FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 07 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

AMF2017!          
 Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
 Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
 SIREN : 572058329        
 Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
            
 Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
            
 TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
            
 Opérations du mois de :juillet       
            
 I. INFORMATIONS CUMULEES
            
            
 Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :257 428/5,87%  
            
 Solde au [date], date de la dernière déclaration :    248 766  
            
 Nombre de titres achetés dans le mois :    9 821  
 Nombre de titres vendus dans le mois :     1 159  
 Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
 Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
 Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
            


 II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
 (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
         
 Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
 (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
         
 01/07/2026CICA5461 21,9912 009,00 
 01/07/2026CICV11 22,00 22,00 
 02/07/2026CICA5578 21,9912 251,20 
 02/07/2026CICV169169 22,363 778,50 
 03/07/2026CICA60434 22,0013 285,20 
 03/07/2026CICV7272 22,221 600,00 
 06/07/2026CICA5771 22,0012 694,10 
 06/07/2026CICV5151 22,101 127,10 
 07/07/2026CICA5341 22,0011 748,60 
 07/07/2026CICV22 22,60 45,20 
 08/07/2026CICA47517 22,0010 448,40 
 08/07/2026CICV1616 22,00 352,00 
 09/07/2026CICA5311 22,0011 682,00 
 09/07/2026CICV11 22,00 22,00 
 10/07/2026CICA51237 22,0011 264,80 
 10/07/2026CICV11 22,40 22,40 
 13/07/2026CICA25151 21,945 506,70 
 13/07/2026CICV7373 21,801 591,40 
 14/07/2026CICA4281 22,009 416,00 
 14/07/2026CICV11 22,00 22,00 
 15/07/2026CICA1661 21,923 639,00 
 15/07/2026CICV22 22,10 44,20 
 16/07/2026CICA271 21,90 591,30 
 16/07/2026CICV11 21,90 21,90 
 17/07/2026CICA441132 21,809 612,00 
 17/07/2026CICV133133 21,822 902,50 
 20/07/2026CICA1 327356 21,6328 705,00 
 20/07/2026CICV22 22,20 44,40 
 21/07/2026CICA3421 21,907 488,30 
 21/07/2026CICV296296 21,506 364,30 
 22/07/2026CICA3360 21,957 376,50 
 23/07/2026CICA3321 22,007 303,90 
 23/07/2026CICV11 21,90 21,90 
 24/07/2026CICA3221 21,947 063,80 
 24/07/2026CICV11 21,80 21,80 
 27/07/2026CICA39382 21,988 637,80 
 27/07/2026CICV2525 22,09 552,30 
 28/07/2026CICA31855 21,986 990,70 
 28/07/2026CICV174174 22,153 854,10 
 29/07/2026CICA30245 21,926 619,60 
 29/07/2026CICV5353 22,001 166,00 
 30/07/2026CICA2421 21,905 299,90 
 30/07/2026CICV7474 22,001 628,00 
 31/07/2026CICA25841 21,845 633,80 
 31/07/2026CICV1010 22,00 220,00 

Pièce jointe


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