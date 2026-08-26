OVHcloud annonce plusieurs évolutions dans son organisation et son Comité exécutif

Roubaix, le 26 août 2026 – OVH group, acteur souverain, mondial et leader européen du Cloud et de l’IA, annonce plusieurs évolutions au sein de son Comité exécutif et poursuit la transformation de son modèle go-to-market pour accompagner la prochaine phase de sa croissance.

Stéphanie Besnier, Chief Financial Officer d’OVHcloud, a fait part de son souhait de quitter le Groupe. Elle exercera ses fonctions jusqu’au 31 août. Le recrutement de son/sa successeur(e) est engagé. Dans l’intervalle, Julien Rabette, Directeur financier adjoint d’OVHcloud, assurera les fonctions de Chief Financial Officer par intérim. Le Conseil d’Administration et le Comité exécutif remercient Stéphanie Besnier pour son engagement et sa contribution au développement d’OVHcloud.

Octave Klaba, fondateur et président-directeur général d’OVHcloud, déclare :

«Je tiens à remercier Stéphanie pour ces trois années de collaboration soutenue, et plus particulièrement pour les douze derniers mois, durant lesquels nous avons construit le plan stratégique à cinq ans et le budget FY27, qui démarre le 1er septembre. Le refinancement du Groupe est sécurisé jusqu’en 2030, place à l’exécution ! Je souhaite à Stéphanie pleine réussite pour la suite. »



Pierre Byramjee est nommé Chief Revenue Officer Digital Cloud. Il pilotera le développement de ce go-to-market, qui accompagne les clients digital natives des Starters aux Scalers, avec une ambition : accélérer leur croissance grâce à un cloud souverain, compétitif et répondant aux exigences spécifiques de leur secteur. Fort d'une solide expérience dans la tech et le digital, acquise notamment chez Dell, Microsoft et Stripe, il rejoint le Comité Exécutif d'OVHcloud.



Sylvain Siou est nommé VP Customer Solutions & Success, au sein du go-to-market Corporate.

Sa mission : rapprocher l’expertise technologique d’OVHcloud des enjeux business de ses grands comptes. Il apporte plus de vingt ans d’expérience dans l’avant-vente et l’accompagnement client acquise notamment chez VMware, Nutanix, EfficientIP et Keepit.

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et leader européen du cloud. Depuis plus de 25 ans, le Groupe met son expertise technologique au service des entreprises, des développeurs et des organisations publiques, en développant des solutions innovantes dans le cloud, l’intelligence artificielle, le quantique et les infrastructures de nouvelle génération. Avec 46 datacenters à travers le monde, OVHcloud accompagne 1,7 million de clients dans plus de 140 pays sur 4 continents. Son modèle intégré unique lui permet de proposer un cloud souverain, durable, performant et transparent, conçu pour répondre aux enjeux critiques de disponibilité, de résilience, de sécurité, de conformité et de maîtrise des coûts. Dans un monde où la technologie façonne chaque jour davantage notre avenir, OVHcloud défend une conviction forte : l’innovation doit rester ouverte, maîtrisée et accessible au plus grand nombre. En donnant aux organisations les moyens de garder le contrôle de leurs données et de leurs choix technologiques, OVHcloud les aide à innover, construire et déployer librement le numérique de demain. OVHcloud, Innovation for Freedom.



Contacts OVHcloud

media.france@ovhcloud.com

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