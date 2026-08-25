Nouveaux tarifs douaniers et pression accrue sur les liquidités : BDC élargit son programme Pivoter pour se propulser

MONTRÉAL, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque de développement du Canada (BDC) élargit son programme Pivoter pour se propulser afin d'aider les petites et moyennes entreprises à composer avec les pressions financières découlant des plus récents tarifs douaniers imposés par les États-Unis. Grâce à un nouveau volet consacré aux besoins de liquidités, les entreprises canadiennes admissibles pourront obtenir du financement à partir de 250 000 $. Le seuil minimal de revenus a également été abaissé à un million de dollars et le processus de demande a été simplifié. Ces changements visent à aider les entreprises à atténuer les pressions sur leur trésorerie et à poursuivre leurs activités avec confiance.

Nouveau volet du programme Pivoter pour se propulser consacré aux liquidités

Prêts de 250 000 $ à 5 M$

Taux d'intérêt de 0 % pendant les 12 premiers mois

Paiements d'intérêt seulement pendant 36 mois

Période d'amortissement de 96 mois





BDC estime qu'environ 5 500 PME canadiennes exportant vers les États-Unis pourraient être directement touchées par les tarifs douaniers imposés le 22 août par les États-Unis dans plus de 100 sous-secteurs d'activité. Cette nouvelle série de droits de douane touchera principalement les petites entreprises. BDC adapte donc une partie de son programme afin d'offrir un soutien qui tient compte de leur réalité et de l'ampleur de leurs besoins de financement.

« Nos petites entreprises ont fait preuve d'une résilience et d'une capacité d'adaptation remarquables au cours de la dernière année, et les indicateurs économiques démontrent clairement qu'elles ne se laisseront pas intimider. Aujourd'hui, BDC leur offre un outil pour les aider à absorber le choc immédiat de cette nouvelle vague de tarifs douaniers, stabiliser leurs activités et maintenir leurs opérations. Cette mesure leur donne surtout le répit nécessaire pour regarder au-delà des turbulences actuelles et se concentrer sur de nouvelles occasions de croissance », a déclaré Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC.

BDC travaillera avec les entreprises afin de déterminer l'approche la mieux adaptée à leur situation, en fonction de l'incidence des tarifs douaniers sur leur rentabilité. Ce nouveau volet du programme Pivoter pour se propulser s'inscrit dans l'approche plus vaste du gouvernement du Canada visant à aider les entreprises à s'adapter à l'évolution des conditions commerciales.

Bien qu'il n'existe pas de solution universelle aux défis créés par les tarifs douaniers, BDC offre du financement ciblé et de l'expertise afin d'aider les entreprises à composer avec l'incertitude et à aller de l'avant avec confiance. La Banque demeure prête à ajuster ses mesures de soutien au gré de l'évolution des conditions du marché et agira avec rapidité et agilité.

Allègement supplémentaire des flux de trésorerie pour les exportateurs

En plus du nouveau volet de Pivoter pour se propulser, BDC offrira aux clients exportateurs admissibles touchés par les plus récents tarifs douaniers un report de paiements du capital d’une durée de six mois, ajoutant ainsi un soutien supplémentaire aux entreprises qui font face à des pressions immédiates sur leurs flux de trésorerie.

Un soutien ciblé pour les secteurs sous pression

Dans le cadre de ses efforts visant à aider les entreprises canadiennes à faire face à l'incertitude liée au commerce international, BDC a également mis en place en mai des mesures de soutien ciblées pour les entreprises des secteurs de l'acier et de l'aluminium.

De plus, en juin, BDC a accru son soutien au secteur forestier canadien en élargissant son programme existant de garanties de prêts pour le bois d'œuvre résineux et en ajoutant 800 millions de dollars en nouvelles options de financement direct. Élaborées en étroite collaboration avec les acteurs de l'industrie, ces mesures comprennent notamment du soutien en matière de liquidités afin d'aider les entreprises forestières à gérer leur fonds de roulement, moderniser leurs opérations, accroître leur productivité, diversifier leurs marchés et renforcer leur compétitivité à long terme.

La Banque abaisse maintenant à 1 million de dollars l’exigence minimale de revenus pour les programmes des secteurs de l’acier, de l’aluminium et de la foresterie afin de rejoindre un plus grand nombre de petites entreprises touchées par les pressions commerciales.

À propos de BDC, la banque des propriétaires de PME du Canada

BDC se centre sur les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) et leur offre du financement, des investissements et des conseils. En tant que banque de développement du Canada, nous soutenons aussi les entrepreneur·es qui ont des modèles d’affaires non conventionnels en travaillant avec un réseau de partenaires et nous contribuons au développement de marchés moins bien servis pour libérer leur potentiel économique. Notre mission est de bâtir des entreprises solides et résilientes qui stimulent la croissance économique du Canada. BDC figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et détient la certification B Corp. Pour en savoir plus, visitez bdc.ca ou rejoignez-nous sur les médias sociaux.

Relations avec les médias

mediainfo@bdc.ca

1 844 625-8321