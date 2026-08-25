Parallels Desktop 27 erweitert die Unterstützung für professionelle Windows-Anwendungen durch schnellere Grafikleistung und KI-Beschleunigung

SCHAFFHAUSEN, Schweiz, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels, ein weltweit führender Anbieter von plattformübergreifenden Virtualisierungslösungen, veröffentlicht heute Parallels Desktop 27. Damit wird die Palette professioneller Windows-Anwendungen, die Nutzer auf Macs mit Apple-Silicon ausführen können, durch einen neuen Metal-basierten Grafiktreiber mit OpenGL 4.3-Unterstützung erweitert. Diese Version führt außerdem KI-Beschleunigung auf Apple Silicon ein und unterstützt Entwickler dabei, KI-Workloads lokal zu erstellen und zu testen – mit schnellerer Machine-Learning-Leistung.

Parallels Desktop ist derzeit die einzige Virtualisierungslösung, die von Microsoft für die Ausführung von Windows in einer virtualisierten Umgebung auf Apple Silicon autorisiert ist, und damit die ideale Wahl für Anwender, die die Flexibilität von Windows mit der Leistungsfähigkeit eines Mac kombinieren möchten.

„Da Kunden die Möglichkeiten des Mac immer weiter ausreizen, suchen sie nach einer Virtualisierungslösung, die mit zunehmend anspruchsvollen Anwendungen und Arbeitsabläufen Schritt hält“, sagte Elena Koryakina, Chief Product and Technology Officer bei Parallels. „Parallels Desktop 27 ermöglicht es Kunden, noch mehr professionelle Windows-Anwendungen auszuführen. Gleichzeitig profitieren Entwickler von einer schnelleren lokalen KI-Leistung und erweiterten Möglichkeiten auf Apple Silicon.“

Mehr professionelle Windows-Anwendungen auf dem Mac ausführen

Parallels Desktop 27 führt als erster Anbieter einen neuen Metal-basierten Grafiktreiber ein, der hardwarebeschleunigte OpenGL 4.3-Unterstützung für Windows virtuelle Maschinen auf Apple Silicon bietet. Der neue Treiber erfüllt die OpenGL-Mindestanforderungen weiterer professioneller Windows-Anwendungen, darunter ArcGIS Pro, ZWCAD und Blender 4.3. Damit erweitert er die Kompatibilität und verbessert zugleich die Grafikleistung für Anwender in den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur, GIS, Design und anderen technischen Branchen.

Zu den Highlights gehören:

Neuer Metal-basierter OpenGL 4.3-Grafiktreiber

Bis zu 160 % schnellere OpenGL-Grafikleistung auf Macs mit M3-Chips und neueren Modellen

Bis zu 35 % schnelleres 3D-Rendering in ArcGIS Pro, wodurch die Gesamtdauer des Arbeitsablaufs um bis zu 24 %* reduziert wird



Beschleunigung der lokalen KI-Entwicklung

Da Entwickler KI-Workloads zunehmend lokal erstellen und testen, unterstützt Parallels Desktop 27 jetzt SME-Befehle (Scalable Matrix Extension) in virtuellen Linux- und Windows-Maschinen auf Macs mit M4-Chips und neueren Modellen. Das Ergebnis sind schnellere lokale KI-Entwicklungs- und Machine-Learning-Workflows, ohne auf eine Cloud-Infrastruktur angewiesen zu sein.

Zu den neuen Funktionen für Entwickler gehören:

Unterstützung von SME2-Befehlen für Linux- und Windows-VMs auf Macs mit M4 und neueren Modellen

Bis zu 7-mal schnellere Matrixoperationen für KI und maschinelles Lernen

Bis zu 1,75-mal schnellere Inferenz in neuronalen Netzen**

Verbesserte Leistung für in VMs verwendete KI-Tools wie Ollama und llama.cpp

Bereitstellung und Verwaltung in Unternehmen

Parallels Desktop for Enterprise bietet die Bereitstellungs-, Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen, die IT-Teams benötigen, um virtuelle Umgebungen in großem Maßstab zu verwalten. Mit Parallels Desktop 27 können Unternehmenskunden über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) feststellen, ob Parallels Desktop mit einem Lizenzschlüssel oder per Single Sign-On (SSO) aktiviert wurde. Unternehmen, die Jamf einsetzen, können damit Erweiterungsattribute zu erstellen und so die Geräteverwaltung und das Berichterstattung vereinfachen.

