BrewDog cumule les distinctions aux World Beer Awards 2026 et confirme l’excellence de son savoir-faire brassicole

Les bières Hazy Jane, Wingman et Mackie’s Two Scoops remportent une médaille d’or et le titre de meilleure de leur catégorie en Écosse. Les références Punk IPA, Lost Lager, Black Heart et Mello se distinguent également parmi les meilleures bières du monde

ELLON, Écosse et LONDRES, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog, leader de la bière artisanale au Royaume-Uni et l’une des marques de bière artisanale les plus reconnues au monde, marque du groupe Tilray Brands, Inc. (NASDAQ : TLRY et TSX : TLRY), annonce ce jour que plusieurs références de sa gamme originale et emblématique ont remporté des distinctions majeures aux World Beer Awards 2026, le prestigieux concours international venant récompenser les meilleures bières du monde. Les bières Hazy Jane, Wingman et Mackie’s Two Scoops décrochent la médaille d’or et le titre de meilleure de leur catégorie en Écosse. Les références Punk IPA, Lost Lager, Black Heart, Mello Lime & Mint et Mello Peach & Passion Fruit se distinguent également parmi les meilleures bières du monde. Ces récompenses témoignent de la force de l’équipe de brasseurs de BrewDog, de son engagement pérenne en faveur d’une bière artisanale de qualité supérieure, de sa culture de l’innovation et du rayonnement durable de la marque BrewDog à l’échelle internationale.

BrewDog a remporté les distinctions suivantes aux World Beer Awards 2026 :

Hazy Jane : MEDAILLE D’OR et lauréat écossais dans la catégorie New England IPA / Milkshake IPA, titrant à 5 % vol.

Wingman : MEDAILLE D’OR et lauréat écossais dans la catégorie India Pale Ale, titrant à 4,3 % vol.

Mackie’s Two Scoops : MEDAILLE D’OR et lauréat écossais dans la catégorie Flavoured Stout & Porter (stouts et porters aromatisés), titrant à 7 % vol.

Mello Lime & Mint : MEDAILLE D’ARGENT, aromatisée au citron vert et à la menthe, dans la catégorie Non-Alcohol Beer (bière sans alcool)

Lost Lager : MEDAILLE DE BRONZE dans la catégorie Lager / Classic Pilsner (Lager / Pilsner classique), titrant à 4,5 % vol.

Black Heart : MEDAILLE DE BRONZE dans la catégorie Stout & Porter (stouts et porters), titrant à 4,1 % vol.

Punk IPA : MEDAILLE DE BRONZE dans la catégorie American Style IPA (India Pale Ale de style américain), titrant à 5,4 % vol.

Mello Peach & Passion Fruit : MEDAILLE DE BRONZE, aromatisée à la pêche et au fruit de la passion, dans la catégorie Non-Alcohol Beer (bière sans alcool)

Ces prix montrent bien la richesse de la gamme BrewDog primée, qui regroupe des bières IPA signatures comme Hazy Jane, Wingman ou Punk IPA et des références reconnues telles que Mackie’s Two Scoops, Lost Lager, Black Heart, Mello Lime & Mint et Mello Peach & Passion Fruit. Ils confirment la capacité de la marque à explorer différents styles, tout en restant fidèle à son approche audacieuse de la bière artisanale.

Selon Rajnish Ohri, Président de la branche internationale de Tilray Brands : « C’est un moment clé pour BrewDog et une formidable reconnaissance de notre meilleur savoir-faire, qui consiste à brasser d’excellentes bières artisanales avec créativité et originalité, et dans une démarche d’expérimentation permanente. Voir nos références Hazy Jane, Wingman, Mackie’s Two Scoops, Punk IPA, Lost Lager, Black Heart et Mello récompensées de manière internationale témoigne directement du talent, de l’imagination et de l’engagement de l’équipe BrewDog. Ces distinctions viennent confirmer la richesse de la gamme proposée par notre marque, mais aussi la qualité de ses bières et l’esprit d’innovation dont ceux qui les brassent font preuve. »

Et de poursuivre : « BrewDog est aujourd’hui devenue l’une des marques de bière artisanale les plus reconnaissables au monde en s’affichant hors norme, en bousculant les conventions et en contribuant sans cesse à réinventer l’univers de la bière artisanale. Cette reconnaissance nous donne encore plus d’élan à l’heure où notre marque entre dans une nouvelle phase de croissance. Au sein de la plateforme internationale de Tilray Brands dédiée à la bière artisanale et aux boissons, nous avons l’envergure, l’ambition et le rayonnement nécessaires pour capitaliser sur cette dynamique, maintenir notre quête d’innovation et faire découvrir ces bières primées à un nombre toujours plus important de consommateurs partout dans le monde. »

