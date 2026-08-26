Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 31 07 2026

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 JUILLET 2026
Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF
|Nombre d’actions composant le capital social
|232 848 588
|Nombre de droits de vote théoriques
|249 643 406
|Nombre de droits de vote exerçables
|231 298 229
Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 31 JULY 2026
|Total number of shares
|232,848,588
|Theoretical number of voting rights
|249,643,406
|Number of exercisable voting rights
|231,298,229
This disclosure is on Elis web site www.elis.com
Contacts
Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com
Attachment
- Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 31 07 2026