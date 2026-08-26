Inauguration du Parcours Héritage Champlain, la conclusion d’un projet d’exception

LONGUEUIL, Québec, 26 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a procédé ce matin à l’inauguration du Parcours Héritage Champlain, en présence de madame Alexandra Mendès, députée de Brossard ̶ Saint-Lambert. Ce nouvel espace public marque l’aboutissement du projet de déconstruction du pont Champlain d’origine. Fruit de plusieurs années de planification, d’innovation et de collaboration, ce parcours constitue le legs le plus visible d’un projet qui aura transformé la fin de vie d’une infrastructure majeure en un héritage durable pour la collectivité.

Rappelons que la déconstruction du pont Champlain d’origine représentait un défi technique sans précédent au Canada. Réalisé au cœur du fleuve Saint-Laurent, dans un environnement urbain et naturel sensible, ce projet a permis de démontrer qu’il est possible de déconstruire une infrastructure majeure de façon responsable, tout en générant des retombées positives. Alors qu’un budget initial de 400 millions de dollars avait été prévu, les coûts finaux du projet se chiffrent à 345,1 millions. Ils comprennent les travaux de déconstruction qui ont été complétés en respectant l’enveloppe de 225,7 millions de dollars, en plus de 12 projets de recherche et développement, plusieurs initiatives environnementales, des services professionnels, et autres, sans oublier les aménagements du Parcours Héritage Champlain.

Bien qu’il n’ait pu être présent à l’événement, l’honorable Marc Miller, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, et député de la circonscription de Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs, a tenu à souligner l’importance de cette réalisation en transmettant la déclaration suivante : « Le Parcours Héritage Champlain est un nouvel espace public qui améliorera concrètement la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à la communauté davantage de possibilités de transport actif, ainsi qu’un lieu pour se rassembler et renforcer les liens qui nous unissent, tout en préservant la mémoire et l’importance du pont Champlain d’origine ».

« Avec l’inauguration d’aujourd’hui, PJCCI démontre encore une fois sa capacité à réaliser des projets d’infrastructure d‘envergure. Le nouveau Parcours Héritage Champlain vient compléter le projet majeur de déconstruction du pont Champlain d’origine en offrant un legs durable qui favorise la découverte et le transport actif pour les gens de Montréal et Brossard », a souligné Alexandra Mendès, députée de Brossard—Saint-Lambert.

« Par cette inauguration, nous célébrons notre ambition de transformer la disparition d’un ouvrage clé pour Montréal en un héritage durable pour les générations actuelles et futures. Le Parcours Héritage Champlain témoigne de notre volonté de réaliser des projets d’infrastructure autrement, en conciliant innovation, développement durable et bénéfices concrets pour la population. Aujourd’hui, nous soulignons avec fierté la conclusion de la déconstruction du pont Champlain d’origine, une réussite pour notre équipe ainsi que pour les nombreux fournisseurs, partenaires, experts, chercheurs et organisations impliqués. Je tiens à reconnaître leur contribution à la réussite de ce projet et à les remercier sincèrement », a souligné Sandra Martel, ingénieure et première dirigeante de PJCCI.

Un legs durable pour la collectivité

Le Parcours Héritage Champlain a été réalisé sur les terrains libérés par la déconstruction du pont Champlain d’origine. Réparti sur trois secteurs – l’Île des Sœurs, la Digue de la Voie maritime et Brossard – le parcours offre désormais à la population des espaces verts dotés d’aires de repos, de sentiers piétonniers, et de pistes cyclables, en plus d’un belvédère construit à partir de composantes issues du pont ainsi que des panneaux d’interprétation mettant en valeur l’histoire et la biodiversité des lieux. Ces espaces, où sont également préservées des piles du pont d’origine, deviennent de nouveaux lieux de mémoire, de découverte et de détente pour la collectivité en plus de favoriser les déplacements actifs.

Déconstruire à l'ère du développement durable

Le Parcours Héritage Champlain marque la fin du projet majeur de la déconstruction du pont Champlain d’origine réalisé suivant les grands principes de développement durable. Parmi les réalisations marquantes :

96 % des matériaux issus de la déconstruction du pont ont été réutilisés ou recyclés;

100 % des matériaux ont fait l’objet d’un suivi et d’une traçabilité;

plusieurs habitats aquatiques et riverains ont été restaurés ou améliorés;

12 projets de recherche et développement ont permis de faire progresser les connaissances en matière d’infrastructures;

11 projets de réutilisation des matériaux du pont ont été sélectionnés partout au pays, visant à donner une seconde vie à près de 200 composantes structurales;

ainsi que plusieurs autres initiatives.





Cette approche exemplaire a récemment obtenu la reconnaissance internationale Envision Or, décernée par l’Institute for Sustainable Infrastructure, qui évalue les projets selon 64 critères liés notamment à la qualité de vie, à la gouvernance, à l’utilisation responsable des ressources, à la protection du milieu naturel et à la résilience des infrastructures.

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À propos de PJCCI

Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable du pont Jacques-Cartier, de la structure du pont de Québec, de l’Estacade, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures, en plus de veiller à ce qu’elles demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et pour demain.

Pour de plus amples renseignements :

Nathalie Lessard, directrice, Communications

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