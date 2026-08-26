Iceland Seafood International hf: Árshlutauppgjör 1H 2026 og fjárfestakynning

Öflugur fyrri árshelmingur: 16,7% söluaukning og rúmlega tvöföldun hagnaðar eftir skatta
- Rekstrartekjur fyrstu sex mánuði ársins 2026 námu 39,4 milljörðum króna (€273,0m), sem er 16,7% aukning frá sama tímabili árið 2025
- Framlegð nam 3,4 milljörðum króna (€23,7m), samanborið við 3,3 milljarða króna (€22.9m) á fyrri helmingi árs 2025
- EBITDA nam 1,2 milljörðum króna (€8,3m), samanborið við 1,3 milljarð króna (€9,2m) á fyrri helmingi árs 2025
- 12 mánaða rúllandi EBITDA nam 3,2 milljörðum króna (€21,9m)
- Hagnaður fyrir skatta af reglulegri starfsemi nam 419 milljónum króna (€2,9m), samanborið við 331 milljónir króna (€2,3m) á fyrri helmingi árs 2025
- Hagnaður eftir skatta nam 318 milljónum króna (€2,2m), samanborið við 158 milljónir króna (€1,1m) á fyrri helmingi árs 2025
- Hagnaður á hlut fyrir 1H 2026 er 0,11 ISK, samanborið við 0,05 ISK fyrir 1H 2025
- Heildareignir námu 41,5 milljörðum króna (€287,2m) í lok júní 2026, sem er hækkun um 5,2 milljarða króna (€35,8m) frá lokum júní 2025
- Eiginfjárhlutfall var 29,6% í lok fyrri árshelmings 2026 samanborið við 30,2% ári áður
- Afkomuspá fyrir árið 2026 er óbreytt og gerir ráð fyrir hagnaði fyrir skatta af reglulegri starfsemi á bilinu 1,7 til 1,9 milljarðar króna (€11,5m til €13,5m)
Rekstrartekjur starfseminnar í Suður-Evrópu voru 16,5 milljarðar ISK (€114,1m) á fyrri helmingi ársins, sem er 3,8% aukning miðað við sama tímabil árið 2025. Hagnaður af reglulegri starfsemin fyrir skatta nam 419 milljónum ISK (€2,9m), sem er aukning um 101 milljón ISK (€0,7m) frá fyrri helmingi árs 2025. Sala jókst þrátt fyrir minna magn, sem endurspeglar hærra verð í lykilvöruflokkum.
Rekstrartekjur starfseminnar í Norður-Evrópu voru 4,7 milljarðar ISK (€32,6m), sem er 13,8% aukning frá sama tímabili árið áður. Reglulegur hagnaður fyrir skatta nam 72 milljónum ISK (€0,5m) og var svipaður og á fyrri helmingi árs 2025. Framboð á laxi var gott en markaðurinn einkenndist af góðu framboði og lægra verði en spár gerðu ráð fyrir. Verð á hvítfiski hækkaði hinsvegar verulega vegna takmarkaðs framboðs sem olli verri afkomu.
Rekstrartekjur sölu- og dreifingarsviðsins voru 19,4 milljarðar ISK (€134,1m) á fyrri helmingi ársins, sem er 31,2% aukning frá sama tímabili 2025. Reglulegur hagnaður fyrir skatta nam 202 milljónum ISK (€1,4m), samanborið við 303 milljónir ISK (€2,1m) á fyrri helmingi árs 2025. Mikil eftirspurn á hvítfiski og aukið magn uppsjávarafurða, einkum loðnu og síldar, studdu við söluvöxtinn.
Byggt á niðurstöðum fyrri árshelmings og núverandi stöðu er afkomuspá félagsins fyrir árið óbreytt eða á bilinu 1,7 til 1,9 milljarðar ISK (€11,5m til €13,5m). Gert er ráð fyrir áframhaldandi háu þorskverði á árinu þar sem framboð er í sögulegu lágmarki. Uppfærðar spár um laxaverð gera ráð fyrir að verð verði að mestu sambærilegt við árið 2025. Óvissa um alþjóðlegt efnahags- og stjórnmálaumhverfi er áfram mikil og hefur áhrif á flutninga, aðfangakeðjur og verðbólgu á lykilmörkuðum félagsins.
