Molecular Partners gibt Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und wichtige Unternehmensentwicklungen bekannt: DLL3-Radiotherapie-Kandidat MP0712 erreicht in der Phase-1/2a-Studie die nächsthöhere Dosisstufe

Auf DLL3 abzielendes Radio-DARPin MP0712 in Phase-1/2a-Studie; Rekrutierung auf Dosisstufe 2 läuft, erste Daten werden 2026 erwartet, Wirksamkeitsdaten 2027



CD70 als neue Zielstruktur für Radiotherapeutika zur Behandlung von Nierenkrebs und anderen Indikationen ausgewählt; Beginn des klinischen Programms für 2027 erwartet



Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten von CHF 67,9 Millionen (ca. USD 84 Millionen) zum 30. Juni 2026; Finanzierung der Geschäftstätigkeit voraussichtlich bis Ende 2027 gesichert







ZÜRICH-SCHLIEREN, Schweiz, und CONCORD, Massachusetts, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 LR Molecular Partners AG (SIX, NASDAQ: MOLN) („Molecular Partners“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das eine neuartige Klasse von Arzneimitteln entwickelt, die als DARPin-Therapeutika bekannt sind, hat heute die wichtigsten Unternehmensentwicklungen und Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt gegeben.

„Das erste Halbjahr 2026 war von bedeutenden Fortschritten in unserer gesamten Pipeline geprägt. Mit MP0712, einem auf DLL3 abzielenden Radio-DARPin, haben wir die ersten Patienten in unserer SCLC-Studie behandelt, und die Dosiseskalation in der Phase-1/2a-Studie schreitet planmäßig voran. Um unsere Radio-Pipeline weiter zu stärken, haben wir CD70 als unser nächstes Zielmolekül ausgewählt, das mit einem isotopenunabhängigen Ansatz untersucht werden soll. Dank einer starken Bilanz, die den Geschäftsbetrieb bis Ende 2027 sichert, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, wichtige wertsteigernde Meilensteine zu erreichen, darunter erste klinische Daten zu MP0712 im weiteren Verlauf dieses Jahres und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Pipeline“, sagt Patrick Amstutz, Ph.D., CEO von Molecular Partners.

Darüber hinaus gab das Unternehmen heute bekannt, dass sein führender Radio-DARPin-Kandidat MP0712 in der Phase-1/2a-Studie die nächste therapeutische Dosisstufe (Kohorte 2) erreicht hat.

„Die Eröffnung von Kohorte 2 in der Phase-1-Studie stellt einen wichtigen Meilenstein für das MP0712-Programm dar. Bei jedem Prüfpräparat hat die Sicherheit oberste Priorität. Wir freuen uns, dass sich unsere Annahmen hinsichtlich der Blutbildparameter und der allgemeinen Sicherheit weiterhin bestätigen. Wir gehen nun zuversichtlich zur höheren therapeutischen Dosisstufe über und freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit den Prüfern und den Prüfzentren“, sagt Philippe Legenne, M.D., CMO von Molecular Partners.

Highlights aus Forschung und Entwicklung

MP0712 (auf DLL3 abzielende Radio-DARPin-Therapie, RDT)

MP0712, das auf das tumorassoziierte Antigen Delta-like Ligand 3 (DLL3) abzielt und den therapeutischen Alpha-Strahler 212Pb trägt, wird gemeinsam mit dem strategischen Partner Orano Med entwickelt, einem Pionier in der Entwicklung von 212Pb-basierten zielgerichteten Alpha-Therapien, zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) und anderen neuroendokrinen Krebsarten.

Die multizentrische Phase-1/2a-Studie zu MP0712 in den USA (NCT07278479) ist planmäßig angelaufen, und die erste Dosisstufe (Kohorte 1) ist vollständig rekrutiert. Die wiederholte Verabreichung wird fortgesetzt; bislang haben Patienten bis zu vier Dosen MP0712 erhalten. Alle Patienten in Kohorte 1 (75 MBq pro Dosis) haben den Sicherheitsbeobachtungszeitraum abgeschlossen, ohne dass dosislimitierende Ereignisse beobachtet wurden. Alle bisher gemeldeten unerwünschten Ereignisse waren leicht bis mittelschwer (Grad 1–2) und vorübergehend und klangen rechtzeitig zum nächsten regulären Dosierungszyklus ab. Nach Prüfung der Sicherheitsdaten aus Kohorte 1 empfahl das Komitee zur Überprüfung der Dosiseskalation dem Unternehmen, mit der Behandlung von Patienten auf der nächsten therapeutischen Dosisstufe (Kohorte 2, 105 MBq pro Dosis) fortzufahren. Kohorte 2 ist nun eröffnet und die Rekrutierung von Patienten läuft. Fünf Prüfzentren sind aktiv; insgesamt sollen 2026 neun Prüfzentren geöffnet sein. In der Phase 1 sind insgesamt vier Dosisstufen vorgesehen. Das Unternehmen geht davon aus, im Jahr 2026 erste klinische Daten bekannt zu geben, gefolgt von einem umfassenderen Datensatz zur Sicherheit und Wirksamkeit im Jahr 2027.

