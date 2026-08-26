Mavenir intègre l’IA vocale en temps réel de Sanas à son portefeuille MAVcore Voice AI destiné aux opérateurs télécoms

RICHARDSON, Texas, et PALO ALTO, Californie, 26 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, l’éditeur de logiciels spécialisé dans l’élaboration de réseaux mobiles cloud-native alimentés par l’IA dès la conception, et Sanas, plateforme d’IA vocale en temps réel destinée aux entreprises et aux communications internationales, annoncent ce jour un partenariat stratégique visant à intégrer l’IA vocale en temps réel de Sanas au portefeuille MAVcore Voice AI de Mavenir. Cette intégration permet aux fournisseurs de services de communication de proposer des fonctionnalités d’IA vocale directement depuis le cœur de réseau mobile de l’opérateur, jusqu’aux utilisateurs finaux.

Les réseaux télécoms ont été conçus pour connecter les appels. Mavenir et Sanas transforment cette connexion en une communication sécurisée de personne à personne, dans la langue privilégiée de l’appelant, avec la clarté de la voix HD, déployée sous forme d’IA souveraine au sein même du réseau de l’opérateur et conçue pour répondre aux exigences réglementaires et de résidence des données. Cette évolution transforme la voix, qui n’était jusqu’ici qu’un service assuré par les opérateurs, en une offre qu’ils peuvent différencier, contrôler et monétiser.

Au cœur de ce partenariat se trouve la plateforme d’IA vocale de Sanas, qui élimine les barrières à la communication en temps réel et permet aux personnes de se comprendre et d’être comprises, quels que soient la langue, l’accent ou les conditions environnantes. Sa technologie est utilisée pour des communications critiques où la clarté, la rapidité et la précision sont essentielles. Grâce à son partenariat Language Assist avec MicroAutomation, Sanas permet aux opérateurs des services d’urgence 911 d’entendre les appelants en anglais au fur et à mesure qu’ils parlent, sans interprète ni délai. En intégrant directement ces fonctionnalités aux réseaux des opérateurs, Mavenir et Sanas rendent la traduction en temps réel, l’amélioration de la voix et les communications optimisées par l’IA accessibles à l’échelle des télécoms.

Les communications sécurisées constituent un autre axe majeur de ce partenariat. Les technologies de clonage vocal ont connu des avancées rapides et sont déjà exploitées par des acteurs malveillants pour commettre des fraudes. L’intégration de l’IA vocale de Sanas au portefeuille de solutions MAVcore de Mavenir enrichit la plateforme vocale de fonctionnalités de détection des deepfakes et de signaux de fraude, offrant ainsi aux opérateurs une solution de niveau opérateur pour détecter et contrer les attaques utilisant des voix synthétiques, alors que cette menace ne cesse de croître.

La solution commune est orchestrée et personnalisée via AI Agent Studio de Mavenir, offrant aux opérateurs un contrôle sur les services, des performances en temps réel, une optimisation des coûts opérationnels ainsi que la possibilité de créer et de monétiser rapidement de nouvelles expériences conversationnelles basées sur l’IA.

« La voix reste le service le plus fiable et le plus universel fourni par les opérateurs, et la prochaine étape consiste à la rendre intelligente », a déclaré Pardeep Kohli, PDG de Mavenir. « Avec Sanas, Mavenir permet aux opérateurs de transformer la voix, qui était jusqu’à présent un service de connectivité, en une expérience optimisée par l’IA et monétisable. En intégrant directement des fonctionnalités avancées d’IA vocale au sein du réseau télécom, les opérateurs peuvent proposer la traduction en temps réel, une qualité vocale optimisée par l’IA et une sécurité de nouvelle génération, tout en préservant les performances, la confidentialité et la souveraineté exigées par les communications modernes. »



« Les opérateurs télécoms sont au cœur de certaines des conversations les plus importantes au monde », a souligné Sharath Keshava Narayana, cofondateur et directeur général de Sanas. « Avec Mavenir, nous intégrons une nouvelle couche d’intelligence directement aux réseaux des opérateurs, créant ainsi de nouvelles possibilités pour améliorer la qualité des communications, renforcer la sécurité et générer davantage de valeur à travers chaque conversation. Les réseaux de communication connectent les personnes depuis des décennies. Nous sommes convaincus que leur prochain chapitre consistera à aider les gens à mieux se comprendre. »

Mavenir et Sanas vont entamer une phase de validation technique conjointe, avant le lancement commercial de la solution auprès des opérateurs.

Découvrez Mavenir et Sanas :

Découvrez comment ce partenariat stratégique accélère le développement du marché de l’IA vocale. Retrouvez Mavenir et Sanas lors des événements suivants.

The AI-Native Telco Forum, les 8 et 9 septembre, à Düsseldorf. Pour réserver un entretien, cliquez ici.

les 8 et 9 septembre, à Düsseldorf. Pour réserver un entretien, cliquez ici. FutureNet Asia, les 22 et 23 septembre, à Singapour. Pour réserver un entretien, cliquez ici.

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud-native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. Son expertise approfondie dans le secteur des télécommunications a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une expertise approfondie des télécommunications à des compétences en informatique, en cloud et en science des données, des atouts essentiels pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception et offrent ainsi aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs. Pour en savoir plus, consultez le site mavenir.com

À propos de Sanas

Sanas est une plateforme d’IA vocale en temps réel conçue pour alimenter les plateformes internationales dédiées aux entreprises et aux communications. Fondée en 2021 à Palo Alto, en Californie, Sanas permet de rendre la parole claire et naturelle, peu importe la langue, l’accent ou les conditions environnantes. La plateforme propose des fonctionnalités d’amélioration vocale en temps réel, de transformation des accents et de compréhension des langues, qui peuvent être intégrées directement aux applications, aux plateformes et aux réseaux des opérateurs. En 2026, Sanas a été nommée n° 1 des entreprises américaines du secteur de l’IA et des données dans le classement Inc. 5000 des entreprises privées à la croissance la plus rapide. Elle s’est également classée n° 1 en Californie et n° 8 au classement général. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Sanas.ai.

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Mavenir Emmanuela Spiteri

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