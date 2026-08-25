Le Fonds Rio Tinto Canada investit 2 millions de dollars pour faire avancer l’innovation en santé au Québec

MONTRÉAL, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds Rio Tinto Canada investit 2 millions de dollars dans l’avenir des soins de santé au Québec. Il sera réparti en deux dons d’un million de dollars chacun pour la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants et la Fondation du Centre de santé de l’Université McGill.

Cet investissement appuiera deux projets avant-gardistes qui s’attaquent à certains des plus grands défis du secteur de la santé : l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill (MI4) au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et le projet de l'Hôpital intelligent, situé à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Ces deux projets se concentrent certes sur des aspects différents des soins de santé, mais ils partagent un objectif commun : utiliser la recherche, la technologie et la collaboration pour améliorer les soins des patients adultes et pédiatriques et bâtir un système de santé plus solide et plus résilient pour les générations futures.

« Le Fonds Rio Tinto Canada finance des projets qui répondent aux priorités locales et améliorent durablement la vie des communautés où nous vivons et travaillons. Ces deux projets allient recherche, technologie et collaboration pour relever des défis majeurs en matière de santé et améliorer les soins aux patients au Québec et au-delà. Nous avons à cœur de soutenir l’innovation capable de rendre nos communautés plus fortes, plus saines et plus résilientes », a déclaré Jérôme Pécresse, directeur général Aluminium et Lithium chez Rio Tinto.

« L’investissement de Rio Tinto témoigne du rôle extraordinaire que joue la philanthropie pour faire progresser l’excellence et l’innovation en santé, a déclaré la Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice générale du CUSM. Le soutien de Rio Tinto accélérera le rythme des avancées scientifiques et renforcera notre capacité à offrir des soins de pointe aux patients d’aujourd’hui pour construire le système de santé de demain. »

Faire avancer l’avenir de la médecine moderne

L’investissement de Rio Tinto soutiendra Mi4, l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill, à travers trois programmes complémentaires qui, ensemble, forment un écosystème intégré. Il vise à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et à améliorer les soins pour certains des patients les plus gravement malades du CUSM.

Les trois programmes complémentaires pour soutenir Mi4 :

1) Le Centre de résistance aux antimicrobiens (RAM) de l’Université McGill, dirigé par la Dre Dao Nguyen, pourra poursuivre ses travaux de mise au point de nouveaux outils de diagnostic, de stratégies de prévention et de traitements pour lutter contre les infections résistantes aux médicaments. 2) La plate-forme de recherche en soins intensifs, dirigée par le Dr Arnold Kristof, pourra continuer de développer des outils de dépistage plus rapides, utilisables au chevet du patient, pour garantir que les patients en état critique reçoivent le traitement adéquat au moment opportun. 3) La plate-forme de recherche clinique Mi4, dirigée par la Dre Makeda Semret, pourra accélérer ses travaux afin de fournir l’infrastructure nécessaire, pour rendre rapidement accessibles aux patients les nouvelles interventions issues de la recherche en maladies infectieuses et en immunologie.

« L’investissement de Rio Tinto est un excellent exemple de leadership en action et un engagement profond à relever des défis urgents en santé qui touchent les communautés du Québec et du monde entier, a déclaré Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM. À titre de premier hôpital de recherche au Québec, le CUSM est particulièrement bien placé pour réunir, grâce à Mi4, une expertise de calibre mondial. Avec le soutien de Rio Tinto, nous pouvons accélérer le développement de solutions novatrices susceptibles de protéger les patients, de renforcer les systèmes de santé et d’améliorer la vie d’innombrables personnes. »

« L’augmentation de la résistance aux antimicrobiens menace presque tous les aspects de la médecine moderne, des interventions chirurgicales de routine au traitement du cancer en passant par les soins intensifs, a déclaré la Dre Dao Nguyen, fondatrice et directrice du RAM. Ce soutien accélérera la recherche et la collaboration sur toutes les plates-formes pour créer des moyens innovants de prévenir les infections et de préserver l’efficacité des traitements dont nous dépendons. »

Réinventer les soins pédiatriques grâce à l’innovation

À l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’un des principaux hôpitaux pédiatriques au Canada, le soutien de Rio Tinto fera avancer le projet Hôpital intelligent, un projet ambitieux et une première mondiale qui transforme la façon dont les enfants reçoivent des soins.

