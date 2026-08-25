KLÉPIERRE: ÉMISSION D’UNE OBLIGATION VERTE DE 500M€ D’UNE MATURITÉ DE 8 ANS

ÉMISSION D’UNE OBLIGATION VERTE DE 500M€ D’UNE MATURITÉ DE 8 ANS

Paris, le 25 août 2026

Klépierre, annonce avoir émis ce jour un emprunt obligataire vert de 500 millions d’euros d’une maturité de 8 ans, arrivant à échéance en septembre 2034, assorti d’un coupon de 3,875 %.

Cette émission met à nouveau en évidence la forte demande des investisseurs pour les obligations à long-terme de Klépierre, qui bénéficient du plus haut niveau de notation du secteur immobilier coté en Europe.





AGENDA 21 octobre 2026 Évolution de l'activité des neuf premiers mois de l’année 2026 (après bourse) CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Budd, CFA, Group Head of IR and Financial Communication Hélène Salmon, Group Head of Communications 06 86 59 74 36 laurent.budd@klepierre.com 06 43 41 97 18 helene.salmon@klepierre.com Hugo Martins, IR Manager Marie Gesquière, Taddeo 07 72 11 63 24 hugo.martins@klepierre.com 06 28 22 97 58 teamklepierre@taddeo.fr Tanguy Phelippeau, IR Manager 07 72 09 29 57 tanguy.phelippeau@klepierre.com À PROPOS DE KLÉPIERRE Klépierre est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 21,8 milliards d’euros au 30 juin 2026, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : https://www.klepierre.com/newsroom/news









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