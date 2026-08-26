Intrado OneAlert™, maintenant offert en français, renforce la préparation aux urgences pour les entreprises multilingues

LONGMONT, Colo., 26 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado, chef de file mondial des technologies de communication d'urgence, a annoncé aujourd'hui que OneAlert™, sa plateforme unifiée de communication pour les alertes d'urgence et les notifications de masse, est désormais offerte en français. Grâce à l'ensemble des fonctionnalités de OneAlert, les organisations francophones et multilingues partout en Amérique du Nord peuvent maintenant centraliser la coordination de leurs communications à l'aide d'une solution pensée spécifiquement pour les besoins des francophones du Québec et du Canada.

Bien se préparer aux urgences, c'est avant tout transmettre le bon message aux bonnes personnes au bon moment. L'interface en français de OneAlert étend cette capacité aux organisations qui desservent des employés, des étudiants, des clients et des communautés francophones. Le fait d'offrir ces fonctionnalités dans la langue maternelle des utilisateurs permet de diffuser les mises à jour urgentes plus rapidement et de renforcer la confiance de toutes les parties concernées.

OneAlert regroupe les notifications de masse sur une seule plateforme, ce qui évite aux organisations de multiplier les outils pour diffuser leurs communications urgentes et non urgentes. La solution permet de joindre les publics visés par une vaste gamme de points de contact, sur place ou à distance : téléphones IP, haut-parleurs IP, systèmes de sonorisation, horloges, cloches, affichage numérique, panneaux à DEL, ordinateurs de bureau et appareils mobiles, en plus des principaux systèmes PBX (dont Cisco, Cisco BroadWorks, Mitel, SNOM, 3CX et 8x8). Les alertes peuvent être envoyées par texto, par courriel ou par appels sortants en masse. La plateforme peut aussi s'intégrer aux systèmes de communication déjà en place — elle vient donc compléter les investissements existants plutôt que de les remplacer.

« En situation d'urgence, la clarté et la rapidité, ça fait toute la différence. La prise en charge multilingue n'est plus un simple avantage : ça devient une exigence de base en matière de sécurité, tant pour les entreprises que pour le public », affirme Dave Bukovinsky, vice-président, Gestion des produits, Entreprise, chez Intrado. « En offrant une expérience OneAlert entièrement en français, on permet à encore plus d'équipes de gérer les alertes avec assurance et rapidité, dans la langue qu'elles utilisent tous les jours. »

L'interface en français de OneAlert offre les mêmes fonctionnalités et les mêmes avantages que la version anglaise, notamment :

Intégration native au service 9-1-1 d’entreprise : OneAlert se connecte directement au Emergency Routing Service (ERS) d'Intrado, ce qui automatise l'acheminement des appels et la gestion de la localisation — un atout pour les organisations qui doivent respecter les exigences d'accès direct au 9-1-1.

Des fonctionnalités adaptées à tous les secteurs : OneAlert répond aux besoins des organisations, qu'elles aient un seul site ou plusieurs, notamment les écoles primaires et secondaires, les universités, les organismes gouvernementaux, les établissements de santé et d'hébergement, les détaillants et les institutions financières.

Communications urgentes et non urgentes : du côté des urgences, on pense aux évacuations de bâtiments, aux conditions météo extrêmes, aux menaces actives et aux confinements, à la coordination d'incidents sur plusieurs sites, ainsi qu'aux alertes automatisées liées aux appels au 9-1-1. Pour les communications non urgentes, la plateforme couvre entre autres les changements de quart de travail, les annonces relatives aux installations, les alertes de détection de mouvement en dehors des heures d'ouverture, ainsi que les messages courants diffusés à l'échelle d'un campus ou d'un site.





Intrado met à profit plus de 47 ans d'expérience dans les communications d'urgence et les services 9-1-1 au sein de sa solution de notification de masse OneAlert. Aujourd'hui, plus de 1 110 organisations utilisent OneAlert, avec plus de 450 000 points de terminaison déployés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.intrado.com/onealert.

À propos d’Intrado

Intrado contribue à sauver des vies et à protéger les communautés partout dans le monde. En tant que chef de file mondial des solutions fiables d’intervention d’urgence, Intrado contribue à améliorer les résultats en matière de sécurité publique en mettant les personnes dans le besoin en contact avec les services d’aide. L’entreprise combine une expertise de longue date, des technologies modernes et des équipes passionnées et dévouées, afin de créer des solutions de bout en bout novatrices, résilientes, intuitives et éclairées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.intrado.com.

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