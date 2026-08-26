Cygnus Metals Limited : Dépôt des documents de CAML pour le premier semestre

TORONTO et PERTH, Australie-Occidentale, 26 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) (« Cygnus ») annonce que les résultats intermédiaires non audités pour la période de six mois terminée le 30 juin 2026 (le « rapport intermédiaire du S1 ») de Central Asia Metals PLC (« CAML »), ainsi que le rapport de gestion connexe (collectivement, les « documents déposés du S1 »), ont été publiés et rendus accessibles au public sous le profil de Cygnus sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca (« SEDAR+ »). Le rapport intermédiaire du S1 sera également disponible sur le site web de CAML à l'adresse https://www.centralasiametals.com/investors/reports-and-presentations/ et sur le site web de la Bourse de Londres à l'adresse https://www.londonstockexchange.com/stock/CAML/central-asia-metals-plc/company-page.

Le présent communiqué est diffusé dans le cadre de la transaction proposée en vertu de laquelle CAML fera l'acquisition de 100 % des actions de Cygnus aux termes d'un plan d'arrangement conformément à la partie 5.1 de la Loi sur les sociétés de 2001 (Cth) (le « plan d'arrangement ») et à titre de condition à la dispense accordée par les commissions canadiennes des valeurs mobilières de l'obligation d'inclure tout document financier intermédiaire dans la circulaire relative au plan d'arrangement au moment de son dépôt et de son envoi (la « dispense »). Aux termes de la dispense, Cygnus était notamment tenue de publier un communiqué lorsque les documents déposés du S1 seraient rendus disponibles et de les rendre disponibles sous son profil sur SEDAR+ au moins 21 jours avant l'assemblée des actionnaires de Cygnus au cours de laquelle le plan d'arrangement sera examiné et soumis au vote, laquelle doit se tenir à 14h00 (AWST) le 18 septembre 2026.

Tout actionnaire de Cygnus qui a soumis un formulaire de procuration relativement au plan d'arrangement et qui souhaite révoquer ce formulaire de procuration après avoir examiné les documents déposés du S1 devrait se reporter à la circulaire relative au plan d'arrangement pour obtenir de plus amples détails et des instructions sur la façon de procéder.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus Metals Limited.

David Southam

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