PyroGenèse annonce un deuxième contrat de poudre de titane avec un centre américain de recherche appliquée soutenu par le département de la Défense des États-Unis et la NASA

MONTRÉAL, 26 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenèse Inc. (« PyroGenèse » ou la « Société ») (TSX : PYR) (OTCQX : PYRGF) (FRA : 8PY1), chef de file dans les procédés à ultra-haute température et l’innovation en ingénierie, ainsi que fournisseur de technologies à base de plasma destinées à l’industrie lourde et au secteur de la défense, annonce aujourd’hui la conclusion, en moins d’un mois, d’un deuxième contrat avec un important centre américain de recherche appliquée (le « Client »). PyroGenèse fournira une poudre de titane à granulométrie grossière destinée à la recherche et au développement de matériaux critiques. Cette poudre a été produite au moyen du procédé d’atomisation par plasma NexGen™ de PyroGenèse. Le Client a récemment passé une première commande auprès de la Société [communiqué de presse daté du 20 août 2026]. Le nom du Client et les modalités du contrat demeureront confidentiels pour des raisons de concurrence.

Comme annoncé précédemment, le Client exploite l’un des plus grands laboratoires de recherche appliquée soutenus par le département de la Défense des États-Unis et la NASA. Avant l’attribution de ces contrats, il a été confirmé que PyroGenèse se conformait au supplément au règlement fédéral sur les acquisitions de la Défense (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement — DFARS), qui comprend des exigences en matière de sécurité applicables à certains fournisseurs du département de la Défense des États-Unis.

Le contrat annoncé aujourd’hui constitue la deuxième commande commerciale passée par ce Client, qui a indiqué avoir besoin d’une série de commandes supplémentaires. Comme pour la commande précédente, celle annoncée aujourd’hui porte sur une poudre métallique de titane Ti64 à granulométrie « grossière » (taille des particules : 45 à 106 μm [microns]), destinée à être utilisée dans le procédé de fusion par faisceau d’électrons (EBM), une technologie largement employée dans les secteurs de la fabrication aérospatiale et biomédicale pour imprimer des composants structurels légers, robustes et complexes. La poudre faisant l’objet de cette commande sera expédiée au Client au cours des prochains jours.

« Ce deuxième contrat conclu avec cette installation d’importance stratégique, soutenue par l’industrie de la défense, s’inscrit directement dans l’objectif stratégique que nous avons présenté dans notre communiqué de presse du 29 avril 2026, à savoir positionner la division de fabrication additive en vue d’une nouvelle phase de croissance qui devrait être plusieurs fois supérieure à son niveau actuel. La fidélisation de la clientèle constituait un élément clé du plan en six points visant à atteindre cet objectif », a déclaré M. P. Peter Pascali, président et chef de la direction de PyroGenèse. « La grande qualité de notre poudre de titane et notre présence croissante dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale continuent de générer de nouvelles commandes ainsi que des commandes récurrentes auprès d’une clientèle en expansion, ce qui représente une prochaine étape essentielle de notre croissance stratégique. »

Développement technologique de PyroGenèse pour la fabrication additive

PyroGenèse est l’inventeur du procédé d’atomisation au plasma et a d’ailleurs créé l’expression « atomisation au plasma » dans son brevet initial. L’atomisation au plasma est souvent considérée comme le procédé de référence pour la production de poudres métalliques destinées à la fabrication additive, également appelée impression 3D métallique.

Après plusieurs années de recherche et développement, PyroGenèse a repensé sa technologie d’atomisation au plasma et lancé NexGenMC afin de réintégrer le marché de la production de poudres, en visant une qualité et des rendements supérieurs ainsi que des coûts d’exploitation réduits. Depuis, la Société a adopté une approche méthodique en matière de commercialisation, passant d’échantillons de quelques grammes destinés aux clients à des commandes de 100 kg, puis à sa première commande à l’échelle de la tonne en mai 2023.

PyroGenèse produit des poudres de titane selon trois plages granulométriques (« coupes ») :

Coupe fine : particules de 15 à 63 μm destinées à la fusion sur lit de poudre par laser (LPBF).

