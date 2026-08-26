XBP décroche un contrat avec British Airways pour déployer « Plexus® AI »

IRVING, Texas, 26 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (« XBP Global » ou la « Société ») (NASDAQ : XBP), société multinationale de technologies et de services orchestrant des systèmes critiques qui permettent l’hyperautomatisation et la transformation numérique, a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat avec British Airways pour le déploiement de Plexus® AI, sa solution phare d’IA agentique souveraine.

Grâce à la mise en œuvre de Plexus® AI, British Airways bénéficiera d’importants gains d’efficacité opérationnelle, automatisera ses flux documentaires et ses processus de maintenance et rationalisera son environnement logiciel en remplaçant des fournisseurs tiers historiques.

Alors que les entreprises entrent dans l’ère des modèles open-weight haute performance, XBP s’appuie sur des protocoles d’entraînement accéléré pour intégrer rapidement ces modèles avancés à son infrastructure agentique souveraine. Cette approche permet aux entreprises clientes de bénéficier de performances supérieures, à un coût nettement inférieur et dans des délais réduits, tout en conservant strictement les données dans leur environnement privé et en respectant des normes réglementaires strictes telles que la loi européenne sur l’IA.

Principales fonctionnalités et points forts de la solution :

Vectorisation automatisée du cycle de vie des actifs : capture, vectorise et stocke chaque événement de maintenance de l’ensemble de la flotte hautement variable et complexe de British Airways dans une base de données vectorielle privée et sécurisée.

capture, vectorise et stocke chaque événement de maintenance de l’ensemble de la flotte hautement variable et complexe de British Airways dans une base de données vectorielle privée et sécurisée. Accès contrôlé et reproduction des données lors de la restitution des appareils : l’IA agentique gère tous les accès entrants et sortants de la base de données, permettant de restituer avec précision et instantanément l’intégralité de l’historique de maintenance lorsqu’un appareil est restitué à l’issue d’un contrat de location ou vendu.

l’IA agentique gère tous les accès entrants et sortants de la base de données, permettant de restituer avec précision et instantanément l’intégralité de l’historique de maintenance lorsqu’un appareil est restitué à l’issue d’un contrat de location ou vendu. Efficacité des modèles open-weight en entreprise : grâce aux protocoles d’entraînement accéléré de XBP, la solution offre des fonctionnalités d’IA de pointe à un coût optimisé, sans exposition des données à des tiers externes.

grâce aux protocoles d’entraînement accéléré de XBP, la solution offre des fonctionnalités d’IA de pointe à un coût optimisé, sans exposition des données à des tiers externes. Souveraineté et conformité à la loi européenne sur l’IA : déployée de manière sécurisée et évolutive dans le cloud privé de British Airways, la solution constitue le deuxième déploiement souverain majeur de XBP, après celui réalisé avec la CNAM.

« L’ère des modèles d’IA open-weight pour les entreprises est arrivée, et nos protocoles d’entraînement accéléré nous permettent de faire bénéficier directement nos partenaires de gains considérables en matière d’efficacité et de coûts », a déclaré Vitalie Robu, président de XBP Europe. « Pour British Airways, Plexus® AI répond à un enjeu opérationnel critique et complexe : assurer la conservation d’un historique de maintenance inaltérable, consultable et totalement conforme pour une flotte de grande envergure, jusque dans le cadre de la restitution des actifs en fin de contrat de location. En associant une IA agentique de premier plan à une architecture cloud privée, nous établissons une nouvelle norme en matière de gestion d’actifs de grande valeur, que nous prévoyons de reproduire dans l’ensemble du secteur aéronautique mondial. »

L’architecture fondamentale de Plexus® AI offre un modèle à forte capacité de réplication, non seulement pour les compagnies aériennes commerciales internationales soumises à des exigences strictes en matière de confidentialité des données, mais aussi pour toute entreprise assurant la maintenance de machines lourdes complexes et de grande valeur. À la suite de ce déploiement, XBP prévoit de proposer cette solution à d’autres compagnies aériennes internationales et entreprises industrielles pour lesquelles un suivi précis et automatisé des cycles de maintenance d’équipements complexes est essentiel à la sécurité, à la disponibilité opérationnelle et à l’efficacité.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de l’article 27A du Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de l’Exchange Act. Ces déclarations comprennent des prévisions financières, des projections ainsi que d’autres déclarations concernant les opérations futures, la situation financière, la stratégie commerciale, les opportunités de marché et les tendances. Elles se caractérisent souvent par l’emploi de termes tels que « peut », « devrait », « prévoit », « a l’intention de », « sera », « estime », « anticipe », « croit », « prédit », « planifie », « cible », « projette », « pourrait », « serait », « continue de », « prévoit » ou des expressions similaires. Toutes ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses qui sont intrinsèquement incertaines et exposées à des risques et à des facteurs susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents. Ceux-ci comprennent, sans toutefois s’y limiter : (1) les risques liés à l’acquisition et à la restructuration qui en découle, y compris l’incapacité à réaliser les bénéfices escomptés, les perturbations des activités et les coûts relatifs à la transaction ; (2) les procédures judiciaires ; (3) le non-respect des normes d’inscription au Nasdaq ; (4) la concurrence et les conditions du marché ; (5) les évolutions économiques, géopolitiques et réglementaires ; (6) les difficultés à fidéliser les clients, les employés et les fournisseurs ; et (7) d’autres risques détaillés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, notamment à la section « Facteurs de risque » de son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour 2025. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, valables uniquement à la date du présent communiqué. XBP Global décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. Nous ne sommes pas en mesure de garantir que XBP Global ou ses filiales atteindront les résultats visés dans ces déclarations.

À propos de XBP Global

XBP Global est une multinationale spécialisée dans le secteur des technologies et des services permettant aux entreprises du monde entier de mettre en place des flux de production intelligents. Présente dans 20 pays et comptant environ 9 200 professionnels, XBP Global collabore avec plus de 2 000 clients, dont bon nombre figurent au classement Fortune 100, afin de coordonner des systèmes critiques permettant une hyperautomatisation.

Nos plateformes propriétaires, notre automatisation basée sur l’IA agentique et notre expertise approfondie dans divers secteurs d’activité et dans les secteurs public et privé permettent à nos clients de nous faire confiance en ce qui concerne leurs transformations numériques et leurs flux de production les plus impactants. En associant innovation et excellence opérationnelle, XBP Global aide les entreprises à repenser leur façon de travailler, de réaliser leurs transactions et de créer de la valeur.

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