Ægir Páll Friðbertsson, CEO
“Niðurstaða fyrri árshelmings er ánægjuleg og hagnaður fyrir skatta (PBT) jókst um 26,1% samanborið við sama tímabil á síðasta ári. Sala jókst í öllum starfseiningum félagsins, studd af sterkri eftirspurn á hvítfiski og auknu magni uppsjávarafurða í kjölfar góðrar loðnuvertíðar og sterkrar sölu á síld.
Fyrsti ársfjórðungur var sérstaklega sterkur en annar ársfjórðungur reyndist krefjandi. Aukin samkeppni um hráefni, hærri flutnings- og dreifingarkostnaður auk einskiptis niðurfærslu á viðskiptakröfu í frönsku starfseminni höfðu neikvæð áhrif á afkomu tímabilsins. Betri afkoma samanborið við fyrra ár skýrist jafnframt af lægri fjármagnskostnaði 2026.
Horfur næstu mánaða eru áframhaldandi takmarkað framboð á þorski, á meðan laxamarkaðurinn mun áfram einkennast af góðu framboði og nokkuð stöðugu verði samanber spár. Til að styrkja stöðu félagsins í aðfangakeðju argentínskrar rækju fjárfesti félagið í útgerð í Argentínu á síðasta ári. Veiðitímabilið hófst í júní 2026 þegar argentínsku skip félagsins hófu veiðar og munu því áhrif fjárfestingarinnar koma fram í afkomu þriðja ársfjórðungs 2026.
Ég vil þakka birgjum okkar og viðskiptavinum fyrir áframhaldandi stuðning og gott samstarf sem hefur verið lykilforsenda þess árangurs sem náðst hefur fyrir alla aðila.
Félagið mun áfram halda markvisst áfram á þeirri vegferð að styrkja Iceland Seafood enn frekar og tryggja að það sé vel í stakk búið til að mæta framtíðaráskorunum og nýta þau tækifæri sem fram undan eru, til hagsbóta fyrir félagið, hluthafa þess, starfsfólk og síðast en ekki síst birgja og viðskiptavini.“
Fjárfestafundir
Í dag kl. 16:30 GMT mun félagið halda netfund fyrir fjárfesta og aðra markaðsaðila þar sem stjórnendur munu kynna og fara yfir afkomu félagsins fyrir annan ársfjórðung og fyrri helming ársins.
Fundurinn verður eingöngu haldinn á netinu og verður honum streymt í beinni útsendingu á íslensku á heimasíðu félagsins.
www.icelandseafood.com og www.icelandseafood.is
Sjá link hér fyrir neðan
https://vimeo.com/event/6129998/embed/a01cedaf24/interaction
Upptaka af fundinum verður jafnframt aðgengileg á heimasíðunni að fundi loknum á www.icelandseafood.com/investors
Fundargestum gefst kostur á að senda inn spurningar skriflega fyrir fundinn og meðan á honum stendur á netfangið investors@icelandseafood.com
Fyrirtækið býður alla velkomna í heimsókn sem vilja fræðast meira um starfsemina og annað henni tengt. Sé áhugi fyrir hendi, vinsamlegast hafið samband við Ægi Pál Friðbertsson apf@icelandseafood.com eða Öldu Björk Óskarsdóttir alda@icelandseafood.com
Fyrirvari
Allar yfirlýsingar varðandi framtíðarsýn í þessari tilkynningu endurspegla núverandi skoðanir stjórnenda á framtíðarviðburðum og niðurstöðu. Það að þessar skoðanir séu byggðar á afstöðu sem stjórnendur telja eðlilegar, er engin trygging fyrir því að atburðir og skoðanir verði að veruleika. Framtíðarsýn felur eðlilega í sér óvissu og áhættu; Niðurstöður geta verið frábrugðnar fullyrðingum eða skoðunum sem settar eru fram.
Frekari upplýsingar:
Iceland Seafood International hf.
http://www.icelandseafood.com/Investors
Ægir Páll Friðbertsson, apf@icelandseafood.com
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