Parallels Desktop hat zudem seine SOC-2-Konformität erneuert. Damit bietet Parallels weiterhin eine unabhängige Bestätigung durch Dritte hinsichtlich der Kontrollen und Prozesse, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit der eigenen Produkte und Dienste gewährleisten.

Unternehmenskunden profitieren zudem von „Secure Golden Images Provisioning“, das die sichere Verteilung genehmigter Images virtueller Maschinen über Unternehmensspeicher wie Azure Blob Storage und SharePoint unterstützt. Zudem verbessert es die deklarative Bereitstellung für vollständig bereitgestellte Zero-Touch-Windows-VMs. Zusammen helfen diese Funktionen Unternehmen dabei, ihre Sicherheitslage zu verbessern, die Bereitstellung zu vereinfachen und die Komplexität der Verwaltung virtualisierungsgestützter Workflows in großem Maßstab zu reduzieren.

Entwickelt für DevOps-Teams

Darüber hinaus bietet Parallels Desktop Funktionen speziell für Entwicklerteams, die CI/CD-Infrastrukturen aufbauen und verwalten. Eine neue native grafische Benutzeroberfläche für den Parallels DevOps Service vereinfacht die Verwaltung von Hosts, virtuellen Maschinen und Automatisierungs-Workflows, ohne vollständig auf Befehlszeilentools und die RESTful-API angewiesen zu sein. Die dynamische Bereitstellung über Jenkins optimiert die Build- und Testautomatisierung zusätzlich, indem sie die dynamische Bereitstellung von auf Mac gehosteten virtuellen Maschinen für Entwicklungs-Workflows ermöglicht.

Weitere Informationen zu Parallels Desktop for Enterprise finden Sie unter www.parallels.com/products/desktop/enterprise/.

Erfahren Sie mehr über Parallels Desktop 27 und seine neuen Funktionen unter www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-27/.

Um zu prüfen, ob Ihre Windows-Anwendungen mit Parallels Desktop kompatibel sind, durchsuchen Sie unsere App-Datenbank mit mehr als 200.000 unterstützten Apps unter www.parallels.com/apps

Parallels Desktop für Mac ist ein unverzichtbares Virtualisierungstool für Fachleute, Entwickler, IT-Teams und Privatanwender – sei es für den Zugriff auf Windows-Anwendungen, die Entwicklung oder das Testen von Software oder um mehrere Betriebssysteme (wie Windows, Linux oder andere macOS-Versionen) gleichzeitig auf Mac-Computern auszuführen. Weitere Informationen zu Parallels Desktop 27 für Mac finden Sie unter www.parallels.com.

Testversion und Verfügbarkeit

Parallels Desktop 27 für Mac wurde exklusiv für Macs mit Apple Silicon entwickelt und ist in den Editionen Standard, Pro, Business und Enterprise erhältlich. Es kann unter www.parallels.com oder bei autorisierten Händlern weltweit erworben oder aktualisiert werden.

Weitere Informationen zu Parallels-Produkten, zum Herunterladen einer kostenlosen Testversion oder zum Abschluss eines Abonnements finden Sie unter www.parallels.com.

*Tests mit ArcGIS Pro ergaben bei ausgewählten Aufgaben eine um bis zu 35 % höhere Leistung und eine Verkürzung der gesamten Arbeitsablaufzeit um bis zu 24 % mit dem neuen Metal-basierten OpenGL 4.3-Treiber.

**KI- und Machine-Learning-Tests wurden in einer virtuellen Ubuntu-Linux-Maschine auf einem Apple M4 Pro-Mac durchgeführt. Die Ergebnisse umfassten bis zu siebenmal schnellere Matrixberechnungen und bis zu 1,75-mal schnellere Inferenz in neuronalen Netzen. Für diese Funktion ist Apple M4-Hardware oder eine neuere Version erforderlich.

Die Leistungsergebnisse basieren auf internen Tests, die von Parallels unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurden. Die Leistungsergebnisse können je nach Hardware, Softwarekonfiguration, Arbeitslast, Nutzungsmustern und anderen Faktoren variieren.

Über Parallels

Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen, die es Unternehmen und Privatpersonen erleichtern, die benötigten Anwendungen und Dateien auf jedem Gerät und jedem Betriebssystem zu nutzen und darauf zuzugreifen. Parallels hilft Kunden dabei, die beste verfügbare Technologie zu nutzen – egal ob Windows, Mac, ChromeOS, iOS, Android oder die Cloud. Parallels löst komplexe technische und nutzerbezogene Probleme, indem es Unternehmen und Privatkunden ermöglicht, Anwendungen einfach und kostengünstig überall und jederzeit zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.parallels.com.

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Ashley Ruess

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