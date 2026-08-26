Technip Energies sélectionné par L&T pour un contrat significatif de services d'ingénierie pour un projet d'ADNOC Offshore aux Émirats arabes unis

Technip Energies (PARIS : TE) a remporté un contrat significatif1 auprès de Larsen & Toubro Energy Hydrocarbon (LTEH) portant sur la réalisation de services d'ingénierie détaillés pour un projet d’ADNOC Offshore aux Émirats arabes unis.

Ce projet, récemment attribué par ADNOC Offshore à un consortium dirigé par LTEH, couvre l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction, l’installation et la mise en service (EPCIC) de nouvelles infrastructures offshore, ainsi que la modification et la modernisation d’installations existantes.

Dans le cadre de ce contrat, qui renforce le positionnement de Technip Energies dans les services d’ingénierie à forte valeur ajoutée, l’entreprise s’appuiera sur ses solides capacités d’ingénierie locales ainsi que sur son expérience reconnue dans la réalisation de projets offshore complexes et de grande envergure au Moyen-Orient.

Cette attribution vient également consolider la collaboration de longue date entre Technip Energies et Larsen & Toubro (L&T) sur un large éventail de projets dans les secteurs amont, aval et des infrastructures énergétiques à travers le monde.

Loïc Chapuis, Président Livraison de Projets & Services de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés par L&T pour accompagner ce développement majeur pour ADNOC Offshore. Ce contrat témoigne de la confiance accordée à notre excellence en ingénierie ainsi qu’à notre capacité démontrée à mener à bien des projets offshore complexes. Aux côtés de L&T, nous nous réjouissons de contribuer aux objectifs stratégiques d’ADNOC et aux ambitions énergétiques des Émirats arabes unis. »

1 Un contrat « significatif » pour Technip Energies est un contrat représentant entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce contrat a été enregistré au troisième trimestre 2026 dans le segment Technologie, produits et services.



À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

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