Nächste RDT-Programme

Molecular Partners verfolgt für seine Pipeline zielgerichteter Alpha-Therapeutika eine isotopenunabhängige Strategie. Die Vielseitigkeit von DARPins ermöglicht den Austausch von Alpha-Isotopen, darunter 212Pb und 225Ac, sowie der entsprechenden Chelatoren. Dadurch können Kandidaten gezielt auf ein bestimmtes Zielmolekül und die jeweilige Krankheitsbiologie zugeschnitten werden.

Das Unternehmen teilte im Juli 2026 mit, dass sein zweites RDT-Programm MP0726, das auf MSLN abzielt, im zweiten Halbjahr 2026 erstmals am Menschen mittels Bildgebung untersucht werden soll. Darüber hinaus hat das Nuclear Medicine Research Institute (NuMeRI) ein klinisches Early-Access-Programm initiiert, bei dem ein auf DLL3 abzielendes Radio-DARPin, markiert mit 177Lu/225Ac (bezeichnet als MP0714), zur Bildgebung und Behandlung von Patienten in Südafrika eingesetzt wird. Molecular Partners konzentriert sich weiterhin voll und ganz auf die Durchführung der US-amerikanischen Phase-1/2a-Studie zu MP0712 mit 212Pb.

Im Rahmen des wachsenden Portfolios hat Molecular Partners CD70, ein klinisch validiertes tumorassoziiertes Antigen, als drittes Zielmolekül für seine RDT-Pipeline ausgewählt. CD70 ist beim klarzelligen Nierenzellkarzinom (ccRCC, einer Form von Nierenkrebs) und bei anderen Krebserkrankungen überexprimiert, während es in gesundem Gewebe nur begrenzt exprimiert wird, was es zu einem attraktiven Kandidaten für eine zielgerichtete Radiopharmakatherapie macht. Die zielgerichtete Alpha-Therapie hat das Potenzial, Resistenzmechanismen zu überwinden, die bei Chemotherapien und anderen therapeutischen Modalitäten bei ccRCC beschrieben wurden. Das Unternehmen beabsichtigt, unterstützende präklinische Daten im zweiten Halbjahr 2026 auf einem wissenschaftlichen Kongress vorzustellen. Die IND-vorbereitenden Arbeiten werden im zweiten Halbjahr 2026 beginnen, und das Programm soll 2027 in die klinische Entwicklung eintreten.

Immunzell-Engager

Wie im Juli 2026 hervorgehoben , wird MP0317, ein FAP-lokalisierter CD40-Agonist, in einer von Prüfärzten initiierten randomisierten Phase-2-Proof-of-Concept-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenem Cholangiokarzinom untersucht (NCT07036380). Neun Prüfzentren sind in Frankreich aktiv, und die Behandlung von Patienten läuft. Die Studie soll untersuchen, ob die Ergänzung der Standardtherapie – Durvalumab (Anti-PD-L1) plus Gemcitabin-Cisplatin-Chemotherapie – durch MP0317 die progressionsfreie Überlebensrate dieser Patienten nach 12 Monaten verbessert.

Die Dosiseskalation der Phase-1/2a-Studie zu MP0533, einem neuartigen tetraspezifischen T-Zell-Engager, der für die selektive, mutationsunabhängige Abtötung von AML-Zellen entwickelt wurde, ist vollständig rekrutiert; die letzten Patienten befinden sich derzeit in Behandlung (NCT05673057). Die Ergebnisse der Studie sprechen dafür, MP0533 in Kombination mit anderen AML-Therapien zu untersuchen. Mehrere Konsortien haben sich bereits an das Unternehmen gewandt und Interesse an der Durchführung solcher Studien bekundet.

