Attindas Hygiene Partners en passe d’acquérir Activ Médical Disposable

RALEIGH, État américain de Caroline du Nord, 26 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Attindas Hygiene Partners annonce la conclusion d’un accord ferme en vue de l’acquisition d’Activ Médical Disposable, ci-après désignée « AMD ». Sous réserve de la délivrance des autorisations réglementaires et du respect des conditions de clôture de l’opération, cette acquisition permettrait à Attindas d’élargir sa gamme de solutions disponibles dans la région en intégrant les capacités de production d’AMD, tout en appuyant sa croissance future via un portefeuille de produits complémentaire et de nouvelles relations commerciales.

AMD exploite des sites de production en France et en Espagne et compte près de 300 collaborateurs expérimentés et hautement qualifiés au service de clients répartis dans plus de dix pays. L’entreprise commercialise ses produits par l’intermédiaire de distributeurs, de prestataires de soins de santé et de réseaux de distribution au détail sous sa propre marque AMD ou sous marque de distributeur.

Cette acquisition consoliderait la position d’Attindas en Europe en lui apportant une présence stratégique en France, troisième marché européen. Elle étendrait également son empreinte industrielle et sa base d’actifs, jouerait en faveur de la proximité entre les sites de production et ses clients, relèverait ses capacités de production et accompagnerait sa prochaine phase de croissance.

Cette annonce fait suite à l’acquisition, réalisée plus tôt cette année par Attindas, de Società Italiana Lavorazione Cellulosa (S.I.L.C. S.p.A.), un industriel italien spécialisé dans la fabrication de produits d’hygiène absorbante et personnelle. L’acquisition d’AMD s’inscrit dans la stratégie d’Attindas visant à développer un groupe paneuropéen capable de répondre aux besoins de ses clients dans toute la région.

L’acquisition reste soumise aux conditions de clôture habituelles, aux autorisations des tutelles réglementaires et au respect des autres conditions de réalisation de l’opération.

Attindas Hygiene Partners

Domiciliée à Raleigh dans l’État américain de Caroline du Nord, la société Attindas Hygiene Partners regroupe plusieurs enseignes reconnues dans le domaine de l’hygiène, à savoir Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products et HDIS en Amérique du Nord. En Europe, Attindas développe une plateforme paneuropéenne en pleine expansion au service de clients dans toute la région en s’appuyant notamment sur ses filiales Laboratorios Indas, SILC S.p.A. et Attends Healthcare AB. Attindas conçoit, fabrique et commercialise des produits d’hygiène absorbante destinés aux marchés étasuniens, canadiens et européens et à l’export mondial. Les principales activités de la société visent les produits dédiés à l’incontinence adulte et les couches pour bébés, qu’elle commercialise par l’intermédiaire de réseaux de distribution au détail et de circuits de vente directe aux consommateurs, sous marques de distributeur et sous ses propres marques, notamment Attends, Incopack, Soffisof, Chelino, Comfees ou encore Reassure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : www.attindas.com.

Activ Médical Disposable (ou « AMD »)

Activ Médical Disposable, ci-après « AMD », est un fabricant français spécialisé dans les produits d’hygiène et de soins de la personne éco-conçus de qualité supérieure. Depuis son siège social situé à Salinelles, en France, la société exploite des sites de production à Calatayud, en Espagne et conjugue technologies de pointe et exigences strictes en matière de qualité pour fabriquer des solutions dédiées à l’incontinence adulte, des produits d’hygiène absorbante et des dispositifs médicaux à usage unique. AMD dessert des distributeurs, des acteurs de la grande distribution et des partenaires du secteur de la santé, sous ses propres marques ou sous marques de distributeur, en s’appuyant sur une solide expertise industrielle et des capacités de production flexibles. Engagée en faveur du développement durable, de l’innovation et d’une performance constante de ses produits, AMD est un partenaire de confiance pour tout client en quête de solutions d’hygiène fiables et responsables. Pour de plus amples informations, visitez la page www.amd-incontinence.com.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Michael DiMauro

Attindas Hygiene Partners

michael.dimauro@attindas.com

4141 Parklake Ave, Raleigh, NC 27617, États-Unis