, cybersécurité et DNS, chez CIRA. En aidant les écoles à anticiper les menaces, nous favorisons l’accès au soutien spécialisé en matière de cybersécurité pour les établissements scolaires qui permettent aux communautés d’apprendre, de rester connectées et de s’épanouir. »

Conçue pour satisfaire aux exigences spécifiques des écoles et des établissements d’enseignement supérieur, cette version de CIRA MDR compte sur une technologie de pointe en matière de détection et d’intervention associée à une surveillance et une intervention assurées par des expert·es canadien·nes en cybersécurité disponibles en tout temps. Le service a été conçu pour aider les organismes à faire la transition d’un modèle réactif à un modèle plus proactif en matière de sécurité, offrant aux équipes informatiques internes une meilleure visibilité sur l’ensemble de leurs environnements et le soutien requis lorsque des menaces apparaissent.

Grâce à cette offre, CIRA et MERLIN aident les établissements d’enseignement et les organismes du secteur public du Manitoba à combler les lacunes critiques en matière de cybersécurité tout en continuant à améliorer la résilience de l’écosystème numérique canadien.

Ressources supplémentaires

Renseignez-vous sur les Services de cybersécurité de CIRA .

. Pour en savoir davantage sur les solutions de cybersécurité de MERLIN, visitez : https://www.merlin.mb.ca/

À propos de CIRA

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