Le projet a permis de mettre au point les premières technologies sans fil au monde conçues expressément pour les patients pédiatriques. Elles réduisent les risques d’infection et libèrent les bébés des nombreux fils de surveillance qui peuvent limiter leurs mouvements. Ces nouvelles technologies pourraient permettre de détecter les problèmes plus tôt, d’améliorer la sécurité des patients et de créer une expérience de soins plus connectée et personnalisée pour les enfants et leur famille.

« Rio Tinto partage notre vision de l’innovation comme moyen de transformer en profondeur les soins pédiatriques, a déclaré Renée Vézina, présidente de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Son investissement dans le projet Hôpital intelligent favorise le passage de technologies révolutionnaires du laboratoire au chevet des patients. Les enfants et leur famille bénéficient ainsi de soins plus sécuritaires, plus intelligents et plus personnalisés. »

« Le projet Hôpital intelligent repense la manière dont la technologie peut venir en aide aux jeunes patients, à leur famille et aux équipes soignantes, a déclaré le Dr Guilherme Sant'Anna, l’un des trois chercheurs principaux du projet Hôpital intelligent. En combinant la surveillance sans fil, l’intelligence artificielle et l’analyse avancée des données, nous bâtissons un système de santé plus prédictif, plus connecté et plus apte à répondre aux besoins des enfants. »

Grâce à ces deux projets novateurs, Rio Tinto investit dans un avenir plus sain pour le Québec. L’un vise à promouvoir l’avenir de la médecine moderne elle-même, grâce à un écosystème intégré qui s’attaque à la résistance aux antibiotiques sur tous les fronts. L’autre vise à transformer l’expérience des patients grâce à des technologies de pointe. Ensemble, ils mettent en valeur une conviction commune : l’innovation, la collaboration et la recherche sont essentielles pour relever les défis de santé de demain.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) s’engage à soutenir l’excellence dans les soins aux patients, la recherche de pointe et l’enseignement de calibre mondial au sein du meilleur hôpital de recherche du Québec. Soucieuse de stimuler l’innovation dans le domaine des soins de santé, la Fondation recueille des fonds pour faire progresser la recherche et les soins aux patients, qui permettront de trouver les thérapies de demain. Notre priorité est de relever les grands défis sanitaires de notre époque, notamment mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle, révolutionner les soins cardiaques, lutter contre la résistance aux antibiotiques, former la prochaine génération d’innovatrices et d’innovateurs et combler le retard en matière de recherche sur la santé des femmes.

www.fondationcusm.com

À propos de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children)

La Fondation du Children a pour mission d’inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l’innovation dans les soins cliniques, la recherche et l’enseignement en soins pédiatriques et materno-fœtaux à l’Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), l’hôpital d’enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill. La Fondation soutient également le Programme en santé de l’enfant et en développement humain de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), l’un des trois meilleurs instituts de recherche au Canada. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 875 M$, qui ont aidé les enfants malades du Québec et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu’un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez fondationduchildren.com .

À propos du Fonds Rio Tinto Canada

Créé en 2008, le Fonds Rio Tinto Canada est la plate-forme nationale d’investissement communautaire de Rio Tinto. Il soutient partout au Canada des initiatives axées sur la résilience des communautés, la réconciliation avec les peuples autochtones et la nature. En investissant dans des projets qui correspondent aux priorités locales, le Fonds contribue à créer des retombées positives à long terme et à bâtir un avenir durable pour les communautés.

Tarah Schwartz

Vice-présidente, communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Vanessa Angell

Conseillère en communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

vanessa.angell@muhc.mcgill.ca