MP0632 ist ein logikgesteuerter T-Zell-Engager, der für eine bedingte, auf den Tumor lokalisierte Immunaktivierung in Gegenwart von Mesothelin (MSLN) und EpCAM entwickelt wurde, zwei tumorassoziierten Antigenen, die bei Eierstock-, Endometrium-, Pankreas- und anderen soliden Tumoren stark koexprimiert werden. Das Unternehmen wird auf der Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) im November 2026 zusätzliche präklinische Daten zu MP0632 vorstellen.

Highlights zur Unternehmensführung

Clare Fisher, SVP für Global Business Development und M&A bei BeOne Medicines, wurde von den Aktionären auf der ordentlichen Generalversammlung (AGM) im April 2026 in den Verwaltungsrat von Molecular Partners gewählt. Clare verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Business Development und Corporate Development in der Pharma- und Biotechbranche.

Alle weiteren vom Verwaltungsrat auf der AGM vorgeschlagenen Anträge wurden ebenfalls von den Aktionären des Unternehmens genehmigt.

Betriebs- und Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2026

Finanzlage: 67,9 Millionen CHF an liquiden Mitteln zum 30. Juni 2026

Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: 25,0 Millionen CHF im ersten Halbjahr 2026

Betriebsverlust von 27,0 Millionen CHF und Nettoverlust von 26,7 Millionen CHF im ersten Halbjahr 2026

Das Unternehmen verfügt voraussichtlich über ausreichende Finanzmittel bis Ende 2027, ohne Berücksichtigung potenzieller Zahlungen aus F&E-Partnerschaften

Der Halbjahresabschluss 2026 ist auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Key figures as of June 30, 2026 (unaudited) H1 2026 H1 2025 Change (CHF million, except per share, FTE data) Total revenues and other income — — — R&D expenses (19.0) (22.6) 3.6 SG&A expenses (8.0) (8.2) 0.2 Restructuring expenses — (2.7) 2.7 Total operating expenses (incl depr. & amort.) (27.0) (33.5) 6.5 Net result (26.7) (37.2) 10.5 Basic net result per share (in CHF) (0.7) (1.0) 0.3 Net cash from (used in) operating activities (25.0) (30.2) 5.2 Cash & cash equivalents (incl. short-term time deposits) 67.9 114.5 (46.6) Total shareholders’ equity 58.5 106.7 (48.1) Number of total FTE 116.7 153.0 -36.3



Finanz- und Geschäftsausblick

Für das Gesamtjahr 2026 hält das Unternehmen bei konstanten Wechselkursen an seiner zuvor veröffentlichten Prognose fest und erwartet Gesamtbetriebskosten von 45–55 Millionen CHF, einschließlich etwa 6 Millionen CHF an nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, IFRS-Pensionsbilanzierung und Abschreibungen.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristigen Festgelder des Unternehmens beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 67,9 Millionen CHF (ca. 84 Millionen USD). Auf Grundlage der aktuellen Annahmen zur Geschäftsentwicklung wird erwartet, dass diese Mittel ausreichen, um die betrieblichen Aufwendungen und den Investitionsbedarf bis Ende 2027 zu finanzieren.

Finanzkalender

29. Oktober 2026 Zwischenbericht des Managements für Q3 2026 (ungeprüft)



Der aktuelle Zeitplan für die oben genannten Ereignisse ist im Investor-Bereich der Website einsehbar.

Über Molecular Partners AG

Molecular Partners AG (SIX, NASDAQ: MOLN) ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das eine neuartige Klasse von Arzneimitteln, sogenannte DARPin-Therapeutika, entwickelt, um medizinische Herausforderungen zu adressieren, für die andere Behandlungsmodalitäten keine geeigneten Lösungen bieten. Molecular Partners nutzt die zentralen Eigenschaften von DARPins, um differenzierte Therapien für Krebspatienten zu entwickeln, darunter Radiopharmaka für die zielgerichtete Alpha-Therapie sowie logikgesteuerte Immunzell-Engager der nächsten Generation. Das Unternehmen verfügt über eigene Programme in verschiedenen Stadien der präklinischen und klinischen Entwicklung sowie über Programme, die im Rahmen von Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen und akademischen Zentren entwickelt werden. Molecular Partners wurde 2004 gegründet und unterhält Niederlassungen in Zürich, Schweiz, und Concord, Massachusetts, USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.molecularpartners.com und auf LinkedIn.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Seth Lewis, EVP Corporate Finance

Concord, Massachusetts, USA

seth.lewis@molecularpartners.com

Tel.: +1 781 420 2361

Laura Jeanbart, PhD, Head of Portfolio Management & Corporate Communications

Zürich-Schlieren, Schweiz

laura.jeanbart@molecularpartners.com

Tel.: +41 44 575 19 35

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

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