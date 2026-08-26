

Communiqué de presse

Amundi salue l'acquisition de First Eagle Investments par Victory Capital





Paris, le 26 août 2026 — Amundi, le leader européen de la gestion d’actifs, salue l’annonce faite aujourd’hui par Victory Capital Holdings, Inc. (« Victory Capital ») concernant la conclusion d’un accord définitif pour l’acquisition de First Eagle Investments (« First Eagle ») pour un montant total d’environ 7 milliards de dollars (voir www.ir.vcm.com). Amundi soutient pleinement cette opération transformante qui donnera naissance à un gestionnaire d’actifs mondial diversifié avec 571 milliards de dollars d’encours sous gestion.

En tant que partenaire de longue date de First Eagle, ainsi que partenaire et actionnaire stratégique de long terme de Victory Capital, Amundi connaît extrêmement bien ces deux sociétés. Amundi distribue auprès de ses clients hors des Etats-Unis leurs stratégies américaines et mondiales. Amundi se réjouit des perspectives de développement pour ces partenariats de distribution qu’offre la finalisation de l’opération sous la direction de Victory Capital.

L’engagement stratégique à long terme d’Amundi envers Victory Capital

Cette opération renforce le bien-fondé stratégique du partenariat entre Amundi et Victory Capital, et la complémentarité des activités des deux sociétés.

Valérie Baudson, Directrice Générale d’Amundi, a déclaré : « Nous saluons chaleureusement cette opération transformante. Victory Capital et First Eagle sont deux gestionnaires d’actifs de premier plan que nous connaissons très bien : nous distribuons depuis des années leurs stratégies américaines et mondiales très performantes à nos clients en dehors des Etats-Unis. Ensemble, ils forment une plateforme solide et hautement complémentaire : la plateforme combinée gérera environ 571 milliards de dollars d’encours en gestion diversifiée, actions, obligataire, et solutions de crédit alternatif. En tant qu’actionnaire stratégique de Victory Capital et distributeur de ses solutions d’investissement en dehors des États-Unis, Amundi soutient pleinement cette opération et se réjouit de ce nouveau chapitre du partenariat. »

Impact financier positif attendu pour Amundi

Pour rappel, Amundi détient une participation économique de 27 % dans Victory Capital. Sur la base de la structure de financement prévue de l’opération, Amundi restera son premier actionnaire après la finalisation de la transaction.

Dans son communiqué de presse, Victory Capital prévoit que l’opération aura un effet relutif significatif sur son bénéfice par action, grâce notamment à environ 280 millions de dollars de synergies de coûts nettes attendues.

Sur la base de ces prévisions, cette transaction aura un impact positif sur le bénéfice par action d’Amundi, après l’intégration complète de First Eagle par Victory Capital et la réalisation intégrale des synergies attendues.





A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 600 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à sa forte présence locale, notamment en Europe et en Asie, Amundi offre à ses clients l’expertise et les conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

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1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2026 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2025

2 Données Amundi au 30/06/2026

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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