Douce et généreuse en bouche, Hazy Jane, la New England IPA de BrewDog, a remporté une médaille d’or et le titre de championne d’Écosse dans la catégorie New England IPA / Milkshake IPA. Avec son aspect trouble caractéristique et son profil aromatique aux notes tropicales, Hazy Jane traduit la capacité de BrewDog à innover dans le champ de la bière artisanale contemporaine tout en créant des bières originales, accessibles et largement appréciées.

Particulièrement agréable à boire, notre référence Wingman a décroché une médaille d’or et s’est vue désignée lauréate écossaise dans la catégorie Session IPA. De son côté, Punk IPA, l’assemblage ayant contribué à définir l’approche audacieuse de BrewDog en matière de bière artisanale, a remporté une médaille de bronze dans la catégorie American Style IPA.

Les World Beer Awards récompensent et mettent à l’honneur les meilleures bières du monde selon des catégories répondant aux critères des grands styles de bière reconnus à l’échelle internationale. Les nombreuses distinctions obtenues par BrewDog témoignent de la qualité, de l’innovation et de l’expertise brassicole d’une gamme qui a façonné le paysage de la bière artisanale moderne au Royaume-Uni et la fédération de toute une communauté d’amateurs dans le monde entier.

Cette reconnaissance vient à point nommé pour BrewDog, tandis que la marque écrit un nouveau chapitre de son histoire au sein de la plateforme mondiale de Tilray Brands dédiée à la bière artisanale et aux boissons. Son savoir-faire brassicole historique, sa culture de l’innovation, son rayonnement international et la notoriété mondiale de sa marque, conjugués à l’envergure de Tilray et à l’essor de sa plateforme dédiée aux boissons, présentent d’importantes perspectives pour favoriser le développement de nouvelles idées, maintenir la quête d’innovation produit et faire découvrir les bières primées de BrewDog à un nombre toujours plus important de consommateurs.

À propos de BrewDog

BrewDog reste fidèle à sa mission de transmettre sa passion de la bonne bière. Des grands classiques emblématiques comme Punk IPA, aux bières incontournables plébiscitées par les amateurs comme Lost Lager et Wingman, jusqu’aux créations audacieuses hors normes comme NanoDog, BrewDog brasse des bières de caractère, reconnaissables entre toutes, depuis 2007. Née en Écosse et portée par une communauté de passionnés de bière, BrewDog est devenue l’une des marques de bière artisanale les plus reconnues au monde, forte d’une présence internationale couvrant des brasseries, des bars et un réseau de distribution réparti sur plusieurs marchés internationaux. L’avenir de BrewDog reposera toujours sur trois priorités : People, Planet and Beer (l’humain, la planète et la bière).

Pour en savoir plus, consultez le site www.brewdog.com ou suivez @BrewDog sur les réseaux sociaux.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc., ci-après « Tilray » (Nasdaq : TLRY et TSX : TLRY) est une société internationale de premier plan spécialisée dans les produits de consommation courante exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine. Elle s’impose comme une force de transformation au carrefour du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, et entend améliorer la qualité de vie grâce à des moments d’échanges. Tilray se donne pour mission d’être une entreprise leader dans le domaine des produits de bien-être haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de solutions innovantes qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des produits alimentaires à base de chanvre et des boissons artisanales.



Pour découvrir la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments d’échanges, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations exprimées dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, relevant des dispositions dites « Safe Harbor » (ou « sphère de sécurité ») instituées par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projeter », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions figurant dans les déclarations prospectives du présent communiqué. Les déclarations prospectives comprennent des évocations de nos intentions, convictions, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes actuellement inconnus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans la présente communication. Pour analyser ces risques et autres facteurs de manière plus détaillée, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray déposé sous formulaire 10-K auprès de la SEC et disponibles sur EDGAR, de même que les autres rapports périodiques également déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de leur publication. La Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Contacts Tilray Brands :

Médias

news@tilray.com

Relations investisseurs :

investors@tilray.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bdca1d6d-6f73-407b-ad4f-9a96b36fd6d0