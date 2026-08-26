Mavenir erweitert sein MAVcore-Portfolio an Sprach-KI-Lösungen für Telekommunikationsanbieter um die Echtzeit-Sprach-KI von Sanas

RICHARDSON, Texas, und PALO ALTO, Kalifornien, Aug. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen, das cloud-native, KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, und Sanas, eine Echtzeit-Sprach-KI-Plattform für Unternehmens- und globale Kommunikation, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, durch welche die Echtzeit-Sprach-KI von Sanas in das MAVcore Voice AI-Portfolio von Mavenir integriert wird. Die Integration ermöglicht es Kommunikationsdienstanbietern, sprachbasierte KI-Erweiterungen nativ aus dem Mobilfunk-Kernnetz des Betreibers direkt an die Endnutzer bereitzustellen.

Telekommunikationsnetze wurden aufgebaut, um Anrufe zu verbinden. Mavenir und Sanas verwandeln diese Verbindung in eine sichere Kommunikation von Mensch zu Mensch, die in der vom Anrufer bevorzugten Sprache erfolgt, in HD-Voice-Qualität übertragen wird, als souveräne KI innerhalb des eigenen Netzes des Netzbetreibers bereitgestellt wird und so konzipiert ist, dass sie den regulatorischen Anforderungen sowie den Vorgaben zur Datenlokalisierung entspricht. Dadurch wird die Sprachübertragung von einer reinen Versorgungsleistung, die Betreiber erbringen, zu einer Dienstleistung, die sie individualisieren, steuern und monetarisieren können.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Sprach-KI-Plattform von Sanas, die Kommunikationsbarrieren in Echtzeit abbaut und es Menschen ermöglicht, über Sprachgrenzen, Akzente und Umgebungen hinweg zu verstehen und verstanden zu werden. Die Technologie des Unternehmens bildet die Grundlage für geschäftskritische Kommunikation, bei der Klarheit, Geschwindigkeit und Genauigkeit von größter Bedeutung sind. Im Rahmen seiner „Language Assist“-Partnerschaft mit MicroAutomation ermöglicht Sanas den Mitarbeitenden der Notrufzentrale, die Anrufer auf Englisch zu hören, während sie sprechen – ohne Dolmetscher und ohne Verzögerung. Indem sie diese Funktionen direkt in die Netze der Netzbetreiber integrieren, machen Mavenir und Sanas Echtzeitübersetzungen, Sprachverbesserung und KI-gestützte Kommunikation im Telekommunikationsmaßstab verfügbar.

Die sichere Kommunikation ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Partnerschaft. Die Technologie zum Klonen von Stimmen hat rasante Fortschritte gemacht, und Kriminelle nutzen sie bereits aus, um Betrug zu begehen. Durch die Integration der Sprach-KI von Sanas in das MAVcore-Lösungsportfolio von Mavenir wird die Sprachplattform um Funktionen zur Deepfake-Erkennung und zur Erkennung von Betrugsanzeichen erweitert. Damit erhalten Netzbetreiber eine Lösung auf Carrier-Niveau, mit der sie Angriffe durch synthetische Stimmen erkennen und abwehren können, während diese Bedrohung weiter zunimmt.

Die gemeinsame Lösung wird über das „AI Agent Studio“ von Mavenir koordiniert und individuell angepasst. Damit erhalten Netzbetreiber Kontrolle über ihre Dienste, Leistungsdaten in Echtzeit, optimierte Betriebskosten sowie die Möglichkeit, neue dialogorientierte KI-Erlebnisse zügig zu entwickeln und zu vermarkten.

„Sprachdienste sind nach wie vor die vertrauenswürdigste und universellste Dienstleistung, die Netzbetreiber anbieten, und in der nächsten Ära geht es darum, diese intelligent zu gestalten“, sagte Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir. „Gemeinsam mit Sanas ermöglicht Mavenir Netzbetreibern, Sprachdienste von einem reinen Verbindungsdienst in ein monetarisierbares, KI-gestütztes Erlebnis zu verwandeln. Durch die direkte Einbindung fortschrittlicher Sprach-KI in das Telekommunikationsnetz können Netzbetreiber Echtzeitübersetzungen, KI-gestützte Sprachqualität und Sicherheit der nächsten Generation bieten und gleichzeitig die Leistung, den Datenschutz und die Souveränität gewährleisten, die moderne Kommunikation erfordert.“



„Telekommunikationsbetreiber stehen im Mittelpunkt einiger der weltweit wichtigsten Gespräche“, sagte Sharath Keshava Narayana, Mitbegründer und CEO von Sanas. „Gemeinsam mit Mavenir integrieren wir eine neue Ebene der Intelligenz direkt in die Netze der Netzbetreiber und schaffen so neue Möglichkeiten, die Kommunikationsqualität zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und bei jedem Gespräch einen höheren Mehrwert zu bieten. Kommunikationsnetze verbinden Menschen bereits seit Jahrzehnten. Wir sind der Überzeugung, dass ihr nächstes Kapitel darin besteht, den Menschen zu helfen, einander besser zu verstehen.“

Mavenir und Sanas werden mit der gemeinsamen technischen Validierung beginnen; die kommerzielle Verfügbarkeit für Netzbetreiber soll anschließend folgen.

Lernen Sie Mavenir und Sanas kennen:

Erfahren Sie, wie diese strategische Partnerschaft den Markt für Sprach-KI vorantreibt. Nehmen Sie gemeinsam mit Mavenir und Sanas an den folgenden Veranstaltungen teil.

Das AI-Native Telco Forum, 8. bis 9. September, Düsseldorf. Buchen Sie hier einen Termin.

8. bis 9. September, Düsseldorf. Buchen Sie hier einen Termin. FutureNet Asia, 22. bis 23. September, Singapur. Buchen Sie hier einen Termin.

Über Mavenir

Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloud-native und KI-basierte Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft – Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter mavenir.com

Über Sanas

Sanas ist eine Echtzeit-Sprach-KI-Plattform, die entwickelt wurde, um globale Unternehmens- und Kommunikationsplattformen zu unterstützen. Sanas wurde 2021 in Palo Alto, Kalifornien, gegründet und ermöglicht es, Gespräche über Sprachen, Akzente und Umgebungen hinweg klar und natürlich zu verstehen. Die Plattform bietet Sprachverbesserung in Echtzeit, Akzentumwandlung und Sprachverständnis, die direkt in Anwendungen, Plattformen und Netzwerke von Netzbetreibern integriert werden können. Im Jahr 2026 wurde Sanas auf der „Inc. 5000“-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen als führendes KI- und Datenunternehmen in Amerika ausgezeichnet und belegte zudem den ersten Platz in Kalifornien sowie den achten Platz in der Gesamtwertung. Erfahren Sie mehr unter Sanas.ai.

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Mavenir Emmanuela Spiteri

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