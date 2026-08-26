Les Métallos veulent que la riposte tarifaire du Canada protège les emplois et renforce la capacité industrielle

TORONTO, 26 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a fait la déclaration suivante à la suite de l’annonce par le gouvernement fédéral de nouvelles contre-mesures tarifaires et de nouveaux soutiens aux travailleurs et travailleuses, ainsi qu’aux entreprises affectés par les tarifs américains :

« Le Canada a eu raison de tenir bon plutôt que d’accepter un mauvais accord. Nous l’avons dit dès le début : mieux vaut aucun accord qu’un mauvais accord.

L’annonce d’aujourd’hui est un pas dans la bonne direction, mais notre réponse doit aller au-delà des simples mesures de rétorsion. Elle doit aussi protéger les travailleuses et travailleurs et renforcer les industries qui alimentent l’économie canadienne.

Les travailleuses et travailleurs du Canada n’ont pas provoqué cette guerre commerciale et ne devraient pas en supporter le coût.

Les améliorations apportées à l’assurance-emploi et aux mesures de maintien en emploi sont bienvenues et nous continuerons à faire pression pour nous assurer qu’elles répondent aux besoins des travailleuses et travailleurs confrontés à des licenciements et à des réductions d’heures de travail.

Les mesures de soutien aux industries est important, mais l'argent public offert aux grandes entreprises doit être conditionnel au maintien des emplois et de la production, ainsi qu'à la poursuite d'objectifs industriels plus larges.

Les contre-mesures du Canada doivent mettre la pression sur les États-Unis tout en soutenant la production nationale et en évitant des coûts inutiles sur le territoire canadien. Le gouvernement fédéral devrait dédier les revenus provenant des tarifs de rétorsion aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'aux industries nationales, notamment au moyen de mesures de soutien au revenu, de maintien de l'emploi, de formation et d'investissements visant à préserver l'emploi et la production.

Les Métallos continueront de militer en faveur d’une stratégie industrielle qui stimule la demande de produits fabriqués au Canada, renforce notre capacité industrielle et diversifie les échanges commerciaux en préservant et en protégeant la production nationale.

Le Canada doit demeurer prêt à négocier, mais en position de force, tout en protégeant les travailleuses et travailleurs, en maintenant la production sur le territoire et en bâtissant une économie canadienne plus forte et plus résiliente. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Jamey Heath, Service des communications des Métallos, 416 997-7209, jheath@usw.ca