Déclaration du Conseil des grandes villes canadiennes sur l’état des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis

WINNIPEG, Manitoba, 26 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil des grandes villes canadiennes appuie la décision du gouvernement fédéral de rejeter un accord commercial qui nuirait directement aux intérêts économiques du Canada à long terme.

Choisir de ne pas conclure d’entente plutôt que d’accepter une entente profondément préjudiciable exigeait de la détermination et constituait la décision responsable à prendre. Accepter dès maintenant une entente inadéquate aurait imposé aux Canadiennes et aux Canadiens des coûts plus lourds et à long terme que les pressions immédiates découlant d’un différend tarifaire.

La situation exige de la discipline et de l’unité à l’échelle nationale. Le pouvoir de négociation du Canada repose sur une position claire et concertée. Nous ne minimisons pas les répercussions de ces tarifs douaniers. Les familles canadiennes devront composer avec une hausse des coûts, les entreprises feront face à des perturbations de leurs chaînes d’approvisionnement, et les travailleuses et travailleurs en ressentiront directement les effets.

Les principales économies urbaines du Canada subiront elles aussi ces pressions de plein fouet. Nos villes sont au cœur des réseaux de fabrication, de logistique, de services aux entreprises et de commerce qui soutiennent la relation commerciale annuelle de près de 880 milliards de dollars américains entre le Canada et les États-Unis. Toute perturbation touchant nos villes aura des répercussions sur l’ensemble de l’économie canadienne.

Pour les villes canadiennes, l’essentiel est maintenant de faire front commun et de se concentrer sur ce que le Canada peut maîtriser. Nous devons accélérer l’élimination des obstacles persistants au commerce intérieur, renforcer les infrastructures favorisant les échanges commerciaux, diversifier nos marchés d’exportation et créer les conditions propices à davantage d’investissement, de productivité et de croissance.

À titre de chambres de commerce travaillant directement avec des entreprises de tous les secteurs, les membres du Conseil des grandes villes canadiennes entretiennent un dialogue constant avec les entreprises et les gouvernements. Nos membres mesurent la responsabilité qui accompagne ce rôle et sont prêts à faire leur part. Nous continuerons de faire valoir les réalités, les défis et les occasions que les entreprises observent sur le terrain, d’appuyer les entreprises et les travailleuses et travailleurs touchés à court terme, ainsi que de contribuer à la mise en œuvre des réformes nécessaires pour renforcer la compétitivité et la résilience économique du Canada.

Nous ne devons pas dévier de notre objectif à long terme, qui est de conclure un accord commercial solide et durable au service des intérêts des Canadiennes et des Canadiens d’un océan à l’autre. Nous exhortons les leaders du milieu des affaires, de la société civile et du monde politique de tout le pays à réaffirmer publiquement et de façon constante cet objectif.

Loren Remillard

Président, Conseil des grandes villes canadiennes

Président et chef de la direction, Chambre de commerce de Winnipeg Giles Gherson

Vice-président, Conseil des grandes villes canadiennes

Président et chef de la direction, Chambre de commerce de la région de Toronto

À propos du Conseil des grandes villes canadiennes : Le Conseil des grandes villes canadiennes regroupe les huit plus grandes chambres de commerce métropolitaines du Canada afin de représenter leurs milieux d’affaires; les villes qu’elles représentent génèrent ensemble plus de 60 % du PIB canadien.