Coupe grossière : particules de 45 à 106 μm destinées à la fusion par faisceau d’électrons (EBM), et de 45 à 150 μm destinées au dépôt de matière sous énergie concentrée (DED).

Fractions hors coupe : particules dont les dimensions ne sont actuellement pas utilisées par les imprimantes commerciales existantes, mais qui constituent une matière première de grande qualité pour la production d’alliages métalliques haut de gamme.







Image : poudre métallique de titane de PyroGenèse produite par son système d’atomisation au plasma NexGenMC

CONTEXTE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Le marché mondial de l’impression 3D utilisant spécifiquement de la poudre de titane devrait passer de 214 millions de dollars en 2023 à 1,4 milliard de dollars d’ici 2032.¹

Le titane est classé comme minéral critique tant par le Canada² que par les États-Unis³.

Grâce à son rapport résistance-poids élevé et à sa résistance à la corrosion, le titane est utilisé dans de nombreux secteurs, notamment le spatial, l’aérospatiale, la défense, l’électronique grand public, le médical, l’hydrogène et les véhicules électriques.





À propos de PyroGenèse Inc.

Forte de 35 ans de leadership dans le domaine des technologies du plasma, PyroGenèse fournit des solutions d’ingénierie de pointe pour relever les défis liés à l’énergie, à la propulsion, à la destruction, au chauffage industriel, aux émissions et au développement de matériaux dans les secteurs de l’industrie lourde et de la défense. Sa clientèle comprend des chefs de file mondiaux des secteurs de l’aluminium, de l’aérospatiale, de l’acier, du minerai de fer, des services publics, des services environnementaux, de la défense et des administrations publiques. Depuis son siège social de Montréal et ses installations de fabrication locales, les ingénieurs, scientifiques et techniciens de PyroGenèse stimulent l’innovation et la commercialisation de technologies liées à la transition énergétique et aux températures ultra-élevées. Les activités de PyroGenèse sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, l’entreprise maintenant sa certification ISO depuis 1997. Les actions de PyroGenèse sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX : PYR), sur le marché OTCQX (PYRGF) et à la Bourse de Francfort (8PY1).

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs peuvent être reconnus à l’emploi de termes prospectifs tels que « prévoit », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « devrait », « une occasion se présente », « est en bonne position », « estime », « entend », « suppose », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ainsi que de variantes de ces mots et expressions, ou encore de formulations indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « sont susceptibles de » ou « seront » pris, se produire ou être réalisés. En outre, tout énoncé faisant référence à des attentes, à des projections ou à d’autres descriptions d’événements ou de circonstances futurs constitue un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs ne sont ni des faits historiques ni des garanties ou des assurances de rendement futur; ils reflètent plutôt les convictions, les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction concernant les événements futurs et le rendement opérationnel. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que PyroGenèse les considère comme raisonnables à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents ainsi qu’à des changements de circonstances susceptibles de différer sensiblement de ceux envisagés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner des résultats réels pouvant différer, voire sensiblement, de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs figurent notamment les facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de PyroGenèse, ainsi que dans les autres documents périodiques qu’elle a déposés et qu’elle pourrait déposer à l’avenir auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités réglementaires similaires. Tous ces documents peuvent être consultés sous le profil de PyroGenèse sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne sont pas censés constituer une liste exhaustive de ceux qui pourraient avoir une incidence sur PyroGenèse. Ils doivent néanmoins être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. Il convient de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs, lesquels ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. PyroGenèse ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement quelque énoncé prospectif que ce soit, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Ni la Bourse de Toronto, ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto), ni l’OTCQX Best Market n’assument la responsabilité du caractère adéquat ou de l’exactitude du présent communiqué de presse.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous à l’adresse ir@PyroGenesis.com ou visitez le site www.PyroGenesis.com.

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1 https://3dprint.com/313549/titanium-3d-printing-powders-to-reach-1-4b-by-2032/

2 https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/critical-minerals-an-opportunity-for-canada.html

3 https://public-inspection.federalregister.gov/2025-16311.pdf

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a8446d4-332a-4303-9d25-a2714cdddc7b