Bunzl Canada établit un nouveau record de dons à l’occasion de la Journée nationale du papier hygiénique

BURLINGTON, Ontario, 26 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Journée nationale du papier hygiénique, Bunzl Canada effectue son plus important don à ce jour afin de contribuer à la lutte contre la précarité hygiénique partout au pays. Grâce à son partenariat avec Banques alimentaires Canada, le distributeur national fait don de 68 000 rouleaux de papier hygiénique, fournissant ainsi un produit de première nécessité aux personnes et aux familles vivant des difficultés financières. Cette contribution témoigne de l’engagement de Bunzl Canada à soutenir des collectivités en meilleure santé tout en sensibilisant la population au besoin croissant en produits d’hygiène chez les Canadiennes et les Canadiens vulnérables.

Selon Banques alimentaires Canada, 24 % des Canadiennes et Canadiens vivent une situation d’insécurité alimentaire, un problème aggravé par la hausse des coûts du logement et du coût de la vie. Alors que les dépenses continuent d’augmenter, la précarité hygiénique devient également un enjeu grandissant. Le sondage canadien sur la précarité hygiénique a révélé que 65 % des organismes communautaires, tels que les écoles, les banques alimentaires et les refuges, ont indiqué que les personnes qu’ils desservent se sont privées de produits d’hygiène de base plus de dix fois au cours de l’année 2025. De plus, 72 % des répondants ont cité l’insécurité financière comme principale cause de la précarité hygiénique.

« Pour de nombreuses familles canadiennes, le coût élevé du logement et des dépenses courantes laisse peu de marge dans le budget pour les produits d’hygiène essentiels », a déclaré Margo Hunnisett, vice-présidente, Marketing et Communications chez Bunzl Canada. « Personne ne devrait avoir à choisir entre payer son loyer, nourrir sa famille ou acheter des produits de première nécessité comme le papier hygiénique. Grâce à ce partenariat et à la participation de nos généreux partenaires fournisseurs, nous soutenons non seulement les personnes dans le besoin partout au Canada, mais nous contribuons aussi à sensibiliser la population à la réalité de la précarité hygiénique. »

Bunzl a fait don de papier hygiénique des marques REGARD® et DuraPlus®, en plus des généreuses contributions de ses partenaires fournisseurs Cascades, Sunset, Essity, Kimberly-Clark Professional et Kruger. L’ensemble du don a été distribué par Banques alimentaires Canada aux banques alimentaires locales partout au pays.

« Ce qui rend cette initiative si importante, c’est la collaboration qui la sous-tend », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « En réunissant Bunzl, nos partenaires fournisseurs et Banques alimentaires Canada, nous sommes en mesure d’avoir une incidence encore plus grande en apportant du soutien et de la dignité aux personnes dans les collectivités partout au pays. La Journée nationale du papier hygiénique est devenue une occasion importante d’aider les Canadiennes et les Canadiens dans le besoin tout en démontrant ce qu’il est possible d’accomplir lorsque des organisations travaillent ensemble vers un objectif commun. »

Le succès éprouvé de Banques alimentaires Canada dans la réalisation de projets transformateurs, combiné à l’engagement de Bunzl Canada envers la durabilité communautaire et à ses relations avec les principaux fournisseurs de produits de papier de l’industrie, fait de cette collaboration annuelle un partenariat naturel. Ensemble, ils souhaitent fournir des produits d’hygiène essentiels aux Canadiennes et Canadiens dans le besoin afin de leur permettre de consacrer leurs ressources limitées à l’alimentation, au logement et à d’autres besoins essentiels.

« Les banques alimentaires continuent de faire face à une demande historique de la part de personnes qui n’auraient jamais imaginé avoir besoin d’un tel soutien », a déclaré Erin Filey-Wronecki, chef du développement et des partenariats chez Banques alimentaires Canada. « Même si le papier hygiénique peut sembler être un article ménager tout simple, il s’agit d’un produit essentiel que de nombreuses personnes et familles ont de la difficulté à se procurer. Des dons comme celui-ci contribuent à garantir que les gens partout au Canada aient accès aux produits de première nécessité du quotidien et à alléger une partie de la pression à laquelle de nombreux ménages sont confrontés chaque jour. »

Pour en savoir plus sur les façons dont les particuliers et les entreprises peuvent contribuer à réduire l’insécurité alimentaire et la précarité hygiénique, ou faire don des articles les plus recherchés, veuillez communiquer avec votre banque alimentaire locale ou visiter le site de Banques alimentaires Canada.

Pour en savoir plus sur Bunzl Canada et son initiative BUNZL FOR BETTER, visitez https://bunzlcanada.ca/bunzl-for-better/

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit les produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, les emballages alimentaires et de vente au détail, les produits de sécurité ainsi que les fournitures industrielles qui permettent à plus de 59 000 entreprises canadiennes de fonctionner efficacement chaque jour. L’entreprise offre à ses clients les avantages d’un approvisionnement mondial, de l’innovation produit et d’une présence nationale, combinés à un service local réactif et à une expertise approfondie dans ses catégories de produits. Bunzl Canada Inc. est une société d’exploitation de Bunzl plc (BNZL.L), une société du FTSE 100 inscrite à la Bourse de Londres dans le secteur des services de soutien.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l’insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est d’exercer un leadership national pour soulager la faim aujourd’hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau de banques alimentaires d’un océan à l’autre. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires s’engagent à soutenir les personnes vivant au Canada qui font face à l’insécurité alimentaire.

Plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs efforts pour venir en aide à nos voisins les plus vulnérables. Cette année seulement, ces organismes ont enregistré près de 2,2 millions de visites en un seul mois, selon notre rapport Bilan-Faim.

Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a distribué plus de 1,2 milliard de dollars en soutien alimentaire et plus de 292 millions de dollars en financement afin de renforcer le réseau des banques alimentaires, répondre à la demande croissante et améliorer l’accès à l’aide là où les besoins sont les plus grands. Appuyée par des recherches de premier plan, l’organisation plaide également en faveur de mesures concrètes de la part des gouvernements pour combattre la faim et s’attaquer à ses causes profondes.

Notre vision est simple : bâtir un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez foodbankscanada.ca.

Demandes des médias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et Communications

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/192fd71b-916e-4277-adc8-4fc049d1a711/fr