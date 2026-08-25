Goodfood fournit une mise à jour sur le statut de l’inscription de ses titres à la cote de la TSX

MONTRÉAL, 25 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien en matière de solutions de repas en ligne, a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») avait décidé de poursuivre son examen relatif à une éventuelle radiation de la cote de la Société selon sa procédure d’examen correctif plutôt que selon sa procédure d’examen accéléré. La TSX avait initialement appliqué la procédure d’examen accéléré lorsque la Société avait obtenu, le 5 août 2026, l’autorisation du tribunal d’engager des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »).

Par suite de cette décision, Goodfood dispose maintenant d’un délai de 60 jours pour démontrer qu’elle respecte les exigences d’inscription de la TSX.

Goodfood demeure résolue à mener à bien le processus de sollicitation de vente et d’investissement (le « PSVI ») ordonné par le tribunal dans le cadre des procédures de la Société en vertu de la LACC, comme il a été annoncé le 14 août 2026. Dans le cadre de ce processus de vente, les offres fermes visant la totalité des actifs de la Société (à l’exclusion de la participation de celle-ci dans Genuine Tea, qui fait l’objet d’un processus de vente parallèle et distinct) doivent être présentées au plus tard le 28 septembre 2026.

Toute partie intéressée à participer au PSVI devrait communiquer avec le contrôleur pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du processus et de l’examen relatif à une éventuelle radiation :

Raymond Chabot Inc., en sa qualité de contrôleur de Goodfood Market Corp. nommé par le tribunal

600, rue De La Gauchetière Ouest

Bureau 2000

Montréal (Québec) H3B 4L8

À l’attention de : Gautier Pécharde

Courriel : pechadre.gautier@rcgt.com

Goodfood continue d’exercer ses activités et de servir des clients partout au Canada. Les clients continuent de passer des commandes et la Société prévoit continuer d’exécuter les commandes de ses clients dans le cours normal de ses activités tout au long du processus de restructuration.

La Société continue également de collaborer avec ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux dans le cours normal de ses activités et reste déterminée à maintenir des relations commerciales solides. En ce qui a trait aux biens et services fournis après la date de dépôt en vertu de la LACC, la Société prévoit continuer de s’acquitter de ses obligations envers les fournisseurs conformément aux ententes commerciales existantes.

Le conseil d’administration et l’équipe de direction de Goodfood demeurent en place, et la direction continue d’être responsable des activités quotidiennes de l’entreprise. Le PSVI fait partie de la restructuration financière de la Société dans son ensemble et ne change en rien la détermination de la direction à se concentrer sur l’exploitation de l’entreprise, les services aux clients et la mise en œuvre du plan de redressement de la Société.

Les documents déposés auprès de la Cour et les autres renseignements relatifs à la procédure intentée sous le régime de la LACC par la Société, y compris l’ordonnance approuvant le PSVI et les procédures liées au PSVI, sont disponibles sur le site Web du contrôleur à l’adresse https://www.raymondchabot.com/fr/entreprise/dossiers-publics/goodfood.

La Société fournira d’autres mises à jour lorsque des faits nouveaux importants surviendront.

À PROPOS DE GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood relie les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

Personne-ressource pour les médias

Najib Maalouf

Président et chef de la direction, Goodfood Market Corp.

najib.maalouf@makegoodfood.ca

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada, y compris entre autres des informations sur nos objectifs et les stratégies que nous mettons en œuvre pour les réaliser, de même que des renseignements quant à nos croyances, nos plans, nos attentes, nos perspectives, nos hypothèses, nos estimations, et nos intentions. On reconnaît les déclarations prospectives à l’utilisation de mots ou d’expressions tels que « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « envisager », « prévoir », « croire » ou « poursuivre », ainsi qu’à l’emploi du futur ou du conditionnel, la formulation négative de ces mots et expressions, y compris des références à des hypothèses, bien que ce ne soit pas toutes les déclarations prospectives qui englobent ces mots et expressions. Plus particulièrement, les déclarations concernant la capacité de la Société à poursuivre ses activités en tant qu’entreprise en exploitation, la possibilité que la procédure intentée sous le régime de la LACC détourne l’attention de la direction des activités courantes, la possibilité qu’un financement supplémentaire ou un refinancement, un changement stratégique, une opération ou tout autre résultat découle de la procédure intentée sous le régime de la LACC ou soit réalisé ou mis en œuvre à l’issue de celle-ci, la possibilité que tout financement, refinancement ou toute opération découlant, le cas échéant, de cette procédure permette ultimement de stabiliser la situation financière et le niveau d’endettement de la Société dans l’intérêt de toutes ses parties prenantes ainsi que les déclarations concernant la valeur des titres de la Société. Les déclarations prospectives ont pour but d’aider le lecteur à comprendre la Société, ses activités, son exploitation, ses perspectives et les risques qu’elle court à un moment donné dans le contexte des tendances passées, de la conjoncture actuelle et d’événements futurs possibles; par conséquent, le lecteur est avisé que cette information pourrait ne pas se prêter à d’autres fins.

Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et elles peuvent comporter un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment l’incapacité éventuelle de la Société à poursuivre ses activités en tant qu’entreprise en exploitation, les risques et incertitudes qui sont liés à la procédure intentée sous le régime de la LACC et les facteurs de risque dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour la période de 52 semaines close le 6 septembre 2025 disponible sur le site de SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Événements et présentations » de notre site Web www.makegoodfood.ca/fr/investisseurs.Cette liste de risques susceptibles d’avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société n’est pas exhaustive. D’autres risques que la Société ne connaît pas à l’heure actuelle ou qu’elle ne juge pas importants pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les déclarations prospectives contenues dans les présentes soient fondées sur des hypothèses que nous considérons comme étant raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier indûment puisque les résultats réels peuvent être différents de ces déclarations. Lors de la préparation des déclarations prospectives, certaines hypothèses ont été posées concernant la disponibilité des sources de financement, le rendement de l’entreprise, la conjoncture et la demande des clients ainsi que, dans le cadre de la procédure intentée sous le régime de la LACC, notre capacité à obtenir les ordonnances judiciaires nécessaires pour mener à bien la restructuration.

Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont visées par les mises en garde qui précèdent et rien ne garantit que les résultats ou les événements prévus se réaliseront ou, même s’ils sont essentiellement réalisés, qu’ils auront les conséquences et les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire, ou si le contexte ne l’exige autrement, les déclarations prospectives ne sont valides qu’à la date où elles sont faites, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux renseignements, des événements futurs ou autrement, sauf si la loi nous y oblige.