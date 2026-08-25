Egide - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 10 septembre 2026

, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bollène, France, le 25 août 2026 – 18h00 (CET)

Communiqué de presse

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 SEPTEMBRE 2026



Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et solutions d'interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles, informe que les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du 10 septembre 2026 sont à la disposition des actionnaires à compter de ce jour sur le site Internet de la société http://www.egide-group.com, dans la rubrique « Finance » / « Assemblée Générale ».

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 31 juillet 2026.

Les modalités de participation et de vote à cette assemblée ont été publiées sur le site Internet du Groupe et figurent également dans l'avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 24 août 2026 (www.journal-officiel.gouv.fr ).

Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus par la réglementation en vigueur qui ne figureraient pas déjà sur le site Internet, dans les délais et conditions actuellement applicables, en adressant leur demande par courriel à l'adresse électronique suivante : assemblee@fr.egide-group.com .

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

CONTACTS

GROUPE EGIDE

Direction Financière et Relations investisseurs : Bertrand MARTY - infofi@fr.egide-group.com

Pièce jointe