RAPPEL : Inauguration officielle du Parcours Héritage Champlain et bilan de la déconstruction du pont Champlain d’origine

LONGUEUIL, Québec, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) invite les représentants des médias à l’inauguration officielle du Parcours Héritage Champlain, projet qui marque la conclusion de la déconstruction du pont Champlain d’origine.

Cet événement protocolaire et médiatique sera suivi d’une visite des aménagements du secteur Brossard. Le retour à l’île des Sœurs est prévu vers 11 h 50. Nous invitons les participants à porter des chaussures confortables, puisqu’un court parcours à pied est prévu dans le cadre de la visite des aménagements.

QUOI : Événement protocolaire et médiatique – inauguration du Parcours Héritage Champlain QUAND : 26 août, à 10 h OÙ : Île des Sœurs, placette située derrière la caserne du Service de sécurité incendie de Montréal

Stationnement gratuit : stationnement Indigo situé à l’ouest du concessionnaire Honda, au 1003, boulevard René-Lévesque, Verdun (Québec) H3E 0B2 QUI : Madame Alexandra Mendès, députée de Brossard—Saint-Lambert

Madame Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI RSVP : Courriel : formulaire Nous joindre

À propos de PJCCI

Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable du pont Jacques-Cartier, de la structure du pont de Québec, de l’Estacade, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures, en plus de veiller à ce qu’elles demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et pour demain.

Pour de plus amples renseignements

Nathalie Lessard, directrice, Communications

Téléphone : 450 651-8771

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