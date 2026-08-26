Des cabinets d’analystes indépendants classent Genetec comme leader mondial des logiciels de gestion vidéo

MONTREAL, 26 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. « Genetec », le leader mondial du logiciel de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui que des rapports d’analystes indépendants d’Omdia et de Novaira Insights ont une fois de plus classé l'entreprise comme leader mondial du marché du logiciel de gestion vidéo. Les deux rapports montrent que Genetec a augmenté sa part de marché en 2025, renforçant ainsi sa position de leader sur ce marché de plusieurs milliards de dollars, alors que les organisations du monde entier modernisent leurs opérations de sécurité physique.

Genetec a enregistré une croissance de 20 %, contre 13,3 % pour le marché des logiciels vidéo et du VSaaS, selon la dernière étude d’Omdia. Les fournisseurs en deuxième et troisième position n’ont pas suivi le rythme, terminant l’année à plat ou en baisse.

« La croissance dans ce marché n’est pas répartie de manière homogène », déclare Paul Bremner, Responsable du pôle de Sécurité physique chez Omdia. « Les acheteurs se regroupent autour des fournisseurs capables de proposer des solutions cloud, sur site et hybrides à partir d’une seule plateforme ouverte, et ces fournisseurs prennent des parts de marché à ceux qui ne le peuvent pas. »

Une étude indépendante menée par Novaira Insights a également classé Genetec au premier rang mondial* pour le total des accords de logiciel et de services de vidéosurveillance. L’étude a également révélé des gains de parts de marché dans toutes les régions, notamment la première place dans les Amériques pour la 15e année consécutive, la plus forte croissance de parts de marché parmi les dix principaux fournisseurs en EMEA, ainsi qu’une solide présence parmi les trois premiers en Asie-Pacifique*.

« Les organisations les plus exigeantes au monde choisissent Genetec, car elles modernisent leur sécurité », déclare Christian Morin, vice-président de l’ingénierie produit chez Genetec Inc. « Elles ont besoin d’un système d’enregistrement conforme aux normes informatiques, qui fonctionne à l’échelle de l’entreprise et ne les enferme pas. » Ils choisissent une plateforme sur laquelle ils peuvent construire leur avenir, et nos gains de parts de marché continus en sont la preuve ».

*à l’exception de la Chine

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr

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