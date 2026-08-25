Une nouvelle initiative nationale de certification aide les collectivités à conserver les chauves-souris menacées d’extinction

OTTAWA, Ontario, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF), en partenariat avec le BC Community Bat Program et l’Alberta Community Bat Program de la Wildlife Conservation Society Canada, a lancé une initiative nationale de certification intitulée « Communautés amies des chauves-souris » afin d’aider les collectivités à mieux protéger ces mammifères en voie de disparition.

« Les chauves-souris du Canada ont besoin de notre aide », déclare James Pagé, spécialiste des espèces en péril et de la biodiversité à la FCF. « Les collectivités peuvent jouer un rôle essentiel dans le rétablissement des populations de chauves-souris, tout en favorisant la création d’écosystèmes plus sains pour de nombreuses autres espèces sauvages. »

« Les chauves-souris jouent un rôle essentiel dans la santé des écosystèmes en consommant chaque nuit un grand nombre d’insectes, ce qui profite à l’agriculture, aux forêts et aux communautés », ajoute M. Pagé. Cependant, près de la moitié des 18 espèces de chauves-souris présentes au Canada sont désormais considérées comme en péril, et leurs populations continuent de décliner en raison de multiples menaces, dont la perte d’habitats et la propagation dévastatrice du syndrome du museau blanc.

Cette nouvelle initiative de certification des communautés amies des chauves-souris propose aux municipalités des mesures concrètes et fondées sur des données scientifiques à mettre en place pour protéger les habitats de ces mammifères, sensibiliser les résidents et résidentes, et jouer un rôle de leadership en matière de conservation de la faune.

Les communautés cherchant à obtenir la certification s’efforceront d’atteindre les objectifs suivants :

Protéger, restaurer et améliorer les habitats des chauves-souris

Promouvoir l’éducation et la sensibilisation du public à l’importance des chauves-souris

Fournir des ressources d’information permettant aux résidents et résidentes de s’impliquer tout en évitant tout contact avec les chauves-souris

Relier des communautés partout au Canada

En Colombie-Britannique, 10 communautés sont déjà certifiées amies des chauves-souris.

Bien que cette initiative soit principalement destinée aux organismes communautaires, le public peut également s’impliquer en visitant le site AidonsLesChauves-Souris.ca.

Pour en savoir plus sur la certification, consultez le site communautes-chauves-souris.ca.

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la conservation des espèces sauvages au Canada et de leurs habitats pour l’usage et le plaisir de tous et toutes. En diffusant des connaissances sur les effets de l’activité humaine sur la faune et les écosystèmes, en entreprenant des activités de conservation pour protéger et restaurer les espèces et les habitats, en créant et en offrant des programmes éducatifs de conservation, en promouvant des changements de politiques et de programmes du gouvernement et en coopérant avec des partenaires qui partagent son point de vue, la FCF travaille à un avenir où les Canadiens et Canadiennes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour plus d’informations, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

À propos du BC Community Bat Program :

Le BC Community Bat Program est un réseau provincial sans but lucratif dédié à la conservation des chauves-souris en Colombie-Britannique. Il y travaille par la sensibilisation du public, l’assistance aux chauves-souris qui s’installent dans les bâtiments et le suivi d’initiatives de science citoyenne.

À propos de l'Alberta Community Bat Program :

L’Alberta Community Bat Program a été lancé en 2015 à la suite de discussions avec l’Alberta Bat Action Team (ABAT). Ce programme est désormais intégré au Western Canada Bat Conservation Program de la Wildlife Conservation Society (WCS) Canada.

COORDONNÉES : media@cwf-